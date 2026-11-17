केंद्र सरकारने डिझेल आणि विमान इंधनाच्या (एटीएफ) निर्यातीवर आकारण्यात येणाऱ्या विंडफॉल टॅक्समध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोमवारी रात्री उशिरा यासंदर्भातील निर्णय जाहीर करण्यात आला. त्यानुसार डिझेलवरील निर्यात कर प्रतिलिटर ११.५० रुपयांवरून १४ रुपये करण्यात आला असून विमान इंधनावरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्कातही वाढ करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, पेट्रोलच्या निर्यातीवरील शुल्क शून्यच ठेवण्यात आले आहे. दरम्यान, देशांतर्गत बाजारात विक्री होणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कोणताही बदल झालेला नाही. त्यामुळे १७ नोव्हेंबर रोजी तेल कंपन्यांनी जाहीर केलेल्या इंधन दरांमध्येही बदल झालेला नाही..दिल्लीसह प्रमुख शहरांतील इंधनाचे दर कायमकेंद्र सरकारच्या निर्यात करातील बदलाचा देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींवर थेट परिणाम होणार नाही. कारण ही वाढ केवळ परदेशात पाठवल्या जाणाऱ्या इंधनावर लागू करण्यात आली आहे. देशांतर्गत वापरासाठी विकल्या जाणाऱ्या इंधनावरील कर पूर्वीप्रमाणेच कायम आहेत.१७ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत पेट्रोलचा दर प्रतिलिटर १०२.१२ रुपये, तर डिझेलचा दर ९५.२० रुपये आहे. लखनऊमध्ये पेट्रोलसाठी १०२.०५ रुपये आणि डिझेलसाठी ९९.२८ रुपये मोजावे लागत आहेत. कोलकात्यात पेट्रोलचा भाव प्रतिलिटर ११३.५१ रुपये, तर डिझेलचा दर ९९.८२ रुपये आहे. सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी या दरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही..डिझेल आणि विमान इंधनावरील शुल्कात वाढअर्थ मंत्रालयाने डिझेलच्या निर्यातीवर आकारला जाणारा विंडफॉल टॅक्स प्रतिलिटर ११.५० रुपयांवरून १४ रुपये केला आहे. त्याचबरोबर विमान वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या एटीएफवरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क ११ रुपयांवरून १२.५० रुपये प्रतिलिटर करण्यात आले आहे. पेट्रोलच्या निर्यातीवर मात्र कोणताही विंडफॉल टॅक्स आकारला जाणार नाही. त्यावरील शुल्क शून्यच ठेवण्यात आले आहे..काय आहे विंडफॉल टॅक्स?आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमतींमध्ये होणाऱ्या चढ-उतारांचा विचार करून केंद्र सरकार दर १५ दिवसांनी निर्यात कराचा आढावा घेते. मध्यपूर्वेतील तणावामुळे मार्च २०२६ मध्ये कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यानंतर सरकारने पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधनाच्या निर्यातीवर अतिरिक्त शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली होती.देशांतर्गत बाजारात इंधनाची पुरेशी उपलब्धता कायम ठेवणे आणि अधिक नफा मिळवण्यासाठी तेल कंपन्यांनी परदेशात गरजेपेक्षा जास्त इंधन निर्यात करू नये, हा या करामागील उद्देश आहे..Stock Market Tax Relief: शेअर बाजारातील नफ्यावरचा कर हटणार? आगामी अर्थसंकल्पात गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता.तेल कंपन्यांच्या निर्यात उत्पन्नावर परिणामडिझेल आणि विमान इंधनाची निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांना आता सरकारकडे अधिक कर भरावा लागणार आहे. परिणामी त्यांच्या निर्यात व्यवसायातून मिळणाऱ्या नफ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. निर्यात करात वाढ केल्यामुळे कंपन्या देशांतर्गत बाजारपेठेत इंधनाचा पुरेसा पुरवठा करण्याला प्राधान्य देतील, अशी सरकारची अपेक्षा आहे..आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर घसरलेदरम्यान, जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये घसरण सुरूच आहे. १७ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ब्रेंट क्रूडचा दर प्रति बॅरल ९२.४४ डॉलरवर व्यवहार करत होता. त्यात ३.५५ टक्क्यांची मोठी घसरण नोंदवण्यात आली. अमेरिकन डब्ल्यूटीआय क्रूडचा दरही प्रति बॅरल ८५.२८ डॉलरवर होता..Gold-Silver Crash: सोनं-चांदीचे भाव कोसळले! लग्नसराईआधी वर्षातील सर्वात स्वस्त दर; नेमकं कारण काय? आणखी स्वस्त होणार?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.