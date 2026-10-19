Personal Finance

PF, पेन्शन अन् विम्याचे अपडेट्स आता WhatsApp वर! EPFO चं नवं चॅनेल फॉलो केलं का?

PF, Pension and Insurance Updates on WhatsApp: EPFO च्या WhatsApp चॅनेलवर PF, EPS पेन्शन आणि EDLI विमा योजनेशी संबंधित अपडेट्स, नियम आणि व्हिडिओ मिळू शकतात. मोबाईलवर हे अपडेट्स मिळवण्यासाठी चॅनेल कसं फॉलो करायचं, जाणून घ्या.
EPFO WhatsApp Channel Launched: Get PF, Pension and Insurance Updates on Your Phone

EPFO WhatsApp Channel Launched: Get PF, Pension and Insurance Updates on Your Phone

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

PF, EPS Pension and EDLI Updates on Whatsapp: नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी PF, पेन्शन आणि विम्याशी संबंधित महत्त्वाची माहिती मिळवणं आता सोपं होऊ शकतं. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच EPFO ने आता स्वतःचं अधिकृत व्हॉट्सॲप चॅनेल सुरू केलं आहे. या चॅनेलच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांना संस्थेच्या नव्या घोषणा, योजनांमधील बदल, महत्त्वाच्या तारखा आणि इतर अपडेट्स मोबाईलवर मिळू शकतात.

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