LPG Price Hike: दिवाळीच्या आधीच महागाईचा तडाखा; एलपीजी गॅसचे दर वाढले, तुमच्या शहरात किती झाली किंमत?

थोडक्यात:ऑक्टोबरपासून १९ किलो व्यवसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत सुमारे १५-१६ रुपये वाढ झाली आहे.घरगुती वापरासाठी असलेल्या १४.२ किलो सिलेंडरच्या किमतीत सध्या कोणताही बदल नाही.व्यवसायिक सिलेंडर वाढीमुळे हॉटेल आणि फूड डिलिव्हरी उद्योगावर महागाईचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे..LPG Price Hike Ahead of Diwali 2025: ऑक्टोबर महिना सुरु होतास सर्वसामान्यांना महागाईचा जोरदार फटका बसला आहे. दसरा, दिवाळी या सारख्या मोठ्या सणाच्या पार्शवभूमीवर एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या दरात वाढ झाल्याने घरगुटू बजेट बिघडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. १ ऑक्टोबर २०२५ पासून ही दरवाढ लागू झाली असून, याचा परिणाम देशभरातील व्यवसायिक आणि काही प्रमाणात घरगुती ग्राहकांवरही होणार आहे..कोणत्या सिलेंडरच्या किमतीत वाढ झाली?गॅस कंपन्यांनी फक्त १९ किलोच्या व्यवसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या दरात वाढ केली आहे. ही सिलेंडर प्रामुख्याने हॉटेल्स , रेस्टॉरंट्स, केटरिंग व्यवसाय आणि छोट्या उद्योगांमध्ये वापरली जाते. आणि घरगुती वापरासाठी वापरल्या जाणाऱ्या १४. किलोच्या सिलेंडच्या किमतीत मात्र कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही..Maharashtra Land Records Recruitment: महाराष्ट्राच्या भूमी अभिलेख विभागात मेगा भरती सुरु; जाणून घ्या पात्रता आणि अर्ज करण्याची अंतिम तारीख.१९ किलो सिलेंडरच्या किमतीसिलेंडरचे पूर्वीच्या किमतीमुंबई - 1531.5दिल्ली - 1580कोलकता - 1684चैनई - 1738आता नवी किमतीमुंबई - 1547दिल्ली - 1595.5कोलकता - 1700.5चैनई - 1754.5एका गॅस सिलेंडरच्या मागे जवळपास १५ ते १६ रुपयांची वाढ झालेली आहे..१४. २ किलो सिलेंडरच्या किमती (घरगुती सिलेंडर)मुंबई - 852.5दिल्ली - 853कोलकता - 879चेन्नई - 868.5आता सध्या तरी गॅस एजन्सीने घरगुती सिलेंडरच्या किमती स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सामान्य कुटुंबीयांना काहीसा दिलासा मिळालेला आहे..Irregular Sleep Schedules: ८ तास झोपल्यानंतरही बिघडू शकतं का आरोग्य? जाणून घ्या झोपेचं योग्य वेळापत्रक का गरजेचं.याचा परिणाम कोणावर होतोय?हॉटेल, फूड डिलिव्हरी आणि स्ट्रीट फूड व्ययसाय करणाऱ्यांना या दरवाढीचा थेट फटका बसणार आहे.दिवाळी आणि दसऱ्यासारख्या सणांमध्ये जेव्हा मागणी वाढते. तेव्हा गॅसचे दार वाढल्यामुळे खायपदार्थाचे दरही वाढण्याची शक्यता आहे.घरगुती ग्राहकांसाठी सध्या चिंता नाही, पण भविष्यात घरगुती सिलेंडर महागल्यास महागाईचा भर आणखी वाढू शकतो..FAQs1. एलपीजी सिलेंडरच्या कोणत्या प्रकारात दरवाढ झाली आहे? (Which LPG cylinder type has seen a price increase?)१९ किलो व्यवसायिक सिलेंडरच्या किमतीत वाढ झाली आहे, घरगुती १४.२ किलो सिलेंडरच्या किमतीत अजून बदल नाही.2. घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत बदल झाला आहे का? (Has there been any change in the price of domestic LPG cylinders?)सध्या घरगुती सिलेंडरच्या किमती स्थिर ठेवण्यात आल्या आहेत.3. या दरवाढीचा सर्वाधिक परिणाम कोणांवर होणार आहे? (Who will be most affected by the LPG price hike?)हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, फूड डिलिव्हरी आणि स्ट्रीट फूड व्यवसायांवर या वाढीचा थेट परिणाम होणार आहे.4. भविष्यात घरगुती सिलेंडर महागल्यास काय होईल? (What will happen if domestic LPG prices increase in the future?)घरगुती सिलेंडर महागल्यास सामान्य घरगुती खर्चावर परिणाम होईल आणि महागाई वाढण्याची शक्यता आहे.