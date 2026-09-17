Personal Finance

Fed Rate Hike: अमेरिकेने व्याजदर वाढवले; तुमच्या कर्जाच्या EMI पासून शेअर बाजार ते सोन्याच्या भावापर्यंत काय बदलणार?

US Fed Rate Hike Impact Indian Market: अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरात 0.25 टक्क्यांची वाढ केल्यानंतर बेंचमार्क रेट 3.75% ते 4% झाला आहे. या निर्णयाचा परिणाम भारतीय रुपया, शेअर बाजार, सोने-चांदी आणि कर्जाच्या EMI वर कसा होऊ शकतो, जाणून घ्या.
Fed Rate Hike Impact Indian Market

US Raises Interest Rates; What Will Happen to Your EMI, Stock Market and Gold Prices?

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

US Fed Rate Hike Impact on Indian Rupee, Stocks, Gold and Loans: गेल्या काही महिन्यांपासून ज्याबाबत सारवधिक चर्चा होत होती तो निर्णय आता झाला आहे. अमेरिकेच्या फेडरल रिजर्वने व्याजदरात 25 बेसिस पॉइंट म्हणजेच 0.25 टक्क्यांची वाढ केली आहे. या निर्णयानंतर अमेरिकेतील फेडचा बेंचमार्क व्याजदर 3.75% ते 4% झाला आहे. जुलै 2023 नंतर पहिल्यांदाच फेडने व्याजदर वाढवला आहे.

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