Diwali Shopping: दिवाळीपूर्वीच महागाईचा झटका! 1 ऑक्टोबरपासून घरगुती वस्तूंच्या किमती वाढणार; पाहा काय-काय महाग होणार

Diwali Shopping Gets Costlier: देशभरात येत्या काही दिवसांत नवरात्र, दसरा आणि त्यानंतर दिवाळीचा सणासुदीचा हंगाम सुरू होणार आहे. मात्र, हा हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच ग्राहकांना महागाईचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. टीव्ही, एअर कंडिशनर, वॉशिंग मशीन आणि फ्रिजसह अनेक कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि होम अप्लायन्सेसच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे.इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्या 1 ऑक्टोबरपासून उत्पादनांच्या किमतीत सुमारे 5 ते 8 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याच्या तयारीत आहेत. यंदाच्या वर्षात कंपन्यांकडून किमती वाढवण्याची ही तिसरी वेळ ठरणार आहे..किमती किती वाढणार?रिपोर्टनुसार, AC च्या किमतीत सुमारे 5 ते 8 टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. तर काही कंपन्या वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर आणि LED टीव्हीच्या किमती 3 ते 4 टक्क्यांनी वाढवण्याच्या तयारीत आहेत. Blue Star, Godrej Appliances, Haier, Daikin आणि Super Plastronics यांसह अनेक कंपन्यांनी विविध उत्पादनांच्या किमती वाढवण्याची घोषणा केली आहे..Petrol-Diesel Update: ट्रम्प यांनी शांतता करार नाकारल्यानंतर कच्चे तेल महागले! देशात नवे इंधन दर; पाहा पेट्रोल-डिझेल-CNG कितीला.किमती वाढवल्यामुळे ग्राहकांच्या मागणीवर परिणाम होऊ शकतो, असे काही कंपन्यांचे मत आहे. दुसरीकडे, डीलर्स आणि वितरकांकडे जुन्या दराने खरेदी केलेला स्टॉक उपलब्ध असल्याने किमती वाढीचा परिणाम काही काळ मर्यादित राहू शकतो, असेही सांगितले जात आहे..किमती वाढण्यामागचं कारणकंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार, तांबे, अॅल्युमिनियम, स्टील, प्लास्टिक आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ, तसेच वाहतूक खर्च आणि चलनातील चढ-उतार यामुळे उत्पादन खर्च वाढला आहे. त्यामुळे कंपन्यांना उत्पादनांच्या किमती वाढवण्याचा निर्णय घ्यावा लागत आहे. तसेच, कच्च्या मालाचा खर्च वाढत राहिल्यास डिसेंबर आणि जानेवारीमध्येही किमती वाढण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले जात आहे..FD Rule Update: 1 ऑक्टोबरपासून FDचे नवे नियम लागू! तुमच्या FD वर काय परिणाम?.सणासुदीच्या खरेदीवर काय परिणाम?किमती वाढल्याचा परिणाम सणासुदीच्या काळातील ग्राहकांच्या मागणीवर होण्याची चिंता इंडस्ट्रीला आहे. साधारणपणे नवरात्र ते दिवाळी या काळात कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि होम अप्लायन्सेसची विक्री मोठ्या प्रमाणात वाढते. कंपन्यांकडूनही या काळात आकर्षक डिस्काउंट आणि ऑफर्स दिल्या जातात.अशा परिस्थितीत वाढलेल्या किमती ग्राहकांच्या खरेदीच्या निर्णयावर परिणाम करू शकतात. मात्र, कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार डीलर्स आणि वितरकांकडे ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये जुन्या दराने खरेदी केलेला पुरेसा स्टॉक आहे. त्यामुळे दिवाळीपर्यंत काही उत्पादने जुन्या किमतीत मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्यानंतर वाढलेल्या नव्या किमतींचा परिणाम बाजारात अधिक स्पष्टपणे दिसू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.