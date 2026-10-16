Diesel Supply Crisis : डिझेल टंचाईचे संकट गडद; दिवाळीनंतर दरवाढीची शक्यता, महागाईची आणखी झळ बसण्याची भीती

Global Diesel Supply Crisis: Why Stocks Are Falling : सणासुदीच्या काळात जागतिक इंधन बाजारातून चिंताजनक बातमी समोर येत आहे. जगभरातील डिझेलच्या साठ्यावर दबाव वाढत असून, पुरवठा आणि मागणीतील असमतोलामुळे इंधन बाजारात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीच्या (IEA) अहवालानुसार, डिझेलच्या पुरवठ्याशी संबंधित अडचणी २०२७ पर्यंत कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. या परिस्थितीचा परिणाम जागतिक बाजारासह भारतातील इंधन दरांवर आणि महागाईवर होण्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. .डिझेलच्या साठ्यात घट, पुरवठ्याचे आव्हानपॅरिसस्थित आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सी आपल्या मासिक ‘ऑइल मार्केट रिपोर्ट’मधून जागतिक तेल बाजाराचा आढावा घेते. उपलब्ध माहितीनुसार, डिझेलचा साठा अपेक्षित प्रमाणात वाढण्याऐवजी कमी होत असल्याने बाजारातील पुरवठ्यावर दबाव निर्माण झाला आहे. साठवण टाक्या आणि रिफायनरीमधील उपलब्ध इंधन घटल्यास मागणी पूर्ण करणे अधिक कठीण होऊ शकते..मुंबईच्या समुद्रात डिझेल तस्करीचा संशय; मासेमारी नौका ताब्यात पाठलागादरम्यान ५०० लिटर डिझेल समुद्रात फेकले; सहा मोबाईल जप्त, संयुक्त तपास सुरू.वर्षाच्या अखेरीस तेल शुद्धीकरण कारखान्यांनी उत्पादन वाढवले, तरी पुरवठ्यात तातडीने सुधारणा होईलच, असे नाही. मध्य पूर्वेतून शुद्ध पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरवठा सुरळीत होणे जागतिक बाजारासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे..मध्य पूर्वेतील संघर्षाचा इंधन बाजारावर परिणामअमेरिका-इराणमधील तणाव आणि मध्य पूर्वेतील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या तसेच शुद्ध इंधनाच्या पुरवठ्याबाबत अनिश्चितता वाढली आहे. तेल शुद्धीकरण कारखाने, टँकर वाहतूक आणि महत्त्वाच्या सागरी मार्गांवरील अडथळ्यांचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय बाजारावर होऊ शकतो..विशेषतः होर्मुझची सामुद्रधुनी हा जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा सागरी मार्ग आहे. या मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाल्यास तेल आणि इंधनाच्या पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे डिझेलच्या उपलब्धतेबरोबरच आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतींवरही दबाव वाढू शकतो..Petrol-Diesel Rate Hike: पेट्रोल ₹5 तर डिझेल 3 रुपयांनी महाग! नवे दर लागू; महाराष्ट्रात 1 लिटर आता कितीला?.भारतात डिझेल महागल्यास काय होणार?भारतात मालवाहतुकीसाठी मोठ्या प्रमाणावर डिझेलचा वापर केला जातो. त्यामुळे डिझेलच्या किमती वाढल्यास ट्रक वाहतूक, कृषी क्षेत्र आणि विविध उद्योगांच्या खर्चात वाढ होऊ शकते. त्याचा परिणाम भाजीपाला, फळे, अन्नधान्य आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाहतूक खर्चावर होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.