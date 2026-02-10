EPFO 3.0 : PF काढणं झालं सोपं! घरबसल्या UPI ने काढा पैसे; आणखी कोणत्या सुविधा? कधीपासून करता येणार व्यवहार? जाणून घ्या सर्व माहिती

Provident Fund UPI : देशातील कर्मचारी भविष्य निधी संस्था (EPFO) सध्या आपल्या सदस्यांसाठी मोठे बदल करत आहेत. यातच आता EPFO अशी सुविधा आणणार आहे ज्यामुळे आता PF खात्यातील पैसे काढणे पूर्वीपेक्षा अधिक सोपे होणार आहे. त्यामुळे जर तुम्ही नोकरी करत असाल आणि तुमच्या भविष्यासाठी कर्मचारी भविष्य निधी खात्यात पैसे जमा करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. .सुविधा काय आणि कधी मिळणार?EPFO लवकरच एक नवे मोबाइल अॅप लाँच करण्याच्या तयारीत असून, या अॅपद्वारे UPI च्या माध्यमातून PF खात्यातील काही रक्कम थेट बँक खात्यात टाकता येणार आहे. या अॅपची टेस्टिंग पूर्ण झाली असून, मार्च-एप्रिल 2026 पर्यंत ते लाँच होण्याची शक्यता आहे.Gold Rate Today : सोनं आणखी स्वस्त! चांदीच्या तेजीला ब्रेक; जाणून घ्या आजचा ताजा भाव .आतापर्यंतची अडचण काय होती?गेल्या अनेक वर्षांपासून पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी PF काढण्याची प्रक्रिया त्रासदायक ठरली आहे. लांबलचक फॉर्म, EPFO कार्यालयातील वारंवार फेरे, मॅन्युअल पडताळणी आणि अनेकदा आठवडे किंवा महिने वाट पाहावी लागत होती. मात्र, डिजिटल युगात आता EPFO देखील डिजिटल सेवांकडे वेगाने वाटचाल करत आहे ज्यामुळे आपल्या सदस्यांच्या अडचणी कमी होतील..नव्या अॅपमध्ये काय खास?EPFO आपल्या EPFO 3.0 उपक्रमांतर्गत एप्रिलपर्यंत एक स्वतंत्र मोबाइल अॅप आणणार आहे. हे अॅप सध्याच्या UMANG अॅपपेक्षा वेगळे असेल. या अॅपच्या माध्यमातून सदस्यांना -UPI वापरून त्वरित PF रक्कम काढता येईलसेवा बँकिंगसारख्या जलद आणि सोप्या पद्धतीने मिळतीलअॅप थेट बँक खात्याशी लिंक असेलBHIM आणि इतर UPI अॅप्ससोबतही काम करेलPF रक्कम आधी बँक खात्यात जमा होईल आणि त्यानंतर UPI द्वारे वापरता येईल.PF बॅलन्स तपासू शकतील आणि व्यवहारांची माहिती मिळवू शकतील.EPFO Interest Rate : अलर्ट! PF वरील व्याजदर घटणार? कमाईवर होणार थेट परिणाम; जाणून घ्या अपडेट.किती रक्कम काढता येणार?मीडिया रेपॉर्ट्सच्या माहितीनुसार, एकूण PF बॅलन्सपैकी 75% रक्कम काढता येईल. म्हणजेच किमान 25% रक्कम खात्यात ठेवणे आवश्यक आहे. नोकरी गेल्यास 12 महिन्यांनंतर उर्वरित रक्कमही काढता येईल. आजारपण, शिक्षण, लग्न, घर बांधकामासाठी ऑटो सेटलमेंट सुविधा देण्यात येणार आहे. ऑटो सेटलमेंट मर्यादा 1 लाखांवरून 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे त्यामुळे सदस्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.