Gold-Silver Price: दिवाळीपर्यंत सोनं 1.25 लाख आणि चांदी 1.50 लाख रुपये होणार? महिन्याभरात भाव किती वाढले?

Gold and Silver Surge Ahead of Diwali: सप्टेंबर महिन्यात सोन्या चांदीच्या भावात मोठी वाढ झाली. सोन्याने 10% आणि चांदीने 18% पेक्षा जास्त परतावा दिला आहे.
Gold and Silver Surge Ahead of Diwali: सप्टेंबर महिना संपायला अजून एकच दिवस बाकी असताना सोन्या-चांदीच्या बाजारात अक्षरशः धुमाकूळ सुरु आहे. या महिन्यात दोन्ही सेफ हेवन ॲसेट्समध्ये अशी वाढ अनेक वर्षांनंतर प्रथमच पाहायला मिळत आहे. सोने आधीच 10 टक्क्यांहून अधिक वाढलं, तर चांदीने तब्बल 18 टक्क्यांहून अधिक रिटर्न दिला आहे. दिवाळीला अजून सुमारे 20 दिवस बाकी असताना सोनं 1.25 लाख आणि चांदी 1.50 लाख रुपये या नव्या ऐतिहासिक टप्प्यांवर पोहचणार का? असा प्रश्न अनेक गुंतवणूकदारांना पडत आहे.

