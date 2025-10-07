Pension Hike: ईपीएफओमध्ये मोठा बदल होणार; किमान पेन्शन दुप्पट होण्याची शक्यता, कधी होणार निर्णय?

Pension Hike: कर्मचारी भविष्य निधी संघटना (EPFO) लवकरच आपल्या पेन्शनधारकांसाठी एक मोठा निर्णय घेऊ शकते. संस्थेची सर्वोच्च निर्णय घेणारी समिती म्हणजेच केंद्रीय विश्वस्त मंडळाची (CBT) महत्त्वाची बैठक 10 आणि 11 ऑक्टोबर रोजी बेंगळुरूमध्ये होणार आहे. या बैठकीत सध्या ₹1,000 असलेली किमान पेन्शन थेट ₹2,500 प्रति महिना करण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे..2014 पासून पेन्शनमध्ये बदल नाहीEPFO अंतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या "कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS-95)" अंतर्गत सध्या किमान पेन्शन ₹1,000 आहे. ही रक्कम 2014 मध्ये निश्चित करण्यात आली होती आणि तेव्हापासून आजपर्यंत त्यात कोणताही बदल झालेला नाही. महागाई आणि जीवनावश्यक खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढले असताना एवढ्या कमी पेन्शनवर जगणे कठीण असल्याने कामगार संघटना आणि निवृत्त कर्मचारी संघटना सरकारकडे पेन्शन वाढवण्याची मागणी करत आहेत..काही संघटनांनी पेन्शन ₹7,500 पर्यंत वाढवण्याची मागणी केली असली तरी अहवालांनुसार सीबीटी इतकी मोठी वाढ करण्याच्या बाजूने नसून ती ₹2,500 पर्यंत वाढवण्याचा पर्याय विचारात घेण्याची शक्यता आहे..पेन्शन कशी ठरवली जाते?EPS योजनेअंतर्गत पेन्शन एका ठराविक सूत्रानुसार ठरवली जाते:पेन्शन = (पेन्शनपात्र वेतन × पेन्शनपात्र सेवा) ÷ 70येथील पेन्शनपात्र वेतन म्हणजे शेवटच्या 60 महिन्यांचा सरासरी मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता (ज्याची जास्तीत जास्त मर्यादा ₹15,000 आहे), तर पेन्शनपात्र सेवा म्हणजे काम केलेली एकूण वर्षे. 6 महिन्यांपेक्षा जास्त सेवा असल्यास ती पूर्ण वर्ष म्हणून धरली जाते..पेन्शनसाठी किमान 10 वर्षांची अखंड सेवा आवश्यक असते. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या सदस्याने 35 वर्षे सेवा केली असेल, तर त्याला सुमारे ₹7,500 पेन्शन मिळू शकते. 58 वर्षांचे वय पूर्ण झाल्यानंतरच नियमित पेन्शन मिळते, तर त्याआधी सेवा सोडल्यास कमी पेन्शन मिळते..EPFO 3.0या बैठकीत आणखी एक महत्त्वाचा विषय चर्चेत येणार आहे तो म्हणजे EPFO 3.0 प्रकल्प. या उपक्रमाअंतर्गत EPFO पूर्णपणे डिजिटल आणि कागदविरहित बनवण्याचा विचार आहे. यात एटीएमद्वारे थेट PFचे पैसे काढणे, UPI द्वारे तत्काळ विड्रॉल, रिअल-टाईम क्लेम सेटलमेंट, ऑनलाइन मृत्यू क्लेम सेटलमेंट आणि ऑटोमॅटिक डेटा इंटिग्रेशन यांसारख्या अत्याधुनिक सुविधा सुरू होऊ शकतात..या प्रकल्पाचे व्यवस्थापन आणि अंमलबजावणी इन्फोसिस, विप्रो आणि टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) सारख्या मोठ्या आयटी कंपन्यांकडे सोपवली जाण्याची शक्यता आहे. तांत्रिक चाचणी आणि सिस्टिम इंटिग्रेशनच्या अडचणींमुळे थोडा उशीर होण्याची शक्यता आहे, पण हा प्रकल्प पुढील वर्षी लागू होईल अशी अपेक्षा आहे..10 Rupee Coin: ज्यांच्याकडे 10 रुपयांचे नाणे आहे त्यांच्यासाठी महत्त्वाची बातमी.लाखो कर्मचाऱ्यांवर होणार परिणामया बैठकीत किमान पेन्शन वाढवण्याबरोबरच डिजिटल सुधारणा, गुंतवणूक धोरण आणि पेन्शन फंडाच्या संरचनेवरही चर्चा होऊ शकते. मात्र, कोणत्याही निर्णयावर अंतिम शिक्कामोर्तब करण्यासाठी केंद्र सरकारची मंजुरी आवश्यक असेल..RBI ECL Rule: आरबीआयच्या नवीन नियमांमुळे खासगी बँकांचे कर्ज महागणार? कोणत्या बँकांवर होणार परिणाम?.कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे की ₹1,000 पेन्शनवर आता कोणीही जगू शकत नाही आणि वाढलेली महागाई लक्षात घेऊन पेन्शनमध्ये मोठी वाढ करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष 10-11 ऑक्टोबरच्या सीबीटी बैठकीकडे लागले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.