Gautam Adani: अंबानींना मागे टाकत गौतम अदानी झाले आशियातील नंबर 1 श्रीमंत! कारण काय? किती झाली संपत्ती

Gautam Adani Richest Person In Asia: भारतातील आणि आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती असणारे रिलायन्स इंडस्ट्रीचे मुकेश अंबानी आता एक पाऊल मागे आले आहेत. 'ब्लूमबर्ग बिलिनेअर इंडेक्स'नुसार, अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी हे आता आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनले आहे. .अदानी-अंबानी फरकअहवालानुसार, अदानी यांची एकूण संपत्ती आता 92.6 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचलीये. या वर्षात समूहाच्या शेअर्समध्ये सातत्याने वाढ झाल्यामुळे त्यांच्या संपत्तीत तब्बल $8.1 अब्जची भर पडली आहे. जगातील श्रीमंतांच्या यादीत अजूनही ते पहिल्या दहात नसून 19 व्या क्रमांकावर आहेत. पण याची उलट मुकेश अंबानी यांची संपत्ती एका वर्षात 16.9 अब्ज डॉलर्सने कमी झाली असून एकूण संपत्ती 90.8 अब्ज डॉलर झाली आहे. उलट, Reliance Industries च्या कामगिरीत मिश्र स्थिती दिसल्याने अंबानी यांच्या संपत्तीत $16.9 अब्जची घट झाली आहे..शेअर बाजाराची कमाल काल शेअर बाजारात मंद वातावरण असतानाही, अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये वाढ नोंदवली गेली. यामुळे एका दिवसातच अदानी यांच्या संपत्तीत जवळपास $3.56 अब्जची वाढ झाली. तर दुसरीकडे, अंबानी यांच्या संपत्तीतही किंचित वाढ झाली असून सुमारे $76.7 दशलक्षची भर पडली. मात्र Reliance Industries चा शेअर जवळपास स्थिर राहिल्याने त्याचा मोठा फायदा दिसला नाही..संपत्तीत घटया वर्षात जगातील पहिल्या 20 श्रीमंत व्यक्तींपैकी 7 जणांच्या संपत्तीत घट झाली आहे. यामध्ये फ्रान्सचे उद्योगपती बर्नार्ड आरनॉल्ट यांची संपत्ती सर्वाधिक 44 अब्ज डॉलर्सने कमी झाली आहे. त्यासोबतच या यादीत स्टीव्ह बालमर, ओरेकलचे संस्थापक लॅरी एलिसन, मायक्रोसॉफ्टचे सह-संस्थापक बिल गेट्स, प्रसिद्ध गुंतवणूकदार वॉरेन बफे, स्पेनचे अॅमेनशिओ ओर्टेगा आणि भारताचे मुकेश अंबानी यांचा समावेश आहे..सर्वात श्रीमंत कोण?जागतिक श्रीमंतांच्या यादीत एलॉन मस्क पहिले स्थान कायम राखून आहेत. त्यांच्या पाठोपाठ लॅरी पेज यांचा क्रमांक लागतो.तर टॉप 10 यादीत जेफ बेझोस, सर्गेई ब्रिन, मार्क झुकरबर्ग, लॅरी एलिसन, मायकेल डेल, जेन्सेन हुआंग, बर्नार्ड आर्नॉल्ट आणि जिम वॉल्टन या लोकांचा समावेश आहे.