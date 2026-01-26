Personal Finance

Pension Scheme : PF आणि EPF मध्ये फरक काय? तुमच्या पेन्शनची रक्कम कशी ठरते? कुणाला होतो जास्त फायदा? जाणून घ्या सोप्या शब्दांत

Provident Fund and Employees Pension Scheme : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO)च्या नियमांनुसार, EPF आणि EPS हे दोन वेगवेगळे आहेत. तुमची बचत या दोन भागात विभागलेली असते आणि त्यानुसार तुम्हाला पेन्शन मिळते.
Provident Fund and EPFO : नोकरी करणाऱ्यांच्या संपूर्ण आयुष्याची बचत आणि भविष्याचा आधार असतो तो म्हणजे प्रोविडेंट फंड (PF) आणि पेन्शन स्कीम (EPS). पण अनेक कर्मचाऱ्यांना समजत नाही की त्यांच्या पगारातून कापलेली रक्कम कशी दोन भागांमध्ये विभागली जाते आणि निवृत्तीनंतर त्यांना किती पैसे मिळणार आहेत. EPFO च्या नियमांनुसार EPF आणि EPS दोन वेगळे आहेत. EPF म्हणजे तुमची एकरकमी बचत, तर EPS म्हणजे निवृत्तीनंतर मिळणारी निश्चित (गारंटीड) मासिक पेन्शन होय.

