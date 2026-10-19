PF, पेन्शन अन् विम्याचे अपडेट्स आता WhatsApp वर! EPFO चं नवं चॅनेल फॉलो केलं का?

PF, EPS Pension and EDLI Updates on Whatsapp: नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी PF, पेन्शन आणि विम्याशी संबंधित महत्त्वाची माहिती मिळवणं आता सोपं होऊ शकतं. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच EPFO ने आता स्वतःचं अधिकृत व्हॉट्सॲप चॅनेल सुरू केलं आहे. या चॅनेलच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांना संस्थेच्या नव्या घोषणा, योजनांमधील बदल, महत्त्वाच्या तारखा आणि इतर अपडेट्स मोबाईलवर मिळू शकतात. .विशेष म्हणजे काही काळातच या चॅनेलला फॉलो करणाऱ्यांची संख्या 2 लाखांहून अधिक झाली आहे. या चॅनेलवर केवळ लिखित माहितीच नाही, तर विविध नियम आणि प्रक्रिया समजावून सांगणारे व्हिडिओ आणि ट्युटोरियल्सच्या लिंकही शेअर केल्या जातात. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना PF संदर्भातील नियम समजून घेणं अधिक सोपं होऊ शकतं..Gold Rate Today: दसऱ्याच्या मुहूर्ताआधी सोन्याच्या दरात मोठा बदल! मुंबई-पुण्यासह तुमच्या शहरात कितीला मिळतंय सोनं?.चॅनेलवर कोणत्या योजनांची माहिती मिळेल?EPFOच्या या चॅनेलवर कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या तीन योजनांशी संबंधित अपडेट्स दिले जातात.1. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF): PF खात्यातील योगदान, खात्यातून अॅडव्हान्स रक्कम काढण्याची प्रक्रिया आणि नियमांमधील बदल यांची माहिती यात मिळेल.2. कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS): पेन्शनशी संबंधित नियम, महत्त्वाचे बदल आणि नव्या घडामोडींची माहिती या चॅनेलवर शेअर केली जाऊ शकते.3. कर्मचारी ठेव-संलग्न विमा योजना (EDLI): या योजनेअंतर्गत मिळणारे विमा लाभ आणि त्यांच्याशी संबंधित नियमांची माहिती मिळू शकते.याशिवाय EPFO चे नवे उपक्रम, महत्त्वाचे निर्णय, आवश्यक तारखा आणि कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या शिबिरांची माहितीही या चॅनेलवर मिळू शकते..व्हिडिओदेखील उपलब्धकर्मचाऱ्यांना विविध प्रक्रिया समजावून सांगण्यासाठी EPFO च्या व्हॉट्सॲप चॅनेलवर त्यासंबंधित व्हिडिओ आणि ट्युटोरियल्सच्या लिंक शेअर केल्या जातात. यामध्ये PF खात्यातून अॅडव्हान्स रक्कम कशी काढायची, नवीन नोकरी सुरू केल्यानंतर PF योगदानासंबंधी कोणते नियम लागू होतात आणि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनेसारख्या उपक्रमांची माहिती मिळू शकते..व्हॉट्सॲपवरून PFचे पैसे काढता येतात?EPFO चं व्हॉट्सॲप चॅनेल सध्या मुख्यतः माहिती देण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आहे. त्यामुळे या चॅनेलवर अपडेट्स मिळत असले, तरी त्यावरून थेट PF बॅलन्स तपासता येतो किंवा पैसे काढणे, पेन्शन आणि विमा क्लेमसाठी अर्ज करता येतो, असा त्याचा अर्थ नाही. या सेवा वापरण्यासाठी संबंधित सुविधेनुसार EPFO चं अधिकृत पोर्टल, UMANG अॅप किंवा जवळच्या EPFO कार्यालयाची मदत घ्यावी लागेल..PF Money: UPI द्वारे आता काही मिनिटांतच काढता येणार PF चे पैसे! EPFO खातेधारकांसाठी महत्त्वाची अपडेट.EPFO चं अधिकृत व्हॉट्सॲप चॅनेल कसं फॉलो कराल?EPFO च्या अधिकृत WhatsApp चॅनेलशी जोडण्यासाठी पुढील स्टेप्स फॉलो करा. त्यासाठी -मोबाईलमध्ये व्हॉट्सॲप उघडा.अॅपमधील Updates या सेक्शनमध्ये जा.Channels मधला Explore हा पर्याय निवडा.सर्च बॉक्समध्ये EPFO असं टाइप करून शोधा.संस्थेचं अधिकृत चॅनेल ओळखून त्यावरील Follow या पर्यायावर क्लिक करा.यानंतर या चॅनेलवर शेअर होणारे नवे अपडेट्स तुम्हाला व्हॉट्सॲपच्या Updates सेक्शनमध्ये पाहता येतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.