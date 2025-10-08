Personal Finance

Gold Crash: सोन्याचा फुगा लवकरच फुटणार; भाव 77,700 रुपयांवर येणार, तज्ञांचा धक्कादायक इशारा

Gold Crash: सोने-चांदीच्या किंमतींमध्ये जोरदार तेजी सुरू असली तरी तज्ज्ञांनी बाजारात मोठ्या घसरणीचा इशारा दिला आहे. PACE 360 चे अमित गोयल यांच्या मते, सोनं ₹1,22,000 वरून ₹77,700 पर्यंत कोसळू शकतं.
राहुल शेळके
Gold Crash: गेल्या काही महिन्यांपासून सोनं आणि चांदीच्या किंमतींमध्ये जबरदस्त तेजी पाहायला मिळत आहे. गुंतवणूकदार असो वा सामान्य लोक सगळ्यांनाच वाटतंय की दिवाळीपर्यंत सोन्याचे भाव वाढणार. पण आता तज्ज्ञांनी दिलेला इशारा मात्र धक्कादायक आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की ही सध्याची वाढ टिकणार नाही आणि लवकरच सोन्याच्या बाजारात मोठा “क्रॅश” पाहायला मिळू शकतो.

