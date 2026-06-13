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FD Investment: पोस्ट ऑफिस की बँक? 50,000 रुपयांच्या FD गुंतवणुकीवर कुठे मिळणार जास्त रिटर्न? जाणून घ्या संपूर्ण गणित

Best FD Investment: FD मध्ये सुरक्षित गुंतवणूक करताना जास्त फायदा कुठे मिळतो? पोस्ट ऑफिस की बँक? 50 हजार रुपयांच्या गुंतवणुकीटुन्न समजून घ्या संपूर्ण गणित सोप्या भाषेत....
₹50,000 FD Battle! Post Office or Bank – Who Gives Higher Returns?

₹50,000 FD Battle! Post Office or Bank – Who Gives Higher Returns?

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

FD Investment Return on Bank and Post Office: नोकरी करणारे अनेकजण आपल्या नियमित उत्पन्नातून काही रक्कम बचत म्हणून बाजूला ठेवतात. मात्र ही बचत सुरक्षित ठेवतानाच त्यावर महागाईच्या तुलनेत चांगला परतावा मिळावा अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे अनेक गुंतवणूकदार फिक्स्ड डिपॉझिट (FD) या सुरक्षित पर्यायाला प्राधान्य देतात. पण तुम्ही करत असलेल्या FDसाठी बँक अधिक फायदेशीर आहे की पोस्ट? हा प्रश्न अनेकांना पडतो. चला जाणून घेऊयात तुम्ही जर 50 हजार रुपयांची FD केली तर कुठे कसा रिटर्न मिळेले याचे संपूर्ण गणित...

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