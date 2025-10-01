Personal Finance

Gold-Silver Price Today: ऑक्टोबरच्या पहिल्याच दिवशी सोन्याचे भाव वाढले; तुमच्या शहरातील भाव जाणून घ्या

Gold-Silver Price Today: जागतिक आर्थिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर गुंतवणूकदारांचा कल सोनं आणि चांदीसारख्या सुरक्षित गुंतवणुकीकडे झपाट्याने वाढला आहे.
राहुल शेळके
Updated on

Gold-Silver Price Today: जागतिक बाजारात अस्थिरता, अमेरिकेचे टॅरिफ धोरणं, मध्यपूर्वेतील संघर्ष आणि केंद्रीय बँकांच्या व्याजदरांवरील निर्णय यांमुळे गुंतवणूकदार आता पुन्हा एकदा सोनं आणि चांदीसारख्या सुरक्षित पर्यायांकडे वळताना दिसत आहेत. या वाढत्या मागणीमुळे मौल्यवान धातूंच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ पाहायला मिळत आहे..

