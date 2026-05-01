Flipkart-Axis Bank ची मोठी घोषणा! कार्ड पेमेंटसाठी आता OTP ची गरज नाही

Online Card Payment Changes: ऑनलाइन शॉपिंग करणाऱ्यांसाठी आता एक मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. आता Flipkart वर कार्ड पेमेंट करताना OTP टाकण्याची गरज लागणार नाही. कारण Flipkart, Axis Bank आणि PayU यांनी मिळून कार्ड पेमेंटसाठी नवीन बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फीचर सुरू केलं आहे..काय आहे सुविधा?या नव्या सुविधेमुळे ग्राहक आता Face ID किंवा Fingerprint वापरून थेट पेमेंट मंजूर करू शकणार आहेत. त्यामुळे OTP येण्याची वाट पाहणे, नेटवर्कमुळे OTP उशिरा मिळणे किंवा व्यवहार फेल होण्याचा त्रास कमी होऊ शकतो. विशेषतः फेस्टिवल सेलच्या दरम्यान याचा मोठा फायदा होणार आहे. कारण अशा काळात मोठ्या प्रमाणात ग्राहक खरेदी करत असल्याने अनेकदा OTP उशिरा येतो किंवा पेमेंट अडकते. मात्र आता बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशनमुळे पेमेंट प्रक्रिया अधिक जलद आणि सहज होण्याची शक्यता आहे..कुणाला लाभ?सध्या ही सुविधा सर्वप्रथम ॲक्सिस बँक कार्डधारकांसाठी उपलब्ध करण्यात आली आहे. अँड्रॉइड आणि iPhone वापरणारे ग्राहक आपल्या फोनमधील बायोमेट्रिक फीचरच्या मदतीने पेमेंट करू शकतील.या फीचरमुळे पेमेंट अधिक जलद आणि सुरक्षित होणार असल्याचा दावा कंपन्यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे SIM Swap किंवा OTP फ्रॉड सारख्या फसवणुकीचा धोका कमी करण्यासाठी ही प्रणाली उपयुक्त ठरू शकते..सुरक्षितता वाढविणेRBI च्या आकडेवारीनुसार, 2024 मध्ये ऑनलाइन फसवणुकीतून देशभरात तब्बल 1,400 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते. याला आळा घालण्यासाठी RBI ने 'ऑथेंटिकेशन मेकॅनिझम्स फॉर डिजिटल पेमेंट ट्रान्झॅक्शन्स डायरेक्शन्स, 2025' परिपत्रक जारी केले होते. ज्यामध्ये SMS OTP ऐवजी बायोमेट्रिक आणि इतर सुरक्षित ऑथेंटिकेशन प्रणालीचा वापार करण्याचे निर्देश दिले होते. Flipkart आणि Axis बँकांचा हा निर्णय याच पार्श्वभूमीवर घेतला आहे..Flipkart च्या मते, ग्राहकांना अधिक सुरक्षित, वेगवान पेमेंट अनुभव देण्यासाठी हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. भविष्यात भारतातील डिजिटल पेमेंट सिस्टममध्ये अशा प्रकारच्या बायोमेट्रिक व्यवहारांचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो.