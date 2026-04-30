EPFO PF Withdrawal New Rule : पीएफ काढण्याच्या नियमात बदल; आता 'या' फॉर्मशिवाय तुम्हाला मिळणार नाहीत पैसे

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) पीएफ (PF) काढण्या संबंधित एक महत्त्वाचा बदल जाहीर केला आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून पीएफ खात्यातून पैसे काढताना आता जुने फॉर्म १५जी आणि फॉर्म १५एच भरण्याची गरज राहणार नाही. त्याऐवजी सर्व वयोगटातील नोकरदारांना फॉर्म १२१ भरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. .यापूर्वी ६० वर्षांखालील व्यक्तींना PF काढताना फॉर्म १५जी तर ज्येष्ठ नागरिकांना फॉर्म १५एच भरावा लागत असे. यामुळे पीएफ वरील रकमेवर टीडीएस आकारला जाणार नाही, अशी तरतूद होती. आता या दोन्ही फॉर्मची अट रद्द करण्यात आली असून, त्यांची जागा फॉर्म १२१ ने घेतली आहे..फॉर्म १२१ म्हणजे काय?फॉर्म १२१ हा एक सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म आहे. यामध्ये व्यक्ती स्वतः घोषणा करते की, त्यांची एकूण वार्षिक उत्पन्न कर मर्यादेपेक्षा कमी आहे आणि त्यांना या आर्थिक वर्षात कोणताही कर भरावा लागणार नाही. हा फॉर्म केवळ पीएफ साठीच नव्हे तर बँकेच्या व्याज उत्पन्नावर, डिव्हिडंडवर आणि इतर विविध स्रोतांवर TDS वाचवण्यासाठीही वापरला जाऊ शकतो..पीएफ साठी फॉर्म १२१ का गरजेचा?जर एखाद्या व्यक्तीने ५ वर्षांपेक्षा कमी सेवा केली असेल आणि PF मधून काढलेली रक्कम ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर त्यावर टीडीएस लागू होऊ शकतो. टीडीएस टाळण्यासाठी प्रत्येक आर्थिक वर्षात फॉर्म १२१ ऑनलाइन किंवा संबंधित प्रक्रियेद्वारे भरावा लागेल. फॉर्म भरल्यानंतर एक युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर मिळेल. फॉर्म भरताना मागील दोन वर्षांच्या इनकम रिर्टन्स ची माहिती द्यावी लागेल..कोण भरू शकतो फॉर्म ?भारतीय नागरिकहिंदू अविभाजित कुटुंब (HUF)काही संस्था आणि पात्र संघटना .मुख्य अट काय आहे? व्यक्तीचे एकूण उत्पन्न करपात्र मर्यादेपेक्षा कमी असावे आणि त्यांची कर दायित्व शून्य असावे. .नोकरदारांसाठी सल्ला या नव्या नियमामुळे पीएफची रक्कम काढण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि पारदर्शक होईल असे अपेक्षित आहे. मात्र, नोकरदार वर्गाने वेळीच फॉर्म १२१ भरण्याची तयारी ठेवावी आणि त्यांच्या कर सल्लागार किंवा सीए च्या मदतीने योग्य माहिती भरावी, जेणेकरून अनावश्यक टीडीएस किंवा नंतरच्या त्रास टाळता येईल.