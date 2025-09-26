Gold vs Stock: दिवाळीत सोनं की शेअर्स, कुठे कराल गुंतवणूक? गेल्या 15 वर्षात कोणी दिला सर्वात जास्त परतावा?

Gold vs Stock Investment History: दिवाळी जवळ आली की प्रत्येक गुंतवणूकदाराला एकच प्रश्न पडतो. तो म्हणजे या सणासुदीच्या काळात पैसे कुठे गुंतवावे, सोन्यात की शेअर बाजारात? गेल्या वर्षभरातील आकडेवारी पाहिली, तर सोन्याने अक्षरशः चमत्कार केला आहे. सोन्याने गुंतवणूकदारांना जबरदस्त परतावा दिला आहे. 25 सप्टेंबर 2025 रोजी सोन्याची किंमत ₹1,13,150 प्रति 10 ग्रॅम इतकी होती. .वर्षाच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत सोन्यात तब्बल ₹34,720 (सुमारे 58.11%) वाढ झाली आहे, जी मागील 10 वर्षांतील सर्वोत्तम कामगिरी आहे. 2020 मध्ये 31.22% आणि 2023 मध्ये 18.13% परतावा दिला होता. याउलट, शेअर बाजाराने कमी परतावा दिला आहे..15 वर्षांचा इतिहास काय सांगतो?जर तुम्ही 2010 पासून दर दिवाळीला ₹10,000 सोन्यात गुंतवले असते, तर आजपर्यंत एकूण ₹1.5 लाख गुंतवणूक झाली असती. पण आज या गुंतवणुकीची किंमत वाढून तब्बल ₹4.47 लाख झाली असती. याच कालावधीत जर हेच पैसे तुम्ही निफ्टी 50 च्या ETF मध्ये गुंतवले असते, तर एकूण रक्कम सुमारे ₹3.72 लाख झाली असती. म्हणजेच दीर्घकालीन गुंतवणुकीत सोन्याने शेअर बाजाराला मागे टाकले आहे..Tata Motors: टाटा मोटर्सवर सायबर हल्ला; 2,38,61,66,00,000 रुपयांचे नुकसान, उत्पादन ठप्प, शेअर्स कोसळले.सोनं इतकं का वाढत आहे?अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या धोरणांमुळे, जगभरातील केंद्रीय बँकांनी वाढवलेला सोन्याचा साठा आणि वाढता भू-राजकीय तणाव, या तीन प्रमुख कारणांमुळे सोन्याच्या किमतींमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. अनिश्चिततेच्या काळात गुंतवणूकदार नेहमी सुरक्षित पर्याय शोधतात, आणि सोनं नेहमीच ‘सेफ हेवन’ म्हणून ओळखलं जातं..तज्ज्ञ काय म्हणतात?अभिषेक खुदानिया (सिनियर एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर, क्लायंट असोसिएट्स) यांच्या मते, गेल्या चार वर्षांपासून सोन्याने दिवाळी-दर-दिवाळी शेअर बाजारापेक्षा चांगला परतावा दिला आहे. सध्याच्या परिस्थितीत ही गती किमान आणखी एक वर्ष टिकू शकते. मात्र, ते असेही सांगतात की पुढील काळात सोनं आणि शेअर बाजाराच्या परताव्यातील फरक कमी होऊ शकतो..PM Modi: सर्वसामान्यांसाठी आनंदाची बातमी! GST आणि Income Tax सुधारणांनंतर PM मोदी करांमध्ये आणखीन सुट देणार.आमिर मकडा (कमोडिटी आणि करन्सी विश्लेषक, चॉईस ब्रोकिंग) यांच्या मते, भू-राजकीय परिस्थिती सतत बदलत आहे. टॅरिफ युद्ध आणि जागतिक तणावामुळे बाजारात चढ-उतार वाढले आहेत. या सगळ्यात सोनं अजूनही एक विश्वासार्ह आणि आकर्षक गुंतवणूक पर्याय आहे.नोंद: वरील बातमी केवळ शैक्षणिक माहितीच्या उद्देशाने दिली आहे. याला गुंतवणुकीचा सल्ला समजू नये. कोणताही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागारांचा सल्ला नक्की घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.