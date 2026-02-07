EPFO Update : EPFO चा मोठा निर्णय! आता फक्त 8 दिवसांत मिळणार PF चे पैसे! काय आहे नवीन अपडेट? जाणून घ्या सर्व माहिती

EPFO 3.0 New Update : जर तुम्ही नोकरी करणारे असाल आणि तुमचा पैसा EPF (Employees Provident Fund) मध्ये जमा होत असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी मोठा दिलासा देणारी आहे. कर्मचारी भविष्य निधी संघटने ]ने EPFO 3.0 अंतर्गत केलेल्या बदलांमुळे आता PF काढणे पूर्वीपेक्षा खूप सोपे आणि जलद झाले आहे..सरकारचे उत्तर केंद्र सरकारने राज्यसभेत माहिती दिली की आता ऑनलाइन EPF क्लेम सरासरी फक्त 8 दिवसांत होत आहे. म्हणजेच तुमची KYC पूर्ण आणि माहिती अचूक असल्यास, एका आठवड्यातच पैसे तुमच्या खात्यात जमा होऊ शकतात..Gold Rate Today : सोनं पुन्हा महागलं! सर्वसामान्यांची निराशा, आठवड्यात तिसरी दरवाढ; पाहा आजचा ताजा भाव.PF क्लेमसाठी आता लांब प्रतीक्षा नाहीपूर्वी EPF क्लेमसाठी अनेक आठवडे किंवा महिने लागत असत. फाइल अडकणे, नियोक्त्याची मंजुरी उशिरा मिळणे किंवा प्रोफाइलमधील त्रुटींमुळे पैसे अडकत असत. मात्र EPFO 3.0 मुळे ही स्थिती सुधारत आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये 23 जानेवारी 2026 पर्यंत 8.53 कोटींपेक्षा जास्त क्लेम्स प्रोसेस करण्यात आले आहेत, जे प्रणाली अधिक वेगवान झाल्याचे दाखवते..नियोक्त्याच्या मंजुरीशिवाय ट्रान्सफर क्लेमe-KYC पूर्ण असलेल्या कर्मचाऱ्यांना आता PF ट्रान्सफर करण्यासाठी जुन्या किंवा नव्या कंपनीच्या मंजुरीची गरज नाही. ते थेट ऑनलाइन क्लेम दाखल करू शकतात. वारंवार नोकरी बदलणाऱ्यांसाठी ही चांगली गोष्ट आहे..स्वतः प्रोफाइल सुधार कराजानेवारी 2025 पासून कर्मचारी नाव, जन्मतारीख किंवा इतर तपशील स्वतः ऑनलाइन अपडेट करू शकतात. ऑफिसमध्ये फेरफटका मारण्याची गरज उरलेली नाही. जानेवारी 2026 पर्यंत 27 लाखांहून अधिक प्रोफाइल सुधार विनंत्या निकाली काढण्यात आल्या आहेत. .देशातील कोणत्याही बँकेतून पेन्शनसेंट्रलाइज्ड पेन्शन पेमेंट सिस्टममुळे आता पेन्शनधारकांना कोणत्याही विशिष्ट बँकेवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. देशातील कोणत्याही अनुसूचित बँकेतून पेन्शन मिळू शकते, ज्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..New IPO : भारतातील पहिला AI आयपीओ 9 फेब्रुवारीला शेअर बाजारात! GMP मध्ये चांगल्या नफ्याची शक्यता; संपूर्ण माहिती इथे....अधिक सुरक्षा आणि सोपी प्रक्रिया ऑगस्ट 2025 पासून नवीन कर्मचाऱ्यांसाठी फेस ऑथेंटिकेशनद्वारे UAN तयार करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. UMANG अॅपद्वारे आधार आधारित फेस व्हेरिफिकेशन करून कर्मचारी स्वतः UAN तयार आणि सक्रिय करू शकतात. यामुळे सुरक्षा वाढली आहे. त्यासोबतच ‘Member Passbook Lite’ फीचरमुळे कर्मचारी ताज्या व्यवहारांची माहिती सहज पाहू शकतात, त्यामुळे पैसे जमा झाले का याची खात्री करता येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.