DMart मध्ये खरेदी करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची सूचना! हे नियम माहिती नसतील तर नुकसान होऊ शकते, खरेदीपूर्वी नक्की वाचा!

डीमार्टमध्ये खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांनी काही महत्त्वाचे नियम आणि धोरणे जाणून घेणे गरजेचे आहे. येथे मिळणाऱ्या सर्व उत्पादनांवर किमान दोन टक्के सूट दिली जाते. तसेच रोख पावतीवरील रक्कम एक रुपयापर्यंत राउंड ऑफ केली जाते. स्टोअरमध्ये व्हिसा, मास्टरकार्ड, माएस्ट्रो, अमेरिकन एक्सप्रेस, रुपे आणि यूपीआय यांसारखे विविध पेमेंट पर्याय सहज वापरता येतात..वस्तू परत करण्याच्या नियमांबाबतही स्पष्ट माहितीवस्तू परत करण्याच्या नियमांबाबतही स्पष्ट माहिती असणे आवश्यक आहे. खरेदीच्या दिवसापासून सात कामकाजाच्या दिवसांत मूळ पावतीसह वस्तू परत करता येते. स्टोअर सकाळी दहा ते रात्री दहा या वेळेत खुले असते, त्यामुळे परताव्याची प्रक्रिया याच वेळेत पूर्ण करावी लागते. परत केलेली वस्तू मूळ पॅकिंगमध्ये आणि विक्रीसाठी योग्य स्थितीत असणे आवश्यक आहे. जर खरेदी क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डने केली असेल तर परताव्याच्या वेळी एक टक्के रक्कम कापली जाते..काही उत्पादनांची परताव्याची सुविधा उपलब्ध नाहीआरोग्य आणि स्वच्छतेच्या कारणामुळे काही उत्पादनांची परताव्याची सुविधा उपलब्ध नाही. यात कॉस्मेटिक्स, शेव्हिंग उत्पादने, अंतर्वस्त्रे, परफ्यूम, डिओडरंट, केसांच्या अॅक्सेसरीज, दुधाचे पदार्थ, चिलर-फ्रीजरमधील वस्तू आणि हंगामी उत्पादने यांचा समावेश आहे. तसेच उत्पादकांकडून गॅरंटी किंवा वॉरंटी असलेल्या वस्तूंचा परतावा किंवा बदल केला जात नाही. अशा उत्पादनांची सेवा फक्त उत्पादकांच्या अधिकृत सेवा केंद्रांमार्फत दिली जाते. अधिक माहितीसाठी स्टोअरमधील कस्टमर सर्व्हिस डेस्कशी संपर्क साधावा..कडक नियमही लागूस्टोअरमध्ये सुरक्षेच्या दृष्टीने काही कडक नियमही लागू आहेत. परिसरात फोटो किंवा व्हिडिओ काढण्यास पूर्ण बंदी आहे. स्टोअरमध्ये खाणे-पिणे देखील मनाई आहे. प्रवेश करताना आणि बाहेर पडताना मोठ्या हँडबॅग्जची तपासणी केली जाते. स्टोअर कर्मचाऱ्यांना गरज पडल्यास तपासणी करण्याचा अधिकार असतो. ग्राहकांच्या सुरक्षिततेसाठी संपूर्ण स्टोअर सीसीटीव्हीच्या देखरेखीखाली असते..कोणतीही चोरी किंवा गैरवर्तन आढळल्यास संबंधित व्यक्तीला पोलिसांच्या ताब्यात दिले जाते. स्टोअर सकाळी दहा ते रात्री दहा या वेळेत सुरू असते. या सर्व नियमांमुळे ग्राहकांना सुरक्षित आणि पारदर्शक खरेदीचा अनुभव मिळतो. त्यामुळे खरेदी करण्यापूर्वी हे नियम जाणून घेणे फायदेशीर ठरते.