Gold-Silver Price: दिवाळीपर्यंत सोनं 1.25 लाख आणि चांदी 1.50 लाख रुपये होणार? महिन्याभरात भाव किती वाढले?

Gold and Silver Surge Ahead of Diwali: सप्टेंबर महिना संपायला अजून एकच दिवस बाकी असताना सोन्या-चांदीच्या बाजारात अक्षरशः धुमाकूळ सुरु आहे. या महिन्यात दोन्ही सेफ हेवन ॲसेट्समध्ये अशी वाढ अनेक वर्षांनंतर प्रथमच पाहायला मिळत आहे. सोने आधीच 10 टक्क्यांहून अधिक वाढलं, तर चांदीने तब्बल 18 टक्क्यांहून अधिक रिटर्न दिला आहे. दिवाळीला अजून सुमारे 20 दिवस बाकी असताना सोनं 1.25 लाख आणि चांदी 1.50 लाख रुपये या नव्या ऐतिहासिक टप्प्यांवर पोहचणार का? असा प्रश्न अनेक गुंतवणूकदारांना पडत आहे..सप्टेंबरमध्ये सोन्या-चांदीत वाढ जागतिक पातळीवर भू-राजकीय तणाव वाढत आहे. अमेरिका-चीन दरम्यानच्या व्यापार युद्धाचं सावट अजून कायम आहे. जगभरातील सेंट्रल बँका सोन्याची मोठ्या प्रमाणात खरेदी करत आहेत आणि गोल्ड-सिल्वर ETF मध्ये पैशांचा ओघ वाढतोय. या पार्श्वभूमीवर सोन्या-चांदीचे भाव आणखीन वाढण्याची शक्यता आहे..महिन्याभरात भाव किती वाढले?गेल्या महिन्याच्या अखेरीस म्हणजे 31 ऑगस्टला सोने 1,03,824 रुपये प्रति 10 ग्रॅम होते. तेथून आजपर्यंत ते 10,803 रुपयांनी वाढले आहे. गुंतवणूकदारांना तब्बल 10.40% परतावा मिळाला आहे. चांदीच्या बाबतीत ही वाढ आणखीन मोठी आहे. ऑगस्टअखेर चांदी 1,21,873 रुपये प्रति किलो होती, ती आता 22,095 रुपयांनी वाढली आहे. गुंतवणूकदारांना 18.13% परतावा मिळाला आहे..दिवाळीपर्यंत नवीन उच्चांक?"दिवाळीपर्यंत सोनं 1.25 लाख आणि चांदी 1.50 लाख रुपयांच्या आसपास दिसू शकते," असं IIFL सिक्युरिटीजचे वेल्थ डायरेक्टर अनुज गुप्ता म्हणतात. भू-राजकीय तणाव, ट्रेड टॅरिफ आणि सेंट्रल बँकांची सततची खरेदी यामुळे हे दोन्ही ॲसेट्स आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. .तज्ज्ञ काय म्हणतात?प्रणव मेर, उपाध्यक्ष, कमॉडिटी अँड करंसी रिसर्च, JM Financial Services म्हणतात, "सोन्या-चांदीतील वाढ पुढेही कायम राहील, पण आठवड्याच्या शेवटी काही प्रमाणात नफा वसुली दिसू शकते." पंकज सिंह, इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर, Smallcase, यांचे मत आहे की, ''ही तेजी अमेरिकन मॅक्रोइकॉनॉमिक डेटा, जागतिक रिझर्व्ह बँकांचा ट्रेंड आणि देशांतर्गत मागणी या तिन्हींमुळे आली आहे.'' ज्योती प्रकाश, पार्टनर, Alpha Money, यांनीही मत व्यक्त केलं. "सोनं आधीच विक्रमी उंचीवर आहे आणि गुंतवणूकदारांनी ETF मध्ये गुंतवणूक वाढली आहे.''