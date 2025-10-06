Gold Price Today: बाजार उघडताच सोन्याने पुन्हा एकदा केला नवा विक्रम; काय आहे आजचा भाव?

Gold Price Today in India: सोन्या-चांदीच्या भावात पुन्हा एकदा वाढ झाली आहे. अमेरिकेतील शटडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर गुंतवणूकदारांनी पुन्हा एकदा सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्या-चांदीचा पर्याय निवडला आहे. त्याचा थेट परिणाम देश-विदेशातील बाजारांवर दिसत आहे. आज सोन्या चांदीच्या भावाने नवा विक्रम केला आहे..देशातील मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंजवर सकाळीच सोन्याच्या किंमतींमध्ये तब्बल 1,350 रुपयांची वाढ पाहायला मिळाली. सकाळी 9.25 वाजता सोन्याचे भाव 1,19,490 रुपयांवर व्यवहार करत होते. आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी सोन्याचे भाव 1,18,113 रुपयांवर बंद झाले होते. ऑक्टोबर महिन्यात आतापर्यंत सोन्याच्या भावात सुमारे 2 टक्के म्हणजेच 2,246 रुपयांची वाढ झाली आहे..Vijay Deverakonda Net Worth: रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडा यांच्यात सर्वात श्रीमंत कोण? किती आहे संपत्ती?.चांदीतही वाढ होत आहे. आज सकाळी 1,47,424 रुपयांवर असलेली चांदीची किंमत सत्रादरम्यान 1,47,700 रुपयांपर्यंत पोहोचली. ऑक्टोबर महिन्यात चांदीच्या भावात 3.90 टक्के म्हणजेच 5,555 रुपयांची वाढ झाली आहे..आंतरराष्ट्रीय बाजारातही सोन्या-चांदीने विक्रमी पातळी गाठली आहे. न्यूयॉर्कच्या कॉमेक्स एक्स्चेंजवर गोल्ड फ्युचर्स 1.25 टक्क्यांनी वाढून 3,957.90 डॉलर्स प्रति औंसवर पोहोचले, तर स्पॉट गोल्ड 3,930.95 डॉलर्सवर व्यापार करत आहे. या वर्षात गोल्ड फ्युचर्सच्या दरात तब्बल 50 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे..आता सर्वांचे लक्ष दिल्लीच्या सराफा बाजाराकडे लागले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेजीचा परिणाम देशांतर्गत बाजारावरही दिसू शकतो. शुक्रवारी सोन्याच्या भा्वात 500 रुपयांची घसरण होऊन तो 1,20,600 रुपयांवर आला होता, तर चांदीचे भावही 1.50 लाख रुपयांवर आले होते. मात्र, सोमवारी दिवसअखेर दोन्ही धातू नव्या विक्रमी पातळीवर पोहोचण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..Tata Capital: वर्षातील सर्वात मोठा IPO येणार; दिवाळीपूर्वी टाटा कॅपिटलचे शेअर्स खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी.थोडक्यात, जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर सोनं-चांदी पुन्हा एकदा गुंतवणूकदारांसाठी ‘सेफ हेवन’ ठरत आहेत आणि येत्या काही दिवसांत त्यांच्या किंमतींमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.