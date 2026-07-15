Success Story: भाड्याचे घर अन् 10 हजारांच्या पगारातून सुरुवात! मात्र आज तब्बल 400 कोटींच्या कंपनीचे मालक

तुम्हाला विश्वास बसणार नाही की एका व्यक्तीने 10 हजार रुपयांच्या पगाराने करियरची सुरुवात केली आणि आज तब्बल 400 कोटी रुपयांच्या कंपनीचे ते मालक आहे. भारतातील ब्रॉडबँड सेवा क्षेत्रात Excitel हे नाव वेगाने लोकप्रिय होत आहे. किफायतशीर इंटरनेट प्लॅन्स आणि वाढत्या ग्राहकवर्गामुळे कंपनीने अल्पावधीतच स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. या यशामागे आहेत कंपनीचे संस्थापक विवेक रैना, ज्यांनी प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत कोट्यवधी रुपयांचा व्यवसाय उभा केला..घर सोडून नव्याने सुरुवातविवेक रैना यांचा जन्म जम्मू-काश्मीरमधील श्रीनगर येथे झाला. मात्र 1990 च्या दशकात काश्मीरमधील अस्थिर परिस्थितीमुळे त्यांच्या कुटुंबाला आपले घर सोडून स्थलांतर करावे लागले. एकेकाळी 14 खोल्यांच्या प्रशस्त घरात राहणाऱ्या कुटुंबाला नंतर भाड्याच्या घरात राहण्याची वेळ आली.या कठीण काळातही त्यांच्या पालकांनी शिक्षणाला प्राधान्य दिले. त्यामुळे अनेक अडचणींचा सामना करत विवेक यांनी आपले शिक्षण पूर्ण केले आणि पुढे MBA ची पदवी मिळवली..10 हजारांच्या नोकरीतून करिअरची सुरुवातआपले शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर विवेक यांना ब्रॉडबँड सेवा पुरवणाऱ्या Hathway कंपनीत पहिली नोकरी मिळाली. त्यावेळी त्यांचा मासिक पगार फक्त 10 हजार रुपये होता. या नोकरीतून त्यांनी इंटरनेट आणि दूरसंचार क्षेत्रातील बारकावे शिकून घेतले.यानंतर त्यांनी रिलायन्स, ब्रॉडबँड पेसनेट आणि डिजिकेबलसारख्या कंपन्यांमध्ये विविध जबाबदाऱ्या सांभाळल्या. या अनुभवामुळे त्यांना उद्योग क्षेत्रातील संधी आणि आव्हाने जवळून समजली..2015 मध्ये स्वतःची कंपनीनोकरी करत असतानाच स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचे स्वप्न विवेक यांच्या मनात होते. अखेर 2015 मध्ये त्यांनी काही परदेशी उद्योजकांच्या सहकार्याने Excitel या ब्रॉडबँड कंपनीची स्थापना केली. दिल्ली येथे मुख्यालय असलेली ही कंपनी आज देशातील अनेक शहरांमध्ये इंटरनेट सेवा पुरवते. किफायतशीर दरात हाय-स्पीड फायबर ब्रॉडबँड उपलब्ध करून देण्यावर कंपनीचा भर आहे..400 कोटींचा व्यवसायExcitel ने गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने वाढ नोंदवली आहे. कंपनी आज देशातील 30 हून अधिक शहरांमध्ये सेवा देते. लाखो ग्राहकांना हाय-स्पीड फायबर इंटरनेट सुविधा पुरवणाऱ्या या कंपनीचा वार्षिक व्यवसाय सुमारे 400 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे सांगितले जाते..संघर्षातून उभे राहिलेले यशघरदार सोडण्याची वेळ, आर्थिक अडचणी आणि करिअरच्या सुरुवातीला मिळणारा कमी पगार अशा अनेक संकटांचा सामना करून विवेक रैना यांनी यशाचे शिखर गाठले. त्यांचा प्रवास हे दाखवून देतो की जिद्द, सातत्य आणि योग्य दृष्टिकोन असेल तर कोणतीही प्रतिकूल परिस्थिती यशाच्या आड येऊ शकत नाही.