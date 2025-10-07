Personal Finance

Pension Hike: ईपीएफओमध्ये मोठा बदल होणार; किमान पेन्शन दुप्पट होण्याची शक्यता, कधी होणार निर्णय?

Pension Hike: EPFO च्या केंद्रीय मंडळाची बैठक 10-11 ऑक्टोबर रोजी होणार असून या बैठकीत किमान पेन्शन ₹1,000 वरून ₹2,500 करण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आहे. 2014 पासून पेन्शनमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही.
Pension Hike

Pension Hike

Sakal

राहुल शेळके
Updated on

Pension Hike: कर्मचारी भविष्य निधी संघटना (EPFO) लवकरच आपल्या पेन्शनधारकांसाठी एक मोठा निर्णय घेऊ शकते. संस्थेची सर्वोच्च निर्णय घेणारी समिती म्हणजेच केंद्रीय विश्वस्त मंडळाची (CBT) महत्त्वाची बैठक 10 आणि 11 ऑक्टोबर रोजी बेंगळुरूमध्ये होणार आहे. या बैठकीत सध्या ₹1,000 असलेली किमान पेन्शन थेट ₹2,500 प्रति महिना करण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Pension
Business
Finance
Central Government
Investment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com