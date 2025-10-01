Gold-Silver Price Today: ऑक्टोबरच्या पहिल्याच दिवशी सोन्याचे भाव वाढले; तुमच्या शहरातील भाव जाणून घ्या

Gold-Silver Price Today: जागतिक बाजारात अस्थिरता, अमेरिकेचे टॅरिफ धोरणं, मध्यपूर्वेतील संघर्ष आणि केंद्रीय बँकांच्या व्याजदरांवरील निर्णय यांमुळे गुंतवणूकदार आता पुन्हा एकदा सोनं आणि चांदीसारख्या सुरक्षित पर्यायांकडे वळताना दिसत आहेत. या वाढत्या मागणीमुळे मौल्यवान धातूंच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ पाहायला मिळत आहे...1 ऑक्टोबरला सोन्या-चांदीचे भाव1 ऑक्टोबरला मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंज (MCX) वर 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत ₹1,16,410 इतकी आहे. चांदी ₹1,42,124 प्रति किलो या दराने व्यवहार करत आहे. भारतीय सराफा संघानुसार (IBA) 24 कॅरेट शुद्ध सोन्याचा दर ₹1,17,350 प्रति 10 ग्रॅम तर 22 कॅरेट सोन्याचा दर ₹1,07,571 इतका आहे. चांदीची किंमतही ₹1,42,190 प्रति किलो या नव्या पातळीवर पोहोचली आहे..20 वर्षांत सोन्याची ऐतिहासिक झेपगेल्या 20 वर्षांवर नजर टाकली तर 2005 मध्ये ₹7,638 प्रति 10 ग्रॅम असलेलं सोनं 2025 मध्ये ₹1,17,000 च्या वर पोहोचलं आहे. म्हणजे तब्बल 1200% वाढ! या 20 वर्षांत 16 वर्षे सोन्याने गुंतवणूकदारांना सकारात्मक परतावा दिला आहे. फक्त 2025 मध्येच सोन्याने 31% इतकी वाढ केली आहे..फक्त सोनंच नाही तर चांदीनेही वाढ कायम ठेवली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून चांदीच्या किमती ₹1 लाख प्रति किलोच्या वर आहेत. 2005 ते 2025 या कालावधीत चांदीत तब्बल 668% वाढ झाली आहे. त्यामुळे तीही एक विश्वासार्ह गुंतवणूक आहे..देशभरातील प्रमुख शहरांमध्ये 24 कॅरेट आणि 22 कॅरेट सोन्याचे दर असे आहेत:चेन्नईमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा दर ₹1,18,800 प्रति 10 ग्रॅम आणि 22 कॅरेट ₹1,08,900 आहे.मुंबई, कोलकाता, बेंगळुरू, हैदराबाद, पुणे आणि केरळमध्ये 24 कॅरेट सोनं ₹1,18,640 आणि 22 कॅरेट ₹1,08,750 ला विकले जात आहे.दिल्लीमध्ये किंमत थोडी जास्त असून 24 कॅरेट ₹1,18,790 आणि 22 कॅरेट ₹1,08,900 आहे.अहमदाबादमध्ये 24 कॅरेट ₹1,18,690 आणि 22 कॅरेट ₹1,08,800 नोंदवली गेली आहे..गुंतवणुकीपूर्वी या गोष्टी लक्षात ठेवा?सध्याच्या अस्थिर बाजारात सोनं आणि चांदी हे सुरक्षित गुंतवणुकीचे पर्याय ठरत आहेत. परंतु खरेदी करण्याआधी दरांची तुलना करणे, जागतिक परिस्थिती समजून घेणे आणि बाजारातील ट्रेंडचे विश्लेषण करणे अत्यावश्यक आहे. सणासुदीच्या काळात सुवर्णसंधीचा फायदा घ्यायचा असेल, तर योग्य वेळ आणि योग्य दर लक्षात घेऊनच गुंतवणुकीचा निर्णय घ्यावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.