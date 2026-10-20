Personal Finance

Diwali Bonus Rules: दिवाळीला कंपनीने बोनस देणं बंधनकारक? बोनस देत नसेल तर काय करायचं? पाहा, कायदा काय सांगतो

Diwali Bonus Rules in India: दिवाळीला कंपनीकडून बोनस मिळणं बंधनकारक आहे का आणि कोणत्या कर्मचाऱ्यांना कायद्यानुसार वार्षिक बोनस मिळू शकतो, हे जाणून घ्या. कंपनीने बोनस न दिल्यास काय करावं, गणना कशी होते आणि कायदेशीर अधिकार काय आहेत, पाहा=...
Diwali Bonus Rules 2026: Is Your Company Legally Required to Pay a Bonus? Know Your Rights

Diwali Bonus Rules 2026: Is Your Company Legally Required to Pay a Bonus? Know Your Rights

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

दिवाळी जवळ आली की नोकरदारांना पगारासोबत बोनस मिळणार का, याची उत्सुकता असते. काही कंपन्या कर्मचाऱ्यांना दिवाळीनिमित्त पैसे, भेटवस्तू किंवा मिठाई देतात. पण दिवाळीला प्रत्येक कंपनीने बोनस द्यायलाच हवा, असा नियम आहे का? हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे.

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