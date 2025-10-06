Personal Finance

Gold Price Today: बाजार उघडताच सोन्याने पुन्हा एकदा केला नवा विक्रम; काय आहे आजचा भाव?

Gold Price Today in India: अमेरिकेतील शटडाऊनमुळे गुंतवणूकदार सुरक्षित गुंतवणुकीकडे वळले आहेत. देशातील वायदा बाजारात सोन्यात ₹1,350 पेक्षा जास्त वाढ झाली असून चांदीतही ₹2,000 पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे.
राहुल शेळके
Gold Price Today in India: सोन्या-चांदीच्या भावात पुन्हा एकदा वाढ झाली आहे. अमेरिकेतील शटडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर गुंतवणूकदारांनी पुन्हा एकदा सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्या-चांदीचा पर्याय निवडला आहे. त्याचा थेट परिणाम देश-विदेशातील बाजारांवर दिसत आहे. आज सोन्या चांदीच्या भावाने नवा विक्रम केला आहे.

