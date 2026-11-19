कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी दिलासादायक बातमी आहे. आता नोकरदारांना गरज पडल्यास स्वतःचे PF चे पैसे काढण्यासाठी जास्त काळ वाट पाहावी लागणार नाही. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) पीएफमधून पैसे काढण्याचे नियम सोपे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या नियमांमुळे पीएफ सदस्यांना त्यांच्या खात्यात जमा असलेल्या रकमेचा अधिक वापर करता येणार आहे..नव्या नियमांनुसार, आता वयाच्या 55 वर्षांपूर्वी निवृत्त होणारे पीएफ सदस्यही त्यांच्या EPF खात्यात जमा असलेल्या रकमेपैकी 90 टक्क्यांपर्यंत पैसे काढू शकणार आहेत. याशिवाय, अंशतः पैसे काढण्यासाठी (Partial Withdrawal) आवश्यक असलेला किमान सदस्यत्वाचा कालावधी 12 महिन्यांवरून थेट 2 महिन्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे..90 टक्के रक्कम काढता येणारEPFO च्या या निर्णयातील आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे पीएफ खात्यातील अनिवार्य किमान शिल्लक ठेवण्याची मर्यादा कमी करण्यात आली आहे. यापूर्वी पीएफमधून अंशतः पैसे काढताना सदस्यांना त्यांच्या पात्र खात्यातील किमान 25 टक्के रक्कम शिल्लक ठेवणे बंधनकारक होते. मात्र, आता ही मर्यादा 10 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याच्या प्रस्तावाला EPFO बोर्डाने मंजुरी दिली आहे.यामुळे पीएफ सदस्यांना त्यांच्या पात्र शिल्लक रकमेपैकी 90 टक्क्यांपर्यंत पैसे काढण्याची सुविधा मिळू शकते. अर्थात, पैसे काढण्यासाठी लागू असलेल्या अटी आणि नियमांची पूर्तता करणे आवश्यक असेल..नोकरदारांना काय फायदा होणार?या बदलांमुळे नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचणीच्या काळात स्वतःच्या पीएफमधील पैशांचा वापर करणे अधिक सोपे होणार आहे. विशेषतः वैद्यकीय खर्च, शिक्षण, लग्न किंवा इतर गरजांसाठी पीएफमधून पैसे काढताना सदस्यांना दिलासा मिळू शकतो. तसेच, किमान सदस्यत्वाचा कालावधी कमी झाल्यामुळे कमी कालावधीपासून पीएफमध्ये योगदान देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही अंशतः पैसे काढण्याची संधी मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.