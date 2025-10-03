Personal Finance

LPG Price Hike: दिवाळीच्या आधीच महागाईचा तडाखा; एलपीजी गॅसचे दर वाढले, तुमच्या शहरात किती झाली किंमत?

LPG Gas Price Increase: ऑक्टोबर महिना सुरु होताच सर्वसामान्य महागाईचा जोरदार फटका बसला आहे. सणासुदीच्या तोंडावरच एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किमतीत वाढ झाली आहे. चला तर पाहूया, तुमच्या शहरात गॅस सिलेंडर किती महाग झाला आहे
Monika Shinde
थोडक्यात:

  1. ऑक्टोबरपासून १९ किलो व्यवसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत सुमारे १५-१६ रुपये वाढ झाली आहे.

  2. घरगुती वापरासाठी असलेल्या १४.२ किलो सिलेंडरच्या किमतीत सध्या कोणताही बदल नाही.

  3. व्यवसायिक सिलेंडर वाढीमुळे हॉटेल आणि फूड डिलिव्हरी उद्योगावर महागाईचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

