Latest PF Rules Marathi 2026: नोकरदारांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) PF संदर्भात काही महत्त्वाचे बदल मंजूर केले आहेत. यामुळे कर्मचाऱ्यांना PF मधून अधिक पैसे काढता येणार असून, नोकरी सोडल्यानंतर संपूर्ण PF काढण्यासाठी 12 महिन्यांऐवजी फक्त 2 महिने वाट पाहावी लागणार आहे. नेमके काय बदलणार आहे. जाणून घ्या.....1. 90 टक्क्यांपर्यंत PF काढता येणारनव्या निर्णयानुसार, PF खात्यात किमान शिल्लक ठेवण्याची मर्यादा 25 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. त्यामुळे पात्रतेनुसार कर्मचाऱ्यांना खात्यातील 90 टक्क्यांपर्यंत रक्कम काढता येऊ शकते.उदाहरणार्थ, तुमच्या PF खात्यात 5 लाख रुपये असतील, तर 4 लाख 50 हजार रुपये काढता येतील. उर्वरित 50 हजार रुपये खात्यात ठेवावे लागतील. मात्र, प्रत्येक प्रकारच्या PF क्लेमसाठी हा नियम सरसकट लागू होणार नाही..Gold Silver Rate Jalgaon: सुवर्णनगरी जळगावमध्ये सोनं-चांदीचे भाव कोसळले! राज्यातील सर्वात स्वस्त दरात सोनं; १ तोळा कितीला?.Gold Rate Today: सोनं 13 हजारांनी, चांदी 12,500 रुपयांनी स्वस्त! 18 कॅरेट सोनं 93 हजारांवर; पाहा ताजे दर.2. नोकरी सोडल्यानंतर 2 महिन्यांत PF काढता येणारआतापर्यंत नोकरी सोडल्यानंतर संपूर्ण PF रक्कम काढण्यासाठी 12 महिने प्रतीक्षा करावी लागत होती. आता हा कालावधी कमी करून 2 महिने करण्यात आला आहे. त्यामुळे नोकरी गेल्यानंतर किंवा नोकरी सोडल्यानंतर दोन महिन्यांनी अंतिम PF Withdrawal साठी अर्ज करता येईल..3. निवृत्तीनंतर PF चे पैसे हप्त्यांमध्ये मिळणारEPFO ने Systematic Withdrawal Plan (SWP) सुविधेलाही मंजुरी दिली आहे. यामुळे निवृत्तीनंतर संपूर्ण PF एकाच वेळी काढण्याऐवजी दर महिन्याला, तीन महिन्यांनी किंवा सहा महिन्यांनी ठरावीक रक्कम काढता येईल. उर्वरित रक्कम खात्यात राहील आणि लागू नियमांनुसार त्यावर व्याज मिळू शकेल..4. SWP चा फायदा कोणाला होणार?कामगार मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, सुरुवातीच्या टप्प्यात 55 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या आणि PF खात्यात 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम असलेल्या सुमारे 6.32 लाख सदस्यांना या सुविधेचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. ही सुविधा ऐच्छिक असेल..5. PF क्लेम प्रक्रिया होणार वेगवानEPFO ने CITES 2.0 ही डिजिटल प्रणाली सुरू केली आहे. यामुळे पात्र PF क्लेम निकाली काढण्याचा सरासरी कालावधी सुमारे तीन दिवसांपर्यंत कमी झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्येक क्लेम तीन दिवसांत मंजूर होईलच असे नाही..Trending Business: कंपनी असावी तर अशी! 7 जण बनले अब्जाधीश, तर 5,100 कर्मचारी झाले कोट्यधीश! नेमकं काय घडलं?.6. किमान पेन्शन EPS-95 अंतर्गत पात्र पेन्शनधारकांना सध्या किमान 1,000 रुपये मासिक पेन्शन मिळते. ही रक्कम वाढवण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. मात्र, 19 नोव्हेंबरच्या बैठकीनंतरही किमान पेन्शन वाढवण्याचा कोणताही अधिकृत निर्णय जाहीर झालेला नाही.दरम्यान, या सर्व बदलांना EPFO च्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने मंजुरी दिली असली, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी आवश्यक नियमांमध्ये दुरुस्ती आणि अधिकृत अधिसूचना जारी होणे बाकी आहे. त्यामुळे हे बदल लागू होण्याची तारीख अद्याप स्पष्ट झालेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.