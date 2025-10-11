Personal Finance

Anil Ambani Group: अनिल अंबानींचे जवळचे सहकारी अशोक पाल यांना अटक; मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीची कारवाई

Anil Ambani Group: प्रवर्तन संचालनालयाने (ED) रिलायन्स पॉवरचे मुख्य वित्त अधिकारी अशोक कुमार पाल यांना अटक केली आहे. त्यांच्यावर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) ला ₹68 कोटींची बनावट बँक हमी दिल्याचा आरोप आहे.
Anil Ambani
Anil Ambaniesakal
राहुल शेळके
Updated on

Anil Ambani Group: प्रवर्तन संचालनालयाने (ED) अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स पॉवर कंपनीचे मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) आणि कार्यकारी संचालक अशोक कुमार पाल यांना अटक केली आहे. ईडीने दिलेल्या माहितीनुसार, ही कारवाई बनावट बँक कागदपत्रे आणि खोट्या बिलिंगच्या प्रकरणात करण्यात आली आहे. दिल्लीतील ईडी कार्यालयात त्यांची चौकशी झाल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली. विशेष म्हणजे, अशोक कुमार पाल हे अनिल अंबानी यांचे जवळचे सहकारी मानले जातात.

Loading content, please wait...
Banking
Business
Finance
ED
ED Action
Ambani

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com