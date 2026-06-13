FD Investment: पोस्ट ऑफिस की बँक? 50,000 रुपयांच्या FD गुंतवणुकीवर कुठे मिळणार जास्त रिटर्न? जाणून घ्या संपूर्ण गणित

FD Investment Return on Bank and Post Office: नोकरी करणारे अनेकजण आपल्या नियमित उत्पन्नातून काही रक्कम बचत म्हणून बाजूला ठेवतात. मात्र ही बचत सुरक्षित ठेवतानाच त्यावर महागाईच्या तुलनेत चांगला परतावा मिळावा अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे अनेक गुंतवणूकदार फिक्स्ड डिपॉझिट (FD) या सुरक्षित पर्यायाला प्राधान्य देतात. पण तुम्ही करत असलेल्या FDसाठी बँक अधिक फायदेशीर आहे की पोस्ट? हा प्रश्न अनेकांना पडतो. चला जाणून घेऊयात तुम्ही जर 50 हजार रुपयांची FD केली तर कुठे कसा रिटर्न मिळेले याचे संपूर्ण गणित....पैशांची सुरक्षितता कुठे?गुंतवणूक करताना सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पैशांची सुरक्षितता. पोस्ट ऑफिसमधील ठेवींना केंद्र सरकारची हमी असते. त्यामुळे येथे जमा केलेली रक्कम बाकीच्या तुलनेत सुरक्षित मानली जाते. याच कारणामुळे ज्येष्ठ नागरिक पोस्ट ऑफिस योजनांना अधिक पसंती देतात.दुसरीकडे, बँक एफडी देखील सुरक्षित मानली जाते. विशेषतः सरकारी बँकांमधील FD तुलनेने अधिक विश्वासार्ह मानली जाते. तसेच बँकांमध्ये ठेवलेल्या ठेवींना DICGC विमा संरक्षण मिळते. याअंतर्गत मूळ रक्कम आणि व्याज मिळून 5 लाख रुपयांपर्यंत संरक्षण दिले जाते..Gold Rate Today: सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! 2 दिवसांतच भावात मोठा बदल; मुंबई-पुणेसह महाराष्ट्रात आजचा दर किती?.कुठे मिळते जास्त व्याज?1)पोस्ट ऑफिसपोस्ट ऑफिसच्या FD ला टाइम डिपॉजिट म्हटलं जात. यातेल व्याजदर खालीलप्रमाणे आहेत. यात -1 वर्षासाठी – 6.9 टक्के2 वर्षांसाठी – 7.0 टक्के3 वर्षांसाठी – 7.1 टक्के5 वर्षांसाठी – 7.5 टक्के. म्हणजे तुम्ही पोस्ट ऑफिस FD मध्ये 5 वर्षांसाठी 50 हजार गुणटविले तर तुम्हाला तब्बल 22,497 रुपये व्याज मिळेल 2) बँक FDबँकेतील व्याजदर प्रत्येक बँकेनुसार वेगवेगळी असतात तसेच वेळेनुसार यात बदल होत असतो.सध्या मोठ्या सरकारी बँका जसे SBI आणि पंजाब नॅशनल बँक यांमध्ये साधारण 6.05% ते 6.40% व्याज दिले जाते.उदा. यात 50,000 गुंतविल्यास वर्षाला 3,200 रुपये तर 5 वर्षांत 18,200 रुपये व्याज मिळू शकते.खासगी बँका जसे HDFC आणि ICICI यांमध्ये सुमारे 7.00% च्या आसपास व्याज दिले जाते.उदा. 50,000 गुंतविल्यास वर्षाला 3,500 रुपये तर 5 वर्षांत 20,130 रुपये व्याज मिळू शकतेस्मॉल फायनान्स बँकामध्ये तुलनेने अधिक म्हणजेच 7.5% ते 8.25% पर्यंत व्याज दिले जाते.उदा. 50,000 गुंतविल्यास वर्षाला 4,000 रुपये तर 5 वर्षांत 23,465 रुपये व्याज मिळू शकतेवरील आकडेवारि पहिली तर जास्त व्याजदराच्या दृष्टीने काही स्मॉल फायनान्स बँका पोस्ट ऑफिसपेक्षा अधिक परतावा देऊ शकतात..कालावधीच्या बाबतीत कोणता पर्याय चांगला?पोस्ट ऑफिसमध्ये 1, 2, 3 आणि 5 वर्षांच्या मुदतीसाठीच FD करता येते. मात्र बँकांमध्ये काही दिवसांपासून ते अनेक वर्षांपर्यंत विविध कालावधीचे पर्याय उपलब्ध असतात. त्यामुळे अल्पकालीन गुंतवणुकीचा विचार करणाऱ्यांसाठी बँक एफडी अधिक सोयीची ठरू शकते. मात्र दीर्घकालीन विचार केला तर पोस्ट ऑफिस उत्तम पर्याय असल्याचे गुंतवणूकदार सांगतात..करसवलतीचा लाभ5 वर्षांच्या एफडीवर आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत करसवलतीचा लाभ मिळू शकतो. यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे -पोस्ट ऑफिसची 5 वर्षांची टाइम डिपॉझिट योजना करसवलतीस पात्र आहे.तर बँकांमध्ये केवळ 5 वर्षांच्या 'टॅक्स सेव्हर एफडी'वरच ही सवलत मिळते.मात्र एक गोष्ट ध्यानात घ्यायला हवी ती म्हणजे FD वर मिळणारे व्याज हे तुमच्या करपात्र उत्पन्नात समाविष्ट केले जाते..वेळेआधी FD बंद करण्याचे नियमअनेक बँका मुदतपूर्व एफडी बंद करण्याची सुविधा देतात. मात्र त्यासाठी साधारण 0.5% ते 1% पर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.पोस्ट ऑफिसचे नियम तुलनेने अधिक कठोर आहेत. यात FD 6 महिन्यांपूर्वी बंद करता येत नाही. तसेच 6 महिन्यांनंतर पण 1 वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी खाते बंद केल्यास बचत खात्याएवढाच व्याजदर मिळतो..PPF vs SIP: गुंतवणुकीसाठी PPF की SIP? महिन्याला 5,000 रुपये गुंतवल्यास 15 वर्षांत कुठे तयार होईल मोठा फंड? जाणून घ्या संपूर्ण गणित.त्यामुळे जर सुरक्षितता आणि सरकारी हमीला प्राधान्य असेल तर पोस्ट ऑफिस हा चांगला पर्याय ठरू शकतो. मात्र अधिक व्याजदर आणि लवचिक कालावधी हवे असल्यास बँक FD, विशेषतः चांगल्या रेटिंग असलेल्या बँकांची FD, फायदेशीर ठरू शकते. लक्षात ठेवा गुंतवणूक करण्यापूर्वी व्याजदर, करसवलत आणि पैसे काढण्याच्या अटी यांची तुलना करणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.