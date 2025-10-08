Gold Crash: सोन्याचा फुगा लवकरच फुटणार; भाव 77,700 रुपयांवर येणार, तज्ञांचा धक्कादायक इशारा

Gold Crash: गेल्या काही महिन्यांपासून सोनं आणि चांदीच्या किंमतींमध्ये जबरदस्त तेजी पाहायला मिळत आहे. गुंतवणूकदार असो वा सामान्य लोक सगळ्यांनाच वाटतंय की दिवाळीपर्यंत सोन्याचे भाव वाढणार. पण आता तज्ज्ञांनी दिलेला इशारा मात्र धक्कादायक आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की ही सध्याची वाढ टिकणार नाही आणि लवकरच सोन्याच्या बाजारात मोठा “क्रॅश” पाहायला मिळू शकतो..PACE 360 चे सहसंस्थापक आणि मुख्य ग्लोबल स्ट्रॅटेजिस्ट अमित गोयल यांच्या मते, सध्याची सोन्याची आणि चांदीची तेजी ही वास्तव मूल्यापेक्षा खूप जास्त आहे. त्यांची कंपनी 2.4 अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक अॅसेट्स मॅनेज करते. ते म्हणतात की ही “गोल्ड-सिल्वर पार्टी” आता अखेरीच्या टप्प्यावर आली असून, बाजारात मोठ्या प्रमाणात विक्री होण्याची शक्यता वाढली आहे..गोयल म्हणतात, गेल्या 40 वर्षांत डॉलर इंडेक्स कमकुवत असताना आणि सोने-चांदीने जबरदस्त प्रदर्शन केलं, अशी फक्त दोनच उदाहरणं आहेत. आणि दोन्ही वेळा या तेजीनंतर मोठी घसरण झाली होती..Pension Hike: ईपीएफओमध्ये मोठा बदल होणार; किमान पेन्शन दुप्पट होण्याची शक्यता, कधी होणार निर्णय?.1,22,000 वरून थेट 77,700 पर्यंत घसरण होणारसध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा भाव सुमारे डॉलर 4,000 प्रति औंस आणि चांदीचा डॉलर 50 प्रति औंस इतका आहे. भारतात 8 ऑक्टोबरला 24 कॅरेट सोन्याचा भाव ₹1,22,540 प्रति 10 ग्रॅम आणि चांदीचा ₹1,57,900 प्रति किलो होता. पण गोयल यांच्या मते, सोन्यात 30 ते 35 टक्क्यांपर्यंत घसरण होऊ शकते. जर असं झालं, तर सोन्याचा भाव थेट ₹ 1,22,000 वरून ₹77,700 प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत कोसळू शकतो.चांदीची अवस्था याहूनही वाईट होऊ शकते. चांदीत किमान 50% घसरणीचा अंदाज आहे, म्हणजे भाव ₹1,54,900 वरून ₹77,450 प्रति किलोपर्यंत खाली येऊ शकतो..गोयल म्हणतात, जर सोनं डॉलर 2,600 -डॉलर 2,700 प्रति औंस या पातळीपर्यंत घसरलं, तर ते पुन्हा एकदा ‘सेफ हेवन’ म्हणून आकर्षक गुंतवणूक ठरेल. मात्र, चांदीबाबत ते फारसे आशावादी नाहीत. जागतिक आर्थिक मंदीमुळे इंडस्ट्रियल मागणी कमी होण्याची शक्यता आहे, ज्याचा चांदीवर थेट परिणाम होईल..Tata Capital IPO: टाटा कॅपिटलच्या IPOमध्ये गुंतवणूक करण्याचा शेवटचा दिवस; IPO 'ब्लॉकबस्टर' ठरणार का?.आता बबल फुटण्याची वेळ आली आहे का?गोयल यांच्या मतानुसार, काही दिवस सोने-चांदीत थोडीशी तेजी राहू शकते, पण ती टिकणार नाही. बाजारात मोठ्या ट्रेंड बदलाची (Regime Change) प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे सध्या या धातूंमध्ये गुंतवणूक करण्याऐवजी थांबलेलंच बरं. कारण पुढच्या काही महिन्यांमध्येच मोठी घसरण पाहायला मिळू शकते आणि त्यानंतरच सोनं पुन्हा एकदा दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी फायदेशीर ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.