FD Investment: 10 लाखांची एक FD की 1 लाखाच्या 10 FD? कोणत्या पर्यायात जास्त फायदा आणि सुरक्षितता? सोप्या शब्दांत समजून घ्या

Bank FD Investment : कुणासाठीही संपत्ती निर्माण करणे ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे आणि त्यासाठी सातत्य तसेच आर्थिक शिस्त आवश्यक आहे. गुंतवणुकीसाठी अनेक पर्याय उपलब्ध असले तरी जोखीम कमी ठेवू इच्छिणारे गुंतवणूकदार सहसा जास्त सुरक्षित पर्यायांकडे वळतात. फिक्स्ड डिपॉझिट (FD), पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF) किंवा सरकार समर्थित बचत योजना यांमध्ये गुंतवणूक करतात. यात बघितले तर भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी FD हा सर्वाधिक लोकप्रिय गुंतवणूक पर्याय राहिला आहे कारण सुरक्षितता आणि हमी परतावा दोन्ही गोष्टी यात मिळतात..जर तुमच्याकडे FD मध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी १० लाख रुपये असतील, तर एक सामान्य पेच निर्माण होतो तो तुम्ही संपूर्ण रक्कम एकाच FD मध्ये ठेवावी की ती प्रत्येकी १ लाख रुपयांच्या लहान FD मध्ये विभाजित करावी?.आर्थिक उद्दिष्टे महत्त्वाची दोन्ही पद्धतींमध्ये फायदे आहेत, परंतु अंतिम निर्णय तुमची आर्थिक उद्दिष्टे, रोखतेच्या गरजा, जोखीम सहनशीलता आणि सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर आधारित असावा. एकाच एफडीमध्ये १० लाख रुपयांची गुंतवणूक करून ती समान प्रमाणात विभागल्याने परतावा कसा मिळू शकतो ते पाहूया.सुरुवातीला, हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की जर सर्व एफडीमध्ये व्याजदर समान असेल, तर तुम्ही एकाच एफडीमध्ये गुंतवणूक केली किंवा ती रक्कम १० एफडीमध्ये विभागली तरीही अंतिम मिळणारी रक्कम सारखीच राहते..1. एकाच एफडीमध्ये १० लाख रुपये एकरकमी गुंतवणूक - एकूण गुंतवणूक - १०,००,००० रुपयेकालावधी - १० वर्षेपरताव्याचा गृहीत दर - ७% प्रतिवर्षअंदाजे परतावा - ९.६७ लाख रुपयेमॅच्युरिटीला किती पैसे मिळतील - १९.६७ लाख रुपयेफायदाएकाच ठेवीचे व्यवस्थापन आणि ट्रॅक करणे सोपे आहे. याचे कारण म्हणजे तुम्हाला फक्त एकाच FD ची तारीख ट्रॅक करावी लागते.तोटेलिक्विडिटी ट्रॅप - हा यातील सर्वात मोठा तोटा आहे. जर तुम्हाला अचानक आपत्कालीन परिस्थितीत ५०,००० रुपये हवे असतील, तर तुम्हाला संपूर्ण १० लाख रुपयांची एफडी तोडावी लागेल. यामुळे तुम्ही काढलेल्या रकमेवरच नव्हे तर संपूर्ण रकमेवर अकाली पैसे काढण्याचा दंड आकारला जातो.सुरक्षितता - जर तुम्ही संपूर्ण १० लाख रुपये एका बँकेत ठेवले आणि ती बँक संकटात सापडली, तर DICGC (डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन) कडून फक्त ५ लाख रुपयांपर्यंत (मुद्दल + व्याज) विमा उतरवला जातो..१ लाख रुपयांच्या लहान FD मध्ये विभाजित गुंतवणूक जर तुम्ही १० लाख रुपये वेगवेगळ्या १ लाखांच्या लहान FD मध्येब गुंतवले तर -फायदेसुपीरियर लिक्विडिटी - जर तुम्हाला १ लाख रुपयांची आवश्यकता असेल, तर तुम्ही फक्त एक एफडी मोडता. उर्वरित ९ लाख रुपये कोणत्याही दंडाशिवाय व्याज मिळवत राहतात.विमा सुरक्षितता - जर तुम्ही या १० एफडी दोन किंवा तीन वेगवेगळ्या बँकांमध्ये (५ लाख रुपयांपेक्षा कमी) गुंतवल्या, तर तुमचे संपूर्ण १० लाख रुपये DICGC नियमांनुसार पूर्णपणे विमा उतरवले जातात.व्याजदर - व्याजदर वाढल्यास मुदतपूर्ती झालेल्या FD नव्या दराने पुन्हा गुंतवता येतात.तोटेअधिक कष्ट - तुम्हाला १० वेगवेगळ्या मॅच्युरिटी तारखा ट्रॅक कराव्या लागतील आणि १० वेगवेगळ्या नोंदी व्यवस्थापित कराव्या लागतील.प्रत्येक FD ची मुदत, नूतनीकरण आणि व्याज याची स्वतंत्र नोंद ठेवावी लागते..शेवटी, FD मध्ये गुंतवणूक करताना एकच योग्य पर्याय सर्वांसाठी लागू होत नाही. ज्यांना सोपी गुंतवणूक हवी आहे आणि मधल्या काळात पैशांची गरज भासणार नाही असे वाटते, त्यांच्यासाठी एकाच FD मध्ये गुंतवणूक योग्य ठरू शकते. मात्र, लवचिकता आणि सुरक्षितता महत्त्वाची वाटत असेल तर रक्कम छोट्या FD मध्ये विभागणे अधिक फायदेशीर ठरू शकते.