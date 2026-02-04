Personal Finance

EPFO Interest Rate : अलर्ट! PF वरील व्याजदर घटणार? कमाईवर होणार थेट परिणाम; जाणून घ्या अपडेट

EPFO Interest Rate Impact : पीएफ धारकांसाठी मोठा अपडेट समोर आला आहे. मार्चमध्ये होणाऱ्या ईपीएफओच्या बैठकीत व्याजदर कमी करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. त्याचा परिणाम थेट तुमच्या कमाईवर होण्याची शक्यता आहे.
EPFO Interest Rate Alert: PF Returns May Fall, Big Impact on Salaried Employees

EPFO Interest Rate Alert: PF Returns May Fall, Big Impact on Salaried Employees

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Provident Fund News : देशाचा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. त्यातच आता PF बाबत नवीन गोष्ट समोर येत आहे. जर तुमच्या पगारातून पीएफ (PF) कपात होत असेल, तर तुमच्यासाठी ही निराशाजनक बातमी ठरू शकते. कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेची (EPFO) मार्च महिन्यात २३९ वी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बैठक होणार आहे. या बैठकीत पीएफ ठेवींवरील व्याजदर कमी करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Loading content, please wait...
Pension
EPFO
pf
Provident Fund
PPF account
PF accounts
Interest Rates

Related Stories

No stories found.