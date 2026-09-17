Fed Rate Hike: अमेरिकेने व्याजदर वाढवले; तुमच्या कर्जाच्या EMI पासून शेअर बाजार ते सोन्याच्या भावापर्यंत काय बदलणार?

US Fed Rate Hike Impact on Indian Rupee, Stocks, Gold and Loans: गेल्या काही महिन्यांपासून ज्याबाबत सारवधिक चर्चा होत होती तो निर्णय आता झाला आहे. अमेरिकेच्या फेडरल रिजर्वने व्याजदरात 25 बेसिस पॉइंट म्हणजेच 0.25 टक्क्यांची वाढ केली आहे. या निर्णयानंतर अमेरिकेतील फेडचा बेंचमार्क व्याजदर 3.75% ते 4% झाला आहे. जुलै 2023 नंतर पहिल्यांदाच फेडने व्याजदर वाढवला आहे..अमेरिकेतील महागाई अजूनही फेडच्या 2 टक्क्यांच्या लक्ष्यापेक्षा वर आहे. त्यातच ऊर्जा क्षेत्रातील किमतींचा दबाव कायम असल्याने फेडने व्याजदर वाढवण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा परिणाम केवळ अमेरिकेपुरता मर्यादित राहणार नाही. भारतीय रुपया, शेअर बाजार, बॉन्ड यील्ड, सोने-चांदी आणि कर्जाच्या EMI वरही त्याचा परिणाम दिसू शकतो..Gold Investment: आज 50 हजारांचं सोनं घेतलं तर 10 वर्षांनी किती लाखांचं होईल? जाणून घ्या गणित.फेडने व्याजदर का वाढवला?अमेरिकेतील महागाई अजूनही पूर्णपणे नियंत्रणात आलेली नाही. ऑगस्टमध्ये अमेरिकेचा Consumer Price Index (CPI) वार्षिक आधारावर 3.4 टक्क्यांनी वाढला. महिन्याच्या तुलनेत CPI मध्ये 0.4 टक्क्यांची वाढ झाली. महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व्याजदराचा वापर केला जातो. व्याजदर वाढल्यामुळे कर्ज घेणे महाग होते आणि त्यामुळे बाजारातील खर्च व मागणीवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होऊ शकते..पुढेही व्याजदर वाढणार?फेडचा सध्याचा निर्णय बाजारासाठी पूर्णपणे अनपेक्षित नव्हता. आता सर्वांचे लक्ष पुढील काही महिन्यांत फेडची भूमिका काय राहते याकडे आहे. फेडच्या Dot Plot मधून भविष्यात व्याजदर आधीच्या अंदाजापेक्षा काही काळ जास्त पातळीवर राहण्याचे संकेत मिळाले आहेत. 2026 साठी व्याजदराचा Median अंदाज 4.1 टक्के करण्यात आला आहे. यापूर्वी जूनमध्ये हा अंदाज 3.8 टक्के होता.2027 साठीचा अंदाजही 3.6 टक्क्यांवरून 4.1 टक्के, तर 2028 चा अंदाज 3.4 टक्क्यांवरून 3.9 टक्के करण्यात आला आहे. याचा अर्थ महागाईबाबत फेड अजूनही सावध आहे. त्यामुळे व्याजदर लवकर कमी होण्याऐवजी तुलनेने उच्च पातळीवर राहण्याची शक्यता बाजाराच्या अंदाजात दिसत आहे..भारतासाठी फेडचा निर्णय महत्त्वाचा का?अमेरिका ही जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असून डॉलर हे जागतिक व्यवहारातील प्रमुख चलन आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील व्याजदरातील बदलाचा परिणाम जगभरातील वित्तीय बाजारांवर होऊ शकतो. त्यामुळे याचा परिणाम भारतीय बाजारात विशेषतः रुपया, शेअर बाजार, बॉन्ड यील्ड आणि सोने-चांदीच्या किमतींवर दिसू शकतो..शेअर बाजारात काय परिणाम?अमेरिकेत व्याजदर वाढल्याने डॉलरमधील गुंतवणुकीवरील आकर्षण वाढू शकते. विशेषतः अमेरिकन बॉन्डमधून मिळणारा परतावा वाढल्यास विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी अमेरिकन मालमत्ता तुलनेने आकर्षक ठरू शकतात. याचा परिणाम होऊन भारतासारख्या विकसनशील मार्केटमधून परकीय गुंतवणुकदार पैसे काढू शकतात. त्यामुळे फेडकडून पुढेही व्याजदर वाढवण्याचे संकेत मिळाल्यास भारतीय शेअर बाजारात अस्थिरता वाढू शकते.मात्र, व्याजदर वाढीची शक्यता बाजाराने आधीच गृहीत धरली असेल तर त्याचा काही परिणाम शेअरच्या किमतींमध्ये आधीच दिसलेला असू शकतो. त्यामुळे आता बाजाराचे लक्ष फेडचे पुढील संकेत आणि चेअरमनच्या वक्तव्याकडे असेल..Gold Rate Prediction: सोन्याचा भाव 2030 पर्यंत 2 लाखांच्या पुढे जाणार! काय आहे तज्ञांचा नेमका अंदाज? .सोने-चांदीच्या किमतींवर काय परिणाम?फेडच्या व्याजदर वाढीचा सोने आणि चांदीवर थेट एकसारखा परिणाम होत नाही. व्याजदर वाढल्यास आणि डॉलर मजबूत झाल्यास व्याज न देणाऱ्या मालमत्ता म्हणून सोन्यावर दबाव येऊ शकतो. मात्र, महागाई, आर्थिक अनिश्चितता किंवा बाजारातील अस्थिरता वाढल्यास गुंतवणूकदार सुरक्षित मालमत्तेकडे वळू शकतात. अशा परिस्थितीत सोन्याला आधार मिळू शकतो. त्यामुळे भारतातील सोने-चांदीच्या किमती केवळ फेडच्या निर्णयावर अवलंबून राहणार नाहीत. डॉलरची दिशा, अमेरिकन बॉन्ड यील्ड, महागाई आणि जागतिक बाजारातील वातावरण हे घटकही महत्त्वाचे ठरतील..रुपयावर दबावफेडच्या कठोर भूमिकेमुळे डॉलरला आधार मिळू शकतो. डॉलर मजबूत झाल्यास भारतीय रुपयावर दबाव निर्माण होऊ शकतो. फेडच्या निर्णयापूर्वी बुधवारी रुपया 95.955 प्रति डॉलर या पातळीवर बंद झाला होता. आता पुढील काळात डॉलरची दिशा आणि अमेरिकेतील बॉन्ड यील्ड याकडे भारतीय चलन बाजाराचे लक्ष राहणार आहे. रुपया कमजोर झाल्यास भारतासाठी आयातीचा खर्च वाढू शकतो. भारत मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आणि इतर महत्त्वाच्या वस्तूंची आयात करतो. त्यामुळे डॉलर महाग झाल्यास आयात खर्चावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो..थोडक्यात, अमेरिकेतील व्याजदर वाढीचा परिणाम भारतात लगेचच फक्त एका क्षेत्रावर होईल असे नाही. रुपया, विदेशी गुंतवणूक, शेअर बाजार, बॉन्ड यील्ड आणि सोने-चांदी यांची पुढील दिशा ठरवताना फेडची भूमिका आणि जागतिक बाजारातील हालचाली महत्त्वाच्या ठरणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.