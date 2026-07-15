Personal Finance

Success Story: भाड्याचे घर अन् 10 हजारांच्या पगारातून सुरुवात! मात्र आज तब्बल 400 कोटींच्या कंपनीचे मालक

The Inspiring Journey of a Self-Made Entrepreneur: 10 हजारांच्या पगाराची नोकरी, भाड्याच्या घरातील संघर्ष आणि अनेक अडचणींवर मात करत विवेक रैना यांनी आज 400 कोटींची कंपनी उभारली आहे.
Inspiring Business Journey

From ₹10,000 Salary to ₹400 Crore Empire: The Inspiring Journey of a Self-Made Entrepreneur

eSakal

Vinod Dengale
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तुम्हाला विश्वास बसणार नाही की एका व्यक्तीने 10 हजार रुपयांच्या पगाराने करियरची सुरुवात केली आणि आज तब्बल 400 कोटी रुपयांच्या कंपनीचे ते मालक आहे. भारतातील ब्रॉडबँड सेवा क्षेत्रात Excitel हे नाव वेगाने लोकप्रिय होत आहे. किफायतशीर इंटरनेट प्लॅन्स आणि वाढत्या ग्राहकवर्गामुळे कंपनीने अल्पावधीतच स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. या यशामागे आहेत कंपनीचे संस्थापक विवेक रैना, ज्यांनी प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत कोट्यवधी रुपयांचा व्यवसाय उभा केला.

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