FSSAI Notice: ऑनलाइन शॉपिंग करता? Flipkart, BigBasketला FSSAIची नोटीस! खाद्यपदार्थांबाबत नेमकं काय घडलं?

देशात खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेवर आणि सुरक्षिततेवर लक्ष ठेवणाऱ्या भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण म्हणजेच FSSAI ऑनलाइन शॉपिंग प्लॅटफॉर्मवर नजर ठेवून आहे. यातच आता FSSAI ने 3 मोठ्या कंपन्यांना नोटीस जारी करण्यात आली आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या माहितीनुसार, यात Gemini Edibles and Fats India, BigBasket आणि Flipkart India यांना ही नोटीस देण्यात आली आहे. .नेमकं प्रकरण काय?या तिन्ही कंपन्यांनी Freedom Cooking Rice Bran Oil या खाद्यतेलाची ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट आणि सोशल मीडियावर जाहीरात केली होती. जाहिरातीत केलेल्या आरोग्यविषयक दाव्यांबाबत ही शो-कॉज नोटीस पाठविण्यात आल्याचे सांगितले जाते. या जाहिरातीत तेलामुळे शरीरातील वाईट कोलेस्टेरॉल कमी होण्यास आणि चांगले कोलेस्टेरॉल टिकवून ठेवण्यास किंवा वाढवण्यास मदत होते, असा दावा करण्यात आला होता.FSSAI च्या म्हणण्यानुसार, या खाद्यतेलाच्या जाहिरातीत कोलेस्टेरॉल आणि हृदयाच्या आरोग्याशी संबंधित जे दावे करण्यात आले, ते खाद्यतेलांसाठी लागू असलेल्या नियमांनुसार मान्य नसल्याचे आढळले. त्यामुळे संबंधित कंपन्यांकडून या दाव्यांबाबत स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे..कंपन्यांना उत्तर देण्याची संधीFSSAI ने तिन्ही कंपन्यांना नोटीस पाठवून खाद्य सुरक्षा कायद्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई क करू नये असा प्रश्न विचारलं आहे. याचा उद्देश कंपन्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देणे आहे. मात्र यातून कंपन्यांवर आरोप सिद्ध झाले आहेत असा होत नाही कंपण्यांकडून मिळणारे स्पष्टीकरण आणि पुढील प्रकरणानंतरच याचा निर्णय स्पष्ट होईल.याशिवाय, Gemini Edibles स्वतःच्या ई-कॉमर्स वेबसाइटवर खाद्यपदार्थ विकत असल्याबाबतही FSSAI ने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या विक्रीसाठी आवश्यक असलेला वैध केंद्रीय परवाना कंपनीकडे असल्याची खात्री झालेली नसल्याचे नियामकाने म्हटले आहे..या प्रकरणातून खाद्यपदार्थांच्या जाहिरातींमध्ये आरोग्याशी संबंधित दावे करताना नियमांचे पालन करणे किती महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी खरेदी करताना केवळ जाहिरातींवर विश्वास ठेवू नये. तर उत्पादनावरील लेबल, घटकांची माहिती आणि आरोग्यविषयक दावे काळजीपूर्वक तपासावेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.