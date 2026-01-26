Pension Scheme : PF आणि EPF मध्ये फरक काय? तुमच्या पेन्शनची रक्कम कशी ठरते? कुणाला होतो जास्त फायदा? जाणून घ्या सोप्या शब्दांत

Provident Fund and EPFO : नोकरी करणाऱ्यांच्या संपूर्ण आयुष्याची बचत आणि भविष्याचा आधार असतो तो म्हणजे प्रोविडेंट फंड (PF) आणि पेन्शन स्कीम (EPS). पण अनेक कर्मचाऱ्यांना समजत नाही की त्यांच्या पगारातून कापलेली रक्कम कशी दोन भागांमध्ये विभागली जाते आणि निवृत्तीनंतर त्यांना किती पैसे मिळणार आहेत. EPFO च्या नियमांनुसार EPF आणि EPS दोन वेगळे आहेत. EPF म्हणजे तुमची एकरकमी बचत, तर EPS म्हणजे निवृत्तीनंतर मिळणारी निश्चित (गारंटीड) मासिक पेन्शन होय..Provident Fund आणि पेन्शन फंडमधला फरकतुमच्या पगारातून कापला जाणारा 12% हिस्सा थेट EPF खात्यात जमा होतो. पण कंपनीचे 12% योगदान दोन भागात विभागले जाते. त्यापैकी 8.33% EPS मध्ये जातं आणि उर्वरित 3.67% EPF मध्ये जमा होतं. सरकारने पेन्शनसाठी वेतनाची मर्यादा 15,000 रुपये ठरवली आहे. म्हणजे तुमचं वेतन जरी जास्त असलं तरीही पेन्शनची गणना याच आधारावरून जाते. तुमच्या EPF मधील रकमेवर दर वर्षी व्याज मिळतं राहत आणि तुम्ही ते निवृत्ती किंवा नोकरी सोडल्यावर पैसे काढू शकता..Gold Rate Today : प्रजासत्ताकदिनी सोन्याच्या भावात मोठी वाढ! चांदीही चमकली; जाणून घ्या आजचे भाव .पेन्शन कशी ठरते?पेन्शन रक्कम तुमच्या जमा रकमेवर अवलंबून नसते, तर तिची गणना निश्चित फॉर्म्युला वापरून केली जाते. EPFO नुसार पेन्शनची गणना पेन्शनयोग्य पगार × पेन्शनयोग्य सेवा / 70 या फॉर्म्युल्यानुसार केली जाते. यात तुमचा पेन्शनयोग्य पगार हा मागील ६० महिन्यांचा (५ वर्षांचा) सरासरी मूळ पगार (बेसिक सॅलरी + DA) गृहीत धरला जातो. म्हणजे जितकी सेवा आणि वेतन, तितकी पेन्शन जास्त मिळते..सदस्याच्या मृत्यू नंतर परिवाराला पेन्शनEPS मध्ये फॅमिली पेन्शनची सुविधा आहे. जर EPF सदस्याच्या सेवेदरम्यान किंवा पेन्शनभोगीच्या काळात जर मृत्यू झाला तर त्यांच्या कुटुंबाला पेन्शन मिळते. EPFO नियमांनुसार सदस्याच्या पती/पत्नीला 50% पेंशन आजीवन मिळते. त्यासोबतच मुलांनाही याचा लाभ मिळतो. उदाहरणार्थ, जर पेन्शन7,500 रुपये असेल, तर मृत्यू झाल्यानंतर पत्नीला 3,750 रुपये प्रति महिना मिळतील.त्याचबरोबर कुटुंबातील दोन मुलांना 25-25% बाल पेन्शनदिली जाते, जी 25 वर्षांपर्यंत मिळते.जर मुलं अनाथ झाली तर ही रक्कम 75% पर्यंत वाढते.सरकारने किमान पेन्शन 1,000 रुपये ठरवली आहे, म्हणजे त्यापेक्षा कमी पेन्शन मिळणार नाही..Copper Investment : सोनं-चांदीनंतर तांब्याची वेळ? तांब्यात गुंतवणूक करून मिळू शकतो मोठा नफा; जाणून घ्या सर्व माहिती .आधीच पेन्शन घेता येते सामान्यतः 58 वर्षांनंतर पेन्शनमिळते. पण 50 वर्षांनंतर आधीच (अर्ली) पेन्शन घेण्याचा पर्याय आहे. जर तुम्ही आधीच पेन्शन घेतली तर प्रत्येक वर्ष 4% कपात केली जाते. तसेच जर तुम्ही 58 नंतरही काम करत राहिलो आणि पेन्शनपुढे ढकलली, तर प्रत्येक वर्ष 4% वाढ मिळते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.