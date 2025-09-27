Personal Finance

Rule Change 1st October: 1 ऑक्टोबरपासून देशात 5 मोठे बदल होणार; तुमच्या खिशावर होणार थेट परिणाम

Rule Change From 1st October: 1 ऑक्टोबरपासून देशात 5 मोठे बदल होणार आहेत, ज्याचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर होणार आहे. एलपीजी सिलिंडरच्या किमतींपासून ते यूपीआय पेमेंट, रेल्वे तिकिट बुकिंग, पेंशन शुल्क आणि बँक सुट्ट्यांपर्यंत सर्वत्र मोठे बदल होणार आहेत.
Rule Change 1st October

Rule Change 1st October

Sakal

राहुल शेळके
Updated on

Rule Change From 1st October 2025: सप्टेंबर महिना संपत आला आहे आणि काही दिवसांत ऑक्टोबरची सुरुवात होणार आहे. नवीन महिन्यात अनेक नियम बदलणार आहेत. 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणारे हे नियम एलपीजी सिलिंडरपासून ते पेंशन, रेल्वे, यूपीआय आणि बँकिंग सिस्टीम संदर्भात आहेत.

Loading content, please wait...
Bank
Banking
Pension
Finance
LPG Gas
UPI payment changes

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com