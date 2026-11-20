EPFO new SWP facility for retired employees: निवृत्तीनंतर पीएफचे सर्व पैसे एकाच वेळी काढण्याची गरज आता राहणार नाही. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच EPFO ने आपल्या सदस्यांसाठी नवीन Systematic Withdrawal Plan म्हणजेच SWP सुविधा आणण्याच्या तयारीत आहे. या सुविधेमुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पीएफमधील जमा रक्कम एकाच वेळी काढण्याऐवजी दरमहा, तीन महिन्यांनी किंवा सहा महिन्यांनी हप्त्यांमध्ये काढता येणार आहे..केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांच्या अध्यक्षतेखाली 19 नोव्हेंबर 2026 रोजी झालेल्या EPFO च्या 240 व्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या (CBT) बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. ही सुविधा ऐच्छिक असेल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना एकरकमी पैसे काढायचे की ठराविक अंतराने हप्त्यांमध्ये घ्यायचे याचा निर्णय स्वतः घेता येईल..Success Story: आईने दागिने विकले, बापाने कर्ज काढलं; भावासाठी बहिणींनी शेतात केली मजुरी; लेकाने UPSC मध्ये मिळवली 239 वी रँक! .कोणाला मिळणार सुविधा?कामगार मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, सुरुवातीच्या टप्प्यात 55 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या आणि पीएफ खात्यात 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा असलेल्या सुमारे 6.32 लाख सदस्यांना या सुविधेचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.निवृत्तीनंतर ज्यांच्याकडे नियमित उत्पन्नाचा दुसरा स्रोत नाही, अशा कर्मचाऱ्यांसाठी ही सुविधा उपयोगी ठरू शकते. पीएफची संपूर्ण रक्कम एकाच वेळी काढून बँकेत जमा करण्याऐवजी ती पीएफ खात्यातच ठेवून गरजेनुसार पैसे घेता येतील..EPFO SWP प्लॅन कसा काम करणार?या सुविधेअंतर्गत निवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पीएफ खात्यातील जमा रक्कम ठराविक कालावधीनंतर काढता येईल. यासाठी तीन पर्याय असतील.- दरमहा पैसे काढता येतील.- दर तीन महिन्यांनी पैसे काढता येतील.- दर सहा महिन्यांनी पैसे काढता येतील.विशेष म्हणजे, खात्यातून काही रक्कम काढल्यानंतर उरलेली रक्कम PF खात्यातच राहील. या शिल्लक रकमेवर EPFO कडून लागू असलेल्या व्याजदरानुसार व्याज मिळत राहील. त्यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना नियमित पैसे मिळण्यासोबतच PF खात्यातील उर्वरित बचतीवर व्याज मिळतं राहील..मृत्यूनंतर उरलेल्या पैशांचं काय होणार?या प्रस्तावात कुटुंबीयांच्या हिताचाही विचार करण्यात आला आहे. SWP सुविधेचा लाभ घेत असताना संबंधित कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या नॉमिनीला किंवा त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबीयांना खात्यातील उर्वरित रक्कम काढता येईल. तसेच, त्यांना हप्त्यांमध्ये पैसे मिळत राहण्याचा पर्यायही उपलब्ध असेल..SWP आणि EPF पेन्शन वेगवेगळ्या सुविधाEPFO ची ही नवीन SWP सुविधा आणि कर्मचारी पेन्शन योजना म्हणजेच EPS या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. EPS अंतर्गत पात्र कर्मचाऱ्यांना किमान 10 वर्षांची पात्र सेवा पूर्ण केल्यानंतर नियमानुसार मासिक पेन्शन मिळते.मात्र SWP अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पीएफ खात्यात जमा असलेली रक्कम टप्प्याटप्प्याने काढता येईल. म्हणजेच, पात्र निवृत्त कर्मचाऱ्यांना EPS मधून मासिक पेन्शन आणि SWP मधून पीएफची रक्कम अशा दोन वेगवेगळ्या माध्यमांतून पैसे मिळू शकतात.pf .PF Rule Change: पीएफचे नियम बदलले! आता 90% रक्कम काढता येणार, फक्त 2 महिन्यांची अट; नेमकं काय बदललं?.सुविधा कधीपासून सुरू होणार?सध्या या सुविधेच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली आहे. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी EPF योजनेत आवश्यक बदल आणि अधिकृत अधिसूचना जारी करावी लागणार आहे. यासोबतच आयकर कायद्यातही संबंधित बदल करण्यासाठी कामगार मंत्रालय वित्त मंत्रालयाशी चर्चा करत आहे. त्यामुळे SWP सुविधेची प्रत्यक्ष सुरुवात, पैसे काढण्याची मर्यादा आणि इतर अटींबाबतची सविस्तर माहिती अधिकृत नियम जाहीर झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.