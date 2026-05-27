निवडणुकीनंतर २४ दिवसांत महागाईचा नवा धक्का! पेट्रोल, डिझेल ते खाद्यतेलापर्यंत किमती कशा वाढल्या? अजून किती वाढ बाकी?

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर केवळ २४ दिवसांतच सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशावर महागाईचा नवा भार पडत आहे. पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी, व्यावसायिक एलपीजी आणि खाद्यतेलाच्या किमतींत सातत्याने वाढ होत असल्याने घरगुती बजेट कोलमडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. निवडणुकीच्या काळात स्थिर ठेवलेल्या दरांमध्ये अचानक बदल का झाला, यामागील कारणे काय आहेत आणि पुढे आणखी किती वाढ अपेक्षित आहे, हे जाणून घेऊया....चार वर्षांनंतर पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींमध्ये वाढगेल्या चार वर्षांपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती स्थिर होत्या. मात्र, १५ मेपासून या दरांमध्ये बदल सुरू झाला आणि तो सातत्याने सुरूच आहे. गेल्या दहा दिवसांत ही चौथी वाढ नोंदवली गेली. २५ मे रोजी पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर २.६१ रुपये आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर २.७१ रुपयांची वाढ झाली.दिल्लीत सध्याची परिस्थिती पाहता पेट्रोलचा दर १०२.१२ रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलचा दर ९५.२० रुपये प्रति लिटर झाला आहे. ही वाढ मुख्यतः पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे झाली आहे. इराण आणि अमेरिकेतील संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या. भारत सरकारने सुमारे ७५ दिवस जनतेला या जागतिक संकटापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या काळात सरकारी तेल कंपन्यांना दररोज जवळपास १,००० कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागले..घरगुती एलपीजीला दिलासा, व्यावसायिक सिलेंडर महागएलपीजी सिलेंडरच्या बाबतीत सरकारने घरगुती वापरकर्त्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. दिल्लीत १४.२ किलोग्रॅमच्या घरगुती सिलेंडरची किंमत ९१३ रुपये एवढीच स्थिर ठेवण्यात आली आहे. यामुळे सामान्य कुटुंबांना थोडा तरी आधार मिळाला आहे.दुसरीकडे, हॉटेल, ढाबे आणि रेस्टॉरंट चालवणाऱ्या व्यावसायिकांना मात्र मोठा फटका बसला आहे. १९ किलोग्रॅमच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत १ मे २०२६ पासून ९९३ रुपयांची वाढ करण्यात आली. त्यामुळे दिल्लीत त्याची किंमत ३,०७१.५० रुपये झाली आहे. याचा थेट परिणाम खाद्यपदार्थांच्या किमतींवर होण्याची शक्यता आहे..सीएनजी वापरकर्त्यांनाही झाला फटकापेट्रोल आणि डिझेल टाळण्यासाठी सीएनजीचा पर्याय निवडणाऱ्या वाहनचालकांसाठीही निराशाजनक बातमी आहे. २६ मे २०२६ रोजी सीएनजीच्या दरात पुन्हा दोन रुपयांची वाढ झाली. ही दोन आठवड्यांतली चौथी वाढ आहे. दिल्लीत आता सीएनजीची किंमत ८३.०९ रुपये प्रति किलो झाली आहे. १५ मेपासून एकूण सहा रुपयांची वाढ झाली आहे. नोएडा, गाझियाबाद आणि ग्रेटर नोएडासारख्या एनसीआर भागांत ही किंमत ९१.७० रुपये प्रति किलोवर गेली आहे..खाद्यतेल महाग होण्याची शकमहागाईचा फटका आता स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचला आहे. खाद्य तेल उत्पादक कंपन्या मे महिन्यात ५ ते १० टक्के दरवाढ करण्याच्या तयारीत आहेत. गेल्या काही महिन्यांतच प्रति लिटर ८ ते २० रुपयांची वाढ झाली आहे. यामागे मुख्य कारण म्हणजे कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती. त्यामुळे जैवइंधनाची मागणी वाढली आहे. सध्या सुमारे २५ टक्के खाद्य तेल बायोडिझेल उत्पादनासाठी वापरले जाते. यामुळे बाजारात पुरवठा घटतो आणि किमती वाढतात..अजून किती वाढ बाकी? दिलासा कधी मिळणार?सध्याची परिस्थिती पाहता तात्काळ दिलासा मिळण्याची शक्यता कमी दिसते. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांच्या माहितीनुसार, अलीकडील वाढीनंतरही तेल कंपन्यांचा तोटा पूर्णपणे भरून निघालेला नाही. त्यांना अजूनही दररोज सुमारे ६०० कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार, आतापर्यंत झालेली वाढ केवळ १० टक्के तोटा भरून काढते. त्यामुळे पुढील तीन ते चार महिन्यांत आणखी दरवाढ होण्याची शक्यता आहे..पश्चिम आशियातील तणाव कायम असल्याने कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये चढ-उतार सुरूच राहील. शांतता कराराची आशा निर्माण झाली की किमती थोड्या कमी होतात, परंतु वाटाघाटी अपयशी ठरल्यास पुन्हा वाढ होते. तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की, पुढील एक-दोन महिने किमती दबावाखाली राहतील. मात्र, सर्व गोष्टी सुरळीत झाल्यास जुलै २०२६ नंतर काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. वर्षअखेरीस किमती पूर्वपदावर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी पूर्णपणे खुली होणे किंवा अमेरिका-इराण यांच्यात ठोस निर्णय झाला तरच परिस्थिती काहीशी बदलेल.सरकारकडे उत्पादन शुल्क कमी करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. २७ मार्च रोजी असे पाऊल उचललेही होते. मात्र, हा उपाय तात्पुरता आणि मर्यादित स्वरूपाचा आहे. जागतिक परिस्थिती सुधारली नाही तर सर्वसामान्यांना याचा मोठा भुर्दंड सहन करावा लागेल.