EPFO 3.0 : PF काढणं झालं सोपं! घरबसल्या UPI ने काढा पैसे; आणखी कोणत्या सुविधा? कधीपासून करता येणार व्यवहार? जाणून घ्या सर्व माहिती

EPFO Mobile App UPI : EPFO च्या नव्या सुविधेमुळे सदस्यांना पैसे काढण्यासाठी दीर्घ प्रक्रिया, फॉर्म भरने किंवा वारंवार विनंत्या करण्याची गरज भासणार नाही. काही मिनिटांतच PF रक्कम खात्यात जमा होऊ शकेल.
EPFO Mobile App UPI

EPFO 3.0: Withdraw PF Money via UPI from Home – New App to Make Process Instant

Vinod Dengale
Updated on

Provident Fund UPI : देशातील कर्मचारी भविष्य निधी संस्था (EPFO) सध्या आपल्या सदस्यांसाठी मोठे बदल करत आहेत. यातच आता EPFO अशी सुविधा आणणार आहे ज्यामुळे आता PF खात्यातील पैसे काढणे पूर्वीपेक्षा अधिक सोपे होणार आहे. त्यामुळे जर तुम्ही नोकरी करत असाल आणि तुमच्या भविष्यासाठी कर्मचारी भविष्य निधी खात्यात पैसे जमा करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे.

