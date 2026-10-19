Food Inflation: दिवाळीनंतर साबण-बिस्किटांचे दर वाढणार? पार्ले कंपनीने दिला इशारा; साखर, खाद्यतेलाचं काय होणार?

Why are FMCG companies considering price hikes in India: सध्या सणासुदीच्या काळात कंपन्या ग्राहकांना डिस्काउंट देत असल्या, तरी दिवाळीनंतर सर्वसामान्यांच्या घरखर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे. पाम तेल, साखर आणि पॅकेजिंग साहित्य महागल्यामुळे FMCG कंपन्यांचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. सप्टेंबर तिमाहीत या वाढत्या खर्चाचा परिणाम कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि ऑपरेटिंग मार्जिनवर दिसून आला. कच्च्या मालाच्या किमती अशाच चढ्या राहिल्या, तर डिसेंबरपासून साबण, खाद्यपदार्थ आणि दैनंदिन वापरातील इतर वस्तू महाग होऊ शकतात असा अंदाज आहे. .कच्चा माल महागल्याने वाढली चिंतासप्टेंबर तिमाहीत कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती FMCG कंपन्यांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरल्या आहेत. कच्च्या तेलापासून तयार होणारी उत्पादने, पॅकेजिंग साहित्य, पाम तेल आणि साखरही महागल्यामुळे कंपन्यांचा उत्पादन खर्च वाढला आहे.पाम तेल 21%, तर साखर 18% महागसप्टेंबरमध्ये रुपयांतील पाम तेलाच्या किमती वर्षभरापूर्वीच्या तुलनेत सुमारे 21% वाढल्या आहेत. तर साखरेच्या किमतीत महिन्याच्या तुलनेत 8% घट झाली असली, तरी वर्षभराच्या तुलनेत साखर सुमारे 18% महाग आहे..Gold Investment: 22K, 24K नाही तर Gen Z मध्ये 9 कॅरेट सोन्याची चर्चा! नेमकं किती शुद्ध आणि किती स्वस्त?.कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणामकच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किमतींचा संपूर्ण भार ग्राहकांवर टाकणे किंवा खर्चात कपात करून तो भरून काढणे कंपन्यांना शक्य होत नाही. त्यामुळे त्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिनवर दबाव येत आहे. तज्ञांच्या अंदाजानुसार, मोठ्या FMGC कंपन्यांच्या एका समूहाचे ऑपरेटिंग मार्जिन वर्षभराच्या तुलनेत सुमारे 45 बेसिस पॉइंट्सने कमी होऊ शकते. काही कंपन्यांच्या बाबतीत ही घट 150 बेसिस पॉइंट्सपर्यंत जाण्याचा अंदाज होता.त्यामुळे कमी किमतीत उत्पादने विकणाऱ्या कंपन्यांसमोरील आव्हान अधिक मोठे आहे. या कंपन्यांचे ग्राहक किंमतींबाबत संवेदनशील असतात. त्यामुळे कंपन्या लगेच मोठी दरवाढ करण्याचे टाळत आहेत. सध्या खरेदी खर्च कमी करणे, कामकाजातील अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आणि किंमतींचे योग्य नियोजन करणे यावर भर दिला जात आहे..डिसेंबर महिन्यात किमती वाढतीलपार्ले प्रॉडक्ट्सचे चीफ मार्केटिंग ऑफिसर मयंक शाह यांनी PTIला दिलेल्या माहितीनुसार, वाढती महागाई ही FMCG क्षेत्रासाठी चिंतेची बाब आहे. कंपन्या सध्या वाढलेल्या खर्चाचा काही भार स्वतः सहन करत आहेत. तसेच खर्चात बचत करून नफा टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.त्यांच्या मते, शहरांमध्ये आणि ग्रामीण भागातही मागणी सध्या मजबूत आहे. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात कंपन्या वाढलेल्या खर्चाचा संपूर्ण भार ग्राहकांवर टाकण्याचे टाळत आहेत. मात्र, सणांचा हंगाम संपल्यानंतर किंमती वाढवण्याचा विचार होऊ शकतो. त्यामुळे शेतीमालाच्या किमती आणि जागतिक परिस्थिती लक्षात घेता, डिसेंबरपासून काही उत्पादनांच्या किंमती वाढण्याची शक्यता आहे..Pension Update: पेन्शनधारकांसाठी मोठी बातमी! सरकारकडून पेन्शनमध्ये बदल; 3.20 कोटी लोकांना फायदा, नेमकं काय बदललं?.अल निनोमुळेही चिंता वाढलीऑक्टोबर ते डिसेंबर या काळात अल निनोची स्थिती अधिक मजबूत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्याचा शेती आणि खाद्यपदार्थांच्या किमतींवर परिणाम होऊ शकतो. मात्र, हा परिणाम हवामान आणि वेगवेगळ्या भागांतील परिस्थितीवर अवलंबून असेल.नेस्ले इंडियाच्या अंदाजानुसार, डिसेंबर तिमाहीत कॉफी आणि गव्हाच्या किमती मर्यादित पट्ट्यात राहू शकतात. साखर आणि खाद्यतेलाच्या किमती मात्र उच्च पातळीवर स्थिर राहण्याची अपेक्षा आहे. खराब हवामानामुळे कोकोच्या किमतींमध्ये चढ-उतार सुरू आहेत. दूधाच्या किमती हंगामानुसार वाढल्या असल्या, तरी पुरवठा वाढल्यास त्यात काहीसा दिलासा मिळू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.