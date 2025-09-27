Rule Change 1st October: 1 ऑक्टोबरपासून देशात 5 मोठे बदल होणार; तुमच्या खिशावर होणार थेट परिणाम

Rule Change From 1st October 2025: सप्टेंबर महिना संपत आला आहे आणि काही दिवसांत ऑक्टोबरची सुरुवात होणार आहे. नवीन महिन्यात अनेक नियम बदलणार आहेत. 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणारे हे नियम एलपीजी सिलिंडरपासून ते पेंशन, रेल्वे, यूपीआय आणि बँकिंग सिस्टीम संदर्भात आहेत. .एलपीजी सिलिंडरच्या किमती बदलणार1ऑक्टोबरपासून होणाऱ्या बदलांमध्ये सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे एलपीजी सिलिंडरच्या किमतींमध्ये होणारा बदल. गेल्या काही महिन्यांपासून 14 किलोच्या घरगुती सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. शेवटचा बदल 8 एप्रिल 2025 रोजी झाला होता. आता पुन्हा एकदा किंमती कमी करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याशिवाय एटीएफ, सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमतीतही बदल होऊ शकतो..रेल्वे प्रवासाच्या नियमात बदलरेल्वेने ऑनलाइन तिकिट बुकिंगमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी नवा नियम लागू केला आहे. 1 ऑक्टोबरपासून आरक्षण सुरु झाल्यानंतर पहिल्या 15 मिनिटांत केवळ आधार कार्ड व्हेरिफाइड असलेले प्रवासीच ऑनलाइन तिकीट बुक करू शकतील. .Tata Capital: वर्षातील सर्वात मोठा IPO येणार; दिवाळीपूर्वी टाटा कॅपिटलचे शेअर्स खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी.हा नियम IRCTC वेबसाइट आणि अॅप दोन्हीवर लागू असेल. सध्या हा नियम फक्त 'तत्काळ बुकिंग'साठी लागू आहे, मात्र आता सर्वसामान्य आरक्षणातही तो लागू होणार आहे. मात्र, रेल्वे काउंटरवरून तिकीट घेणाऱ्यांसाठी जुनाच नियम लागू राहील..पेंशनधारकांसाठी नवे नियमपेंशन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटीने (PFRDA) पेंशनशी संबंधित शुल्कांमध्ये बदल केला आहे. 1 ऑक्टोबरपासून नवीन PRAN उघडताना ई-PRAN किटसाठी 18 रुपये आणि फिजिकल कार्डसाठी 40 रुपये शुल्क आकारले जाईल. वार्षिक मेंटेनन्स चार्ज प्रति अकाउंट 100 रुपये असेल..यूपीआय व्यवहारात मोठा बदलयुनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) वापरणाऱ्यांसाठीही ऑक्टोबरपासून मोठा बदल लागू होणार आहे. NPCIने सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि डिजिटल फसवणूक थांबवण्यासाठी पीअर-टू-पीअर (P2P) ट्रान्झॅक्शन फीचर हटवण्याची तयारी केली आहे. म्हणजेच Google Pay, PhonePe किंवा Paytm सारख्या अॅप्सद्वारे थेट व्यक्ती ते व्यक्ती व्यवहारात मर्यादा लागू शकते. 29 जुलैला जाहीर केलेल्या सर्क्युलरमध्ये याबाबत संकेत देण्यात आले होते..Gold Price Predict: दिवाळीपर्यंत सोनं किती स्वस्त होईल? चांदीचे भाव कमी होणार का? जाणून घ्या तज्ज्ञांचे मत.बँकांच्या सुट्ट्याऑक्टोबर हा सणांचा महिना असल्याने बँकांच्या सुट्ट्यांची मोठी यादी जाहीर करण्यात आली आहे. महिन्याची सुरुवात दुर्गा पूजा सुट्टीने होणार असून महात्मा गांधी जयंती, दसरा, दिवाळी, गोवर्धन पूजा, भाऊबीज आणि छठ पूजा यांसारख्या सणांमुळे एकूण 21 दिवस बँका बंद राहणार आहेत. यात दुसरा आणि चौथा शनिवार आणि सर्व रविवारच्या सुट्ट्या असतील. मात्र, या सुट्ट्या राज्यनिहाय बदलू शकतात. त्यामुळे बँकेत जाण्यापूर्वी सुट्ट्यांची यादी तपासणे आवश्यक आहे..1 ऑक्टोबरपासून लागू होणारे हे पाच नियम तुमच्या घरगुती खर्चावर, आर्थिक नियोजनावर, डिजिटल पेमेंटच्या सवयीवर आणि निवृत्तीनंतरच्या उत्पन्नावर थेट परिणाम करतील. त्यामुळे या बदलांची पूर्ण माहिती ठेवणे आणि त्यानुसार तयारी करणे गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.