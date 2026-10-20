Diwali Bonus Rules: दिवाळीला कंपनीने बोनस देणं बंधनकारक? बोनस देत नसेल तर काय करायचं? पाहा, कायदा काय सांगतो

दिवाळी जवळ आली की नोकरदारांना पगारासोबत बोनस मिळणार का, याची उत्सुकता असते. काही कंपन्या कर्मचाऱ्यांना दिवाळीनिमित्त पैसे, भेटवस्तू किंवा मिठाई देतात. पण दिवाळीला प्रत्येक कंपनीने बोनस द्यायलाच हवा, असा नियम आहे का? हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे..दिवाळीचा बोनस आणि वार्षिक बोनस वेगळे आहेत . दिवाळीनिमित्त कंपनीकडून मिळणारा अतिरिक्त बोनस आणि कायद्यानुसार मिळणारा वार्षिक बोनस या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. दिवाळीचा अतिरिक्त बोनस देणं हे कंपनीच्या धोरणावर आणि कर्मचाऱ्यांच्या करारातील अटींवर अवलंबून असू शकतं. मात्र, कायद्यानुसार पात्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांना वार्षिक बोनस देण्याची तरतूद आहे.पूर्वी यासाठी पेमेंट ऑफ बोनस ॲक्ट, 1965 लागू होता. आता बोनससंबंधीच्या तरतुदी कोड ऑन वेजेस, 2019 मध्ये समाविष्ट आहेत. हा कायदा 21 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू झाला आहे..कर्मचाऱ्यांना किती बोनस मिळतो?जुन्या बोनस कायद्यानुसार पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी किमान बोनस 8.33 टक्के आणि कमाल बोनस 20 टक्के अशी तरतूद होती. मात्र, हा बोनस प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या संपूर्ण पगारावर मोजला जात नाही. बोनसची रक्कम कर्मचाऱ्याची पात्रता, कायद्यानुसार ग्राह्य धरलेलं वेतन आणि लागू नियम यांवर ठरते. त्यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याला समान रक्कम मिळेलच असं नाही..कोणत्या कर्मचाऱ्यांना बोनस मिळू शकतो?जुन्या कायद्यानुसार, 20 किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या काही आस्थापनांना बोनसचे नियम लागू होत होते. कर्मचाऱ्याला बोनस मिळण्यासाठी वेतनमर्यादा आणि इतर कायदेशीर अटी पूर्ण करणं आवश्यक होतं.बोनससाठी वेतनमर्यादा दरमहा 21,000 रुपये होती.मात्र, नवीन कोड ऑन वेजेस, 2019 नुसार, महिन्याला 21,000 रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी वेतन असलेल्या आणि आर्थिक वर्षात किमान 30 दिवस काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार वार्षिक बोनस मिळू शकतो.बोनसची गणना करताना महिन्याचे 7,000 रुपये वेतन किंवा केंद्र सरकारने निश्चित केलेलं किमान वेतन, यापैकी जी रक्कम जास्त असेल ती विचारात घेतली जाते. त्यामुळे बोनसची गणना संपूर्ण पगारावरच होईल असं नाही..कंपनीने बोनस दिला नाही तर काय करायचं?तुम्ही कायद्यानुसार बोनससाठी पात्र आहात, असं वाटत असेल तर पुढील गोष्टी करा.- तुमची सॅलरी स्लिप आणि नियुक्तीपत्र तपासा.- कंपनीच्या HR विभागाकडे बोनसबाबत लेखी विचारणा करा.- तरीही प्रश्न सुटला नाही, तर संबंधित कामगार विभागाकडे तक्रार करण्याबाबत माहिती घ्या..दिवाळीचा अतिरिक्त बोनस आणि कायद्यानुसार मिळणारा वार्षिक बोनस एकच नाही. दिवाळीला बोनस मिळाला नाही म्हणून कंपनीने कायद्याचं उल्लंघन केलं, असं लगेच म्हणता येत नाही. मात्र, तुम्ही कायद्यानुसार वार्षिक बोनससाठी पात्र असाल, तर कंपनीला लागू नियमांनुसार तो द्यावा लागू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.