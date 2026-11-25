Why Farmer ID Is Important for Farmers : शेतकऱ्यांसाठी आधार कार्ड आणि बँक खाते जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच आता फार्मर आयडीदेखील महत्त्वाचा ठरणार आहे. केंद्र सरकारच्या अॅग्रीस्टॅक (AgriStack) उपक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांची डिजिटल नोंदणी केली जात आहे. त्यामुळे सरकारी कृषी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी फार्मर आयडीची आवश्यकता वाढत आहे. तुम्ही नव्याने शेतजमीन खरेदी केली असेल किंवा अद्याप फार्मर आयडी काढला नसेल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .खतं, बियाणे, कृषी अवजारांवरील अनुदान, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) आणि पीएम किसान सन्मान निधीसारख्या योजनांसाठी फार्मर आयडी उपयुक्त ठरणार आहे. हा आयडी म्हणजे शेतकऱ्याचे डिजिटल ओळखपत्र आहे. यामध्ये शेतकऱ्याची वैयक्तिक माहिती, जमिनीचा तपशील आणि पीक पद्धतीशी संबंधित माहिती नोंदवली जाते..वारंवार कागदपत्रे जमा करण्याची गरज नाहीफार्मर आयडीमुळे शेतकऱ्यांना प्रत्येक सरकारी योजनेसाठी वारंवार सातबारा आणि इतर कागदपत्रे सादर करण्याची गरज कमी होणार आहे. डिजिटल नोंदींच्या आधारे शेतकऱ्यांची पात्रता तपासणे सरकारला सोपे होईल. तसेच, पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत सरकारी मदत पोहोचवण्यास मदत होईल. यामुळे कृषी योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता येण्याची अपेक्षा आहे..Farmer ID: शेतकर्यांना दिलासा! आता कोणताही पुरावा देऊन 'फार्मर आयडी' मिळणार, सरकारचा मोठा निर्णय.मोबाईलवरून कसा काढाल फार्मर आयडी?फार्मर आयडीसाठी ऑनलाइन नोंदणी करता येते. त्यासाठी सर्वप्रथम सरकारच्या अधिकृत अॅग्रीस्टॅक किंवा राज्याच्या कृषी पोर्टलला भेट द्या. त्यानंतर Farmer ID Registration हा पर्याय निवडा. आधार क्रमांक टाकून आधारशी लिंक असलेल्या मोबाईलवर आलेला OTP त्यात समाविष्ट करा..पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर तुमची प्राथमिक माहिती स्क्रीनवर दिसेल. पुढे जमिनीचा तपशील आणि आवश्यक बँक खात्याची माहिती भरा. सर्व माहिती काळजीपूर्वक तपासून अर्ज सबमिट करा. त्यानंतर संबंधित माहितीची पडताळणी पूर्ण झाल्यावर फार्मर आयडी तयार होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.