Gold vs Sensex: सोनं की शेअर बाजार कशात गुंतवणूक करावी? कोणी दिला जास्त परतावा? जाणून घ्या इसिहास

Gold vs Sensex: सोनं हे सुरक्षित गुंतवणुकीचं साधन मानलं जातं. हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालंय. गेल्या एका वर्षात सेंसेक्स 1 टक्क्याने घसरला, पण सोन्याने तब्बल 50 टक्क्यांचा परतावा दिला आहे.
राहुल शेळके
  • गेल्या एका वर्षात सोन्याने तब्बल 50% परतावा दिला, तर सेंसेक्स 1% घसरला.

  • तीन, पाच, दहा आणि वीस वर्षांच्या कालावधीतसुद्धा सोनं नेहमीच सेंसेक्सपेक्षा पुढे राहिलं आहे.

  • महागाईपासून बचाव आणि जागतिक अस्थिरतेत सुरक्षिततेमुळे सोन्याचं आकर्षण वाढत आहे.

Gold vs Sensex: सोनं हे सुरक्षित गुंतवणुकीचं साधन मानलं जातं. हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालंय. गेल्या एका वर्षात सेंसेक्स 1 टक्क्याने घसरला, पण सोन्याने तब्बल 50 टक्क्यांचा परतावा दिला आहे. म्हणजे ज्यांनी गेल्या वर्षी सोने विकत घेतलं, त्यांची गुंतवणूक जवळजवळ दुप्पट झाली आहे.

