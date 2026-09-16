EPFO Wage Limit Hike : कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! ईपीएफओची वेतन मर्यादा वाढली; ५१ लाखांहून अधिक जणांना फायदा

EPFO Wage Limit Increased from ₹15,000 to ₹25,000 : कर्मचारी वर्गासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) अंतर्गत अनिवार्य समावेशासाठीची मासिक वेतन मर्यादा १५ हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपये करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे सध्या १५ हजार ते २५ हजार रुपये मासिक वेतन मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना थेट फायदा होण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या अंदाजानुसार, या बदलामुळे ५१ लाखांहून अधिक अतिरिक्त कर्मचारी EPFOच्या कक्षेत येऊ शकतात..सध्या ईपीएफच्या अनिवार्य कक्षेत येण्यासाठी मासिक वेतनाची मर्यादा १५ हजार रुपये आहे. ही मर्यादा सप्टेंबर २०१४ मध्ये निश्चित करण्यात आली होती. त्यानंतर गेल्या अनेक वर्षांत वेतनाची पातळी आणि रोजगाराच्या स्वरूपात बदल झाले आहेत. त्यामुळे सामाजिक सुरक्षा योजनांचा विस्तार करण्याच्या दृष्टीने वेतन मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..EPF Advance Rules : पीएफ खात्यातून पैसे काढायचे आहेत? आधी समजून घ्या नियम, कोणाला किती रक्कम मिळणार?.पीएफ, पेन्शन आणि विम्याचा लाभनवीन मर्यादा लागू झाल्यानंतर १५ हजार ते २५ हजार रुपये मासिक वेतन असलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांचा EPFOच्या सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेत समावेश होऊ शकतो. यामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी (PF), कर्मचारी पेन्शन योजना आणि कर्मचारी ठेव-संलग्न विमा योजना यांसारख्या सुविधांचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे..EPFOच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून ठराविक योगदानाची बचत केली जाते. नियोक्त्याकडूनही त्यात योगदान दिले जाते. त्यामुळे दीर्घकालीन बचत आणि निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने या व्यवस्थेला महत्त्व आहे..EPFO Marriage Withdrawal Rule : PF खातेदारांसाठी मोठी बातमी! लग्नासाठी खात्यातून मधून पैसे काढायचे आहेत? जाणून घ्या EPFOचा नवा नियम.अंमलबजावणी कधीपासून?वेतन मर्यादा वाढवण्याच्या निर्णयानंतर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी आवश्यक नियम, प्रक्रिया आणि प्रशासकीय बाबी स्पष्ट केल्या जाणार आहेत. कामगार मंत्रालय आणि EPFOकडून यासंदर्भातील पुढील कार्यवाही केली जाण्याची अपेक्षा आहे..नवीन मर्यादा लागू झाल्यानंतर १५ ते २५ हजार रुपये वेतन असलेल्या मोठ्या संख्येने कर्मचाऱ्यांना औपचारिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.