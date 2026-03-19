EPFO Insurance: लहान फॉर्म अन् मोठा फायदा! PF खात्यातील या फॉर्मने कुटुंबाला मिळू शकतात 7 लाख रुपये

Provident Fund Account Insurance: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) केवळ निवृत्तीची बचतच देत नाही, तर इतर महत्त्वाच्या सुविधादेखील देते. यातीलच एक महत्त्वाची सुविधा आहे ती म्हणजे विमा संरक्षण. EPFO संस्था Employee Deposit Linked Insurance (EDLI) योजनेअंतर्गत विमा संरक्षणही उपलब्ध करून देते. .पण ही विम्याची सुविधा लगेच मिळत नाही. त्यासाठी काही अटी आणि परिस्थिती आवश्यक आहे. 'फॉर्म 5 IF' (Form 5 IF) हा या विम्याचा दावा करण्यासाठी वापरला जाणारा एक विशेष फॉर्म आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा सेवेत असताना मृत्यू झाला, तर त्याची नामनिर्देशित व्यक्ती किंवा कुटुंब या फॉर्मचा वापर करून विम्याची रक्कम मिळवण्याचा दावा करू शकतात..किती लाभ मिळू शकतो?EPFO च्या नियमांनुसार -कमाल विमा संरक्षण हे 7 लाखांपर्यंत मिळतेही रक्कम थेट नामनिर्देशित व्यक्तीच्या किंवा कुटुंबाच्या खात्यात हस्तांतरित केली जाते. त्यामुळे कठीण काळात कुटुंबाला आर्थिक आधार देण्यासाठी ही सुविधा अत्यंत उपयुक्त ठरते..दावा करण्यासाठी कोण पात्र?हा लाभ प्रत्येकासाठी उपलब्ध नाही. यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी खालीलप्रमाणे आहेत -संबंधित कर्मचारी हा EPFO चा सक्रिय सदस्य असणे आवश्यक आहे.कर्मचाऱ्याचा मृत्यू नोकरीवर असतानाच झालेला असावा.भविष्य निर्वाह निधीमध्ये (EPF) नियमित योगदान जमा केलेले असावे.जर कर्मचाऱ्याने यापूर्वीच नोकरी सोडली असेल, तर कदाचित हा लाभ उपलब्ध होऊ शकणार नाही..आवश्यक कागदपत्रे'फॉर्म 5 IF' भरण्यासाठी खालील कागदपत्रांची आवश्यकता असते.मृत्यू प्रमाणपत्र बँकेचा तपशील (Cancelled Cheque)नामनिर्देशित व्यक्ती किंवा कायदेशीर वारसदार असल्याचा पुरावाPF खात्याचा तपशीलवरील योग्य कागदपत्रे निहित वेळेत सादर केल्यास दाव्यावर जलद गतीने प्रक्रिया होते आणि क्लेम लवकर पूर्ण होतो. .'फॉर्म 5 IF' कसा भरावा?हा फॉर्म EPFO च्या वेबसाइटवरून डाऊनलोड करता येतो.फॉर्म Block Letters म्हणजे मोठ्या लिपीतील अक्षरांत भरावा.मजकुरावर पुन्हा लिहू नये.अद्ययावत माहितीसाठी आपला मोबाईल क्रमांक नमूद करावा.बँकेचा अचूक तपशील भरा.फॉर्म भरताना या चुका टाळाचुकीची माहिती देणेकागदपत्रे अपूर्ण असणेनामनिर्देशित व्यक्तीचा तपशील अपडेट नसणेबँकेचा तपशील चुकीचा असणेअगदी छोट्या चुकांमुळेही दाव्याच्या प्रक्रियेस विलंब होऊ शकतो..इतर फॉर्म'फॉर्म 5 IF' हा सहसा खालील फॉर्म्ससोबत सादर केला जातो. यात -फॉर्म 20 – PF (भविष्य निर्वाह निधी) दाव्यासाठीफॉर्म 10D – पेन्शन दाव्यासाठीयाचा अर्थ असा की, PF, पेन्शन आणि विमा या तिन्ही गोष्टींचा दावा एकाच वेळी करता येतो..प्रक्रियेस किती वेळ लागतो?EPFO च्या नियमांनुसार, क्लेम 30 दिवसांच्या आत पूर्ण होणे अपेक्षित असते. जर दाव्याच्या प्रक्रियेस विलंब झाला, तर EPFO ला 12 टक्के दराने व्याज द्यावे लागू शकते..'फॉर्म 5 IF' दिसायला साधा वाटत असला, तरी कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास तो कुटुंबाला 7 लाखांपर्यंतचा आर्थिक आधार देऊ शकतो. पण त्यासाठी EPFO च्या सदस्यांनी आपला तपशील नेहमी अद्ययावत ठेवावा आणि या लाभाविषयी आपल्या कुटुंबाला माहिती देऊन ठेवावी.