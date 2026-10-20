Gold Rate Today : दसऱ्याला सोनं खरेदी करणार? मुंबई-पुण्यात आज भाव किती वाढले, की ग्राहकांना मिळाली खुशखबर?

मुंबई : दसरा आणि आगामी दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर सोन्याची खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. मंगळवार, २० ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुंबई आणि पुण्यात सोन्याच्या दरात मोठी वाढ किंवा घट झालेली नसून, भाव जवळपास स्थिर ते किंचित वाढलेले आहेत. कालच्या तुलनेत २४, २२ आणि १८ कॅरेट सोन्याच्या दरात प्रति ग्रॅम एक रुपयाची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. जागतिक बाजारातील घडामोडी आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या मूल्यात होणारे बदल यांचा परिणाम देशांतर्गत सराफा बाजारावर होत आहे..मुंबईत आज सोन्याचे दर किती?मुंबईतील सराफा बाजारात २४ कॅरेट शुद्ध सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम १४,८०५ रुपये, तर प्रति १० ग्रॅम १,४८,०५० रुपये आहे. दागिन्यांसाठी प्रामुख्याने वापरल्या जाणाऱ्या २२ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति ग्रॅम १३,५७१ रुपये आणि प्रति १० ग्रॅम १,३५,७१० रुपये नोंदवण्यात आला आहे. १८ कॅरेट सोन्यासाठी ग्राहकांना प्रति ग्रॅम ११,१०४ रुपये, तर प्रति १० ग्रॅम १,११,०४० रुपये मोजावे लागत आहेत..पुण्यातही सोन्याचे भाव जवळपास समानपुण्यातील सराफा बाजारातही मुंबईप्रमाणेच सोन्याचे दर कायम आहेत. येथे २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति ग्रॅम १४,८०५ रुपये, तर २२ कॅरेट सोन्याचा दर १३,५७१ रुपये आहे. दोन्ही शहरांतील दर जवळपास समान असले, तरी स्थानिक बाजारपेठ, वाहतूक खर्च आणि ज्वेलर्सकडून आकारण्यात येणाऱ्या प्रीमियममुळे काही ठिकाणी भावात किरकोळ फरक असू शकतो..Gold Investment: सणासुदीपूर्वी गोल्ड ईटीएफला स्थगिती; नव्या गुंतवणुकीवर निर्बंध, गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची बातमी.कालच्या तुलनेत किती वाढ झाली?१९ ऑक्टोबरच्या तुलनेत २० ऑक्टोबर रोजी सोन्याच्या दरात प्रति ग्रॅम एक रुपयाची वाढ झाली आहे. २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १४,८०४ रुपयांवरून १४,८०५ रुपये, २२ कॅरेटचा दर १३,५७० रुपयांवरून १३,५७१ रुपये, तर १८ कॅरेटचा भाव ११,१०३ रुपयांवरून ११,१०४ रुपये झाला आहे. म्हणजेच प्रति १० ग्रॅममागे सुमारे १० रुपयांची वाढ झाली आहे. काही बाजार स्रोतांमध्ये वेगवेगळे दर नोंदवण्यात आले असून, त्यानुसार किरकोळ घटही दिसून येते. त्यामुळे बाजारपेठेनुसार दरांमध्ये फरक असू शकतो..आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा सोन्याच्या भावावर परिणामअमेरिकेतील महागाईचे आकडे, कच्च्या तेलाच्या किमती आणि जागतिक भूराजकीय तणाव यांचा सोन्याच्या किमतींवर परिणाम होत आहे. मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंजवर सोन्याचे वायदे प्रति १० ग्रॅम सुमारे १,४७,३०० ते १,४८,००० रुपयांच्या दरम्यान व्यवहार करत आहेत. मागील काही दिवसांतील चढ-उतारानंतर सध्या बाजारात तुलनेने स्थिरता दिसत आहे.सोने खरेदी करताना या गोष्टी लक्षात ठेवासोन्याचे जाहीर केलेले दर हे केवळ धातूच्या किमतीशी संबंधित आहेत. प्रत्यक्ष दागिने खरेदी करताना तीन टक्के जीएसटी, आठ ते २५ टक्क्यांपर्यंत मेकिंग चार्जेस आणि हॉलमार्किंग शुल्क वेगळे आकारले जाऊ शकते. त्यामुळे अंतिम बिलात वाढ होते..Gold Investment: 22K, 24K नाही तर Gen Z मध्ये 9 कॅरेट सोन्याची चर्चा! नेमकं किती शुद्ध आणि किती स्वस्त?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.