Jackie Shroff: भिडू ये है बिझनेस! जग्गूदादाच्या बायकोने कसे केले 1 लाखाचे 100 कोटी? जाणून घ्या A टू Z स्टोरी

जॅकी आणि आयेशा श्रॉफ यांनी सोनी टीव्हीच्या सुरुवातीला केलेल्या गुंतवणुकीमुळे त्यांचे आयुष्य बदलले.फक्त 1 लाखाचे तब्बल 100 कोटी झाले15 वर्षांच्या भागीदारीनंतर त्यांनी सोनीतील हिस्सा विकला आणि मोठा नफा कमावला..Jackie and Ayesha Shroff's investment: बॉलीवूडमध्ये नेहमीच ग्लॅमर आणि गॉसिपची चर्चा होते. पण जॅकी श्रॉफ यांची पत्नी आयेशा श्रॉफ यांच्या वक्तव्याने खळबळ उडाली आहे. आयेशाने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे त्यांचे आयुष्य एका रात्रीत बदलले ते कसे जाणून घेऊया..सोनी टीव्हीसोबत केला करारवीस वर्षांपूर्वी, जेव्हा सोनी एंटरटेनमेंट टेलिव्हिजन भारतात सुरू झाले, तेव्हा श्रॉफ दाम्पत्याने आपल्या कंपनीमार्फत त्यात हिस्सा घेतला. सुरुवातीला सोनी एंटरटेनमेंटला मोठं करण्यासाठी तब्बल वर्षभर प्रयत्न करावे लागले..तेव्हा आयेशाने सोनीच्या अधिकाऱ्यांवर छाप पडण्यासाठी एक भव्य बॉलीवूड पार्टी दिली होती.मरीन ड्राइव्हवरील आरजीज क्लबमध्ये पहाटेपर्यंत रंगलेल्या त्या पार्टीने खरोखरच कमाल केली. दुसऱ्याच दिवशी सोनीने करारावर सही केली आणि श्रॉफ दाम्पत्याला सोनीमध्ये हिस्सा मिळाला. .एका लाखाचे झाले शंभर कोटीया डीलमधून मिळालेला परतावा अपेक्षेपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त होता. आयेशा श्रॉफ सांगतात – "तो आमच्या आयुष्यातला सर्वोत्तम निर्णय ठरला. जणू एक लाख रुपयांचे शंभर कोटी झाले होते." 15 वर्षांच्या भागीदारीनंतर त्यांनी सोनीतील हिस्सा विकला आणि मोठा नफा कमावला.. 'बूम' चित्रपट आणि आर्थिक संकट यानंतर 2002 मध्ये त्यांनी 'बूम' हा महत्त्वाकांक्षी चित्रपट तयार केला. यात अमिताभ बच्चन, जॅकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोव्हर, बो डेरेक तसेच 17 वर्षांची कतरिना कैफ झळकली. मात्र चित्रपट रिलीज होण्याआधीच पायरसीला बळी पडला आणि बॉक्स ऑफिसवर अपयशी ठरला.त्यामुळे श्रॉफ कुटुंब आर्थिक संकटात सापडले. तरीही आयेशा ठामपणे सांगतात "बूम चित्रपट हा काळाच्या खूप पुढे होता, त्यामुळे त्याचा पश्चात्ताप नाही झाला.".FAQsQ1. जॅकी श्रॉफ कुटुंबाने कोणत्या कंपनीत गुंतवणूक केली होती?- सोनी एंटरटेनमेंट टेलिव्हिजनमध्ये त्यांनी हिस्सा घेतला होता.Q2. या गुंतवणुकीतून किती परतावा मिळाला?- अंदाजे 1 लाख रुपयांची गुंतवणूक तब्बल 100 कोटी रुपयांत बदलली.Q3. 'बूम' चित्रपटाचे काय झाले?- चित्रपट रिलीज होण्याआधीच पायरसीला बळी पडला आणि बॉक्स ऑफिसवर अपयशी ठरला.Q4. आज श्रॉफ कुटुंबाची ओळख कशामुळे आहे?- ते टायगर श्रॉफ आणि कृष्णा श्रॉफचे पालक आहेत..