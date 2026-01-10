Safe Investment : FD-RD, म्युच्युअल फंड्स की सोनं? कुठे किती नफा, कुठे किती धोका? गुंतवणूक करण्याआधी हे गणित नक्की समजून घ्या!

Investment Tips : आजच्या काळात गुंतवणूक करताना केवळ आपल्याला किती जास्त रिटर्न मिळतोय हे पाहून निर्णय घेऊ नाही. तसं तर प्रत्येक गुंतवणुकीसोबत काही ना काही धोका असतोच. त्यामुळे कोणी सुरक्षिततेला प्राधान्य देऊन मुदत ठेव(FD) किंवा RD निवडतो, तर कोणी दीर्घकाळात जास्त नफा मिळावा म्हणून म्युच्युअल फंडांकडे वळतो. तसेच अनेक लोक सोन्याला विश्वासार्ह गुंतवणूक मानतात. मात्र खरा प्रश्न आहे तो कोठे किती नफा आहे आणि किती धोका आहे? गुंतवणुकीआधी जर सगळे गणित नीट समजून घेतले, तर आपण आर्थिक तोट्यापासून स्वतःला वाचवू शकतो. .FD आणि RDफिक्स्ड डिपॉझिट (FD) आणि रिकरिंग डिपॉझिट (RD) हे पर्याय त्या गुंतवणूकदारांसाठी योग्य आहेत, ज्यांना आपल्या भांडवलाची पूर्ण सुरक्षितता हवी असते.किती परतावा?सध्या FD-RD वर सुमारे ६% ते ७.५% व्याज मिळतेज्येष्ठ नागरिकांना ०.५०% अतिरिक्त व्याज मिळतेधोका किती?सरकारी बँकेत असेल तर धोका जवळजवळ नसतोसमजा, बँक अडचणीत आलीच तरी तुम्हाला ५ लाखांपर्यंत पैसे DICGC विमा स्वरूपात मिळतात.महत्त्वाच्या गोष्टी मिळणाऱ्या व्याजावर कर द्यावा लागतोमहागाई वाढली तर प्रत्यक्ष परतावा कमी होऊ शकतो.Gold Rate Today : खरेदीदारांना धक्का! अमेरिकेच्या ‘मी’पणामुळे सोनं-चांदी उसळली; आज खरेदी करायची असेल तर आधी हे दर पाहाच!.म्युच्युअल फंड्स म्युच्युअल फंड्स हे दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण करू इच्छिणाऱ्यांसाठी योग्य पर्याय आहेत. सध्याच्या काळात दीर्घकालीन गुंतवणूक म्हणून यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होताना दिसते. किती परतावा?इक्विटी म्युच्युअल फंड्समध्ये दीर्घकाळात १२% ते १४% परतावा मिळू शकतोडेट फंड्समध्ये परतावा इक्विटीपेक्षा कमी, पण FD पेक्षा थोडा चांगला असू शकतोधोका किती?बाजाराशी जोडलेला धोका असल्याने बाजार घसरला तर पैसे कमी मिळणार अल्पकालीन काळात तोट्याची शक्यता जास्त फायदा काय?SIP च्या माध्यमातून कमी रकमेत गुंतवणूक करता येते महागाईवर मात करण्याची क्षमता जास्त .सोनं भारतामध्ये सोने फक्त गुंतवणूक नाही, तर परंपरेचा भाग आहे. मात्र केवळ गुंतवणुकीसाठी पाहायचे असेल, तर गुंतवणूकदारांसाठी फिजिकल गोल्डऐवजी गोल्ड ETF किंवा डिजिटल गोल्ड हा चांगला पर्याय ठरू शकतो.किती परतावा?दीर्घकालीन सरासरी परतावा ८% ते १०%. मात्र २०२५ मध्ये एका वर्षात बघितले तर तब्ब्ल ८०% परतावा दिला आहे.संकटाच्या काळात सोन्याच्या किमती वेगाने वाढतात. स्थावर मालमत्ता असल्याने सुरक्षितताही चांगली धोका किती?किमतीत चढ-उतारअल्पकालीन मोठा नफा निश्चित नाही.Budget 2026 : करदात्यांसाठी खुशखबर! येणाऱ्या बजेटमध्ये ‘या’ ५ गोष्टींमध्ये मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता; तुम्हाला नेमका काय फायदा?.जर गुंतवणूकदारांना सुरक्षितता हवी असेल त्यांनी FD-RD मध्ये गुंतवणूक करावी. ज्याना दीर्घकाळात जास्त नफा हवा असेल त्यांच्यासाठी म्युच्युअल फंड चांगला पर्याय आहे. तर ज्याना धोका आणि सुरक्षिततेचा समतोल हवा असेल त्यांनी सोन्यामध्ये गुंतवणूक करावी. गुंतवणूक तज्ज्ञांच्या मते गुंतवणूकदारांनी सगळे पैसे एकाच ठिकाणी न गुंतवता वेगवेगळ्या पर्यायांमध्ये गुंतवणूक करणे फायद्याचे ठरते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.