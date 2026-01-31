Budget 2026 : 1997-98 चं ‘ड्रीम बजेट’! पी. चिदंबरम यांच्या निर्णयांनी भारताची अर्थव्यवस्था कशी बदलली?

Dream Budget : 1 फेब्रुवारीला भारताचा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदीय पटलावर मांडला जाणार आहे. या अर्थसंकल्पात आपल्याला काय मिळत याकडे सर्वांच्या नजरा लागून आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्पाला विशेष स्थान आहे. मात्र तुम्हाला हे माहिती आहे का की 1997-98 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाला भारताच्या आर्थिक इतिहासात एक वेगळं स्थान आहे. 28 फेब्रुवारी 1997 रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला होता..त्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था नव्या गतीच्या शोधात होती. या अर्थसंकल्पात मोठ्या प्रमाणात करसुधारणा करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळेच या बजेटला ‘ड्रीम बजेट’ म्हणून ओळख मिळाली. हा अर्थसंकल्प तत्कालीन पंतप्रधान एच.डी. देवेगौडा यांच्या कार्यकाळात मांडण्यात आला होता..Budget 2026 : निर्मला सीतारामन किती वाजता बजेट सादर करणार? बजेट कुठे पाहता येईल? जाणून घ्या सर्व माहिती.या बजेटचे वैशिष्ट्य?या अर्थसंकल्पामागील सरकारचा विचार स्पष्ट होता. त्या काळात करदाते कमी होते त्यामुळे जर करदर कमी केला तर अधिक लोक करप्रणालीत सहभागी होतील आणि सरकारचे उत्पन्न वाढेल. याच भूमिकेवर चिदंबरम यांनी त्यावेळी अनेक क्रांतिकारी निर्णय घेतले..कोणते मोठे बदल वैयक्तिक आयकर दरात मोठी कपात करण्यात आली, ज्यामुळे नागरिकांसाठी कर भरणे सोपे झाले.कॉर्पोरेट करदरातही कपात करण्यात आली आणि व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी सरचार्ज हटवण्यात आला.गुंतवणूक वाढवण्यासाठी उद्योगांसाठी अनुकूल वातावरण तयार करण्यात आले..काळ्या पैशावर मोठा निर्णय1997 च्या बजेटमधील सर्वात चर्चेत राहिलेला निर्णय म्हणजे Voluntary Disclosure of Income Scheme (VDIS). या योजनेद्वारे लोकांना आपला काळा पैसा जाहीर करून तो अधिकृत अर्थव्यवस्थेत आणण्याची संधी देण्यात आली. जरी ही योजना वादग्रस्त ठरली, तरी करप्रणालीत लोकांचा सहभाग वाढवण्यात ती प्रभावी ठरली..1997 च्या बजेटमधील महत्त्वाचे निर्णयआयकरात मोठी कपात – वैयक्तिक आयकर दर 40% वरून 30% करण्यात आलाकॉर्पोरेट कर सुधारणा – सरचार्ज हटवला, करदर कमीकस्टम ड्युटी कमी – आयात शुल्कात कपातपरदेशी गुंतवणुकीला चालना – FIIs साठी गुंतवणूक मर्यादा वाढवलीकाळ्या पैशावर उपाय – VDIS योजना सुरूसेवा क्षेत्राला प्रोत्साहन – रोजगार निर्मितीवर भरLPG धोरणाला गती – उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरणाला चालनासरकारी उत्पन्नात वाढ – आयकर संकलन वाढून सुमारे 18,700 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.