EPFO Interest Rate : अलर्ट! PF वरील व्याजदर घटणार? कमाईवर होणार थेट परिणाम; जाणून घ्या अपडेट

Provident Fund News : देशाचा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. त्यातच आता PF बाबत नवीन गोष्ट समोर येत आहे. जर तुमच्या पगारातून पीएफ (PF) कपात होत असेल, तर तुमच्यासाठी ही निराशाजनक बातमी ठरू शकते. कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेची (EPFO) मार्च महिन्यात २३९ वी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बैठक होणार आहे. या बैठकीत पीएफ ठेवींवरील व्याजदर कमी करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे..व्याजदर किती कमी होऊ शकतो ?इकॉनॉमिक टाइम्सच्या अहवालानुसार, ‘विकसित भारत एम्प्लॉयमेंट स्कीम’ अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात नवीन सदस्य EPFO मध्ये सहभागी होत आहेत. त्यामुळे EPFO आपला आर्थिक साठा कायम ठेवण्यासाठी व्याजदर कमी करण्याचा विचार करत आहे..Trade Deal : भारत-अमेरिका व्यापार करारामुळे कृषी आणि दुग्ध व्यवसाय धोक्यात? शरद पवारांनी व्यक्त केली चिंता; सरकारने दिलं स्पष्टीकरण....मार्चमधील बैठकीत व्याजदर 8.25 टक्क्यांवरून 8 ते 8.20 टक्क्यांपर्यंत कमी केला जाऊ शकतो, अशी चर्चा आहे. सध्या EPF खातेदारांना 8.25% व्याज मिळत आहे. मात्र, या निर्णयाची अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे सध्या तरी हा निर्णय लागू झालेला नाही मात्र या वर्षीच्या अर्थसंकल्पांतील सरकारची भूमिका बघता हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो असे म्हटले जात आहे. .नवीन व्याजदर लगेच लागू होणार का?नवीन व्याजदर लागू करण्यापूर्वी अर्थ मंत्रालयाची मंजुरी घ्यावी लागेल. त्यानंतर कामगार व रोजगार मंत्रालयाकडून अधिकृत अधिसूचना जारी केली जाईल.दरम्यान, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, आसाम, केरळ आणि पुदुच्चेरी या राज्यांमध्ये निवडणुका होणार असल्याने राजकीय दबावामुळे व्याजदर कमी करण्याचा निर्णय पुढे ढकलला जाऊ शकतो, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे..Gold Rate Today : 5 दिवसांच्या घसरणीनंतर सोनं-चांदीचा जोरदार कमबॅक! सोनं 4% तर चांदी 6% महागली, पाहा आजचा भाव .UPI द्वारे PF पैसे कधी काढता येणार?EPFO आपल्या सदस्यांसाठी सातत्याने नवीन सुविधा आणत आहे. यंदा एप्रिलपासून सदस्यांना UPI च्या माध्यमातून थेट PF खात्यातून पैसे काढण्याची सुविधा मिळणार आहे. ही रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल. या योजनेत किमान रक्कम तुम्हाला खात्यात ठेवावी लागणार आहे जाईल, तर उर्वरित रक्कम थेट बँकेत ट्रान्सफर करता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.