Anil Ambani Group: अनिल अंबानींचे जवळचे सहकारी अशोक पाल यांना अटक; मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीची कारवाई

Anil Ambani Group: प्रवर्तन संचालनालयाने (ED) अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स पॉवर कंपनीचे मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) आणि कार्यकारी संचालक अशोक कुमार पाल यांना अटक केली आहे. ईडीने दिलेल्या माहितीनुसार, ही कारवाई बनावट बँक कागदपत्रे आणि खोट्या बिलिंगच्या प्रकरणात करण्यात आली आहे. दिल्लीतील ईडी कार्यालयात त्यांची चौकशी झाल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली. विशेष म्हणजे, अशोक कुमार पाल हे अनिल अंबानी यांचे जवळचे सहकारी मानले जातात..ईडीच्या तपासानुसार, अशोक कुमार पाल यांनी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) या सरकारी संस्थेला ₹68 कोटींपेक्षा जास्त किमतीची खोटी बँक गॅरंटी कागदपत्रे सादर केली होती. या संपूर्ण प्रकरणात खोट्या चलनांच्या माध्यमातून निधी वळविण्याचा (fund diversion) गंभीर आरोप आहे. यासाठी एसबीआय, इंडियन बँक, पीएनबी आणि यूनियन बँक ऑफ इंडिया या प्रमुख बँकांची नावे आणि कागदपत्रे बनावट करून वापरले गेले. इतकेच नव्हे तर, बनावट ई-मेल डोमेन तयार करून सरकारी कागदपत्रांसारखेच भासविण्याचा प्रयत्न झाला..ईडीच्या म्हणण्यानुसार, पाल यांनी अनिल अंबानी यांच्याच एका सहयोगी अधिकाऱ्या मार्फत ही खोटी हमी तयार करण्यात भूमिका बजावली. या प्रक्रियेसाठी बिस्वाल ट्रेडलिंक प्रायव्हेट लिमिटेड (BTPL) नावाच्या कंपनीची निवड करण्यात आली, मात्र त्या कंपनीचा कोणताही अनुभव नव्हता. या सगळ्या घोटाळ्यामागे सरकारी प्रकल्पातील निधी खाजगी फायद्यासाठी वळविण्याचा प्रयत्न झाला असल्याचा संशय ईडीने व्यक्त केला आहे. BTPL चे संचालक पार्थ सारथी बिस्वाल यांना यापूर्वीच न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले आहे..या प्रकरणाचा संबंध ₹17,000 कोटींच्या बँक फसवणूक प्रकरणाशी जोडला जात आहे. ईडी सध्या अनिल अंबानी समूहातील अनेक कंपन्यांची चौकशी करत आहे. हे प्रकरण येस बँक आणि एडीए समूहाच्या इतर कंपन्यांशी संबंधित आहे. .ऑगस्ट महिन्यात ईडीने अनिल अंबानी यांना चौकशीसाठी बोलावले होते आणि मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यानुसार (PMLA) मुंबईतील 35 ठिकाणी छापेमारी केली होती. या छाप्यांमध्ये तब्बल 50 कंपन्या आणि 25 व्यक्तींची नावे समोर आली होती. या अटकेनंतर रिलायन्स पॉवरसमोर आणखी कायदेशीर अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.