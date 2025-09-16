Gold vs Sensex: सोनं की शेअर बाजार कशात गुंतवणूक करावी? कोणी दिला जास्त परतावा? जाणून घ्या इसिहास

गेल्या एका वर्षात सोन्याने तब्बल 50% परतावा दिला, तर सेंसेक्स 1% घसरला. तीन, पाच, दहा आणि वीस वर्षांच्या कालावधीतसुद्धा सोनं नेहमीच सेंसेक्सपेक्षा पुढे राहिलं आहे. महागाईपासून बचाव आणि जागतिक अस्थिरतेत सुरक्षिततेमुळे सोन्याचं आकर्षण वाढत आहे..Gold vs Sensex: सोनं हे सुरक्षित गुंतवणुकीचं साधन मानलं जातं. हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालंय. गेल्या एका वर्षात सेंसेक्स 1 टक्क्याने घसरला, पण सोन्याने तब्बल 50 टक्क्यांचा परतावा दिला आहे. म्हणजे ज्यांनी गेल्या वर्षी सोने विकत घेतलं, त्यांची गुंतवणूक जवळजवळ दुप्पट झाली आहे..शॉर्ट टर्म असो की लाँग टर्म – सोने नेहमीच भारीफक्त एका वर्षाचा नव्हे, तर प्रत्येक टाइमफ्रेममध्ये सोनं सेंसेक्सपेक्षा पुढेच आहे.गेल्या तीन वर्षांत सोन्याचा परतावा जवळपास 30 टक्के.सेंसेक्स मात्र फक्त 11 टक्क्यांवर.पाच, दहा आणि वीस वर्षांचं चित्रही तसंच. सोनं 15 टक्क्यांच्या आसपास तर सेंसेक्स 12 टक्क्यांच्या आसपास आहे.म्हणजे अल्प कालावधी असो किंवा दीर्घकालीन गुंतवणूक, सोन्याने इक्विटी मार्केटपेक्षा नेहमीच जास्त परतावा दिला आहे..सोनं एवढं का चमकतंय?तज्ज्ञ सांगतात की, जगभरातील देशांचा आता डॉलरवरचा विश्वास कमी होत आहे आणि अनेक देश सोनं साठवत आहेत. कारण एकतर हे महागाईपासून बचाव करतं, शिवाय चलनाच्या चढ-उतारांपासूनही संरक्षण करतं. अमेरिकेत व्याजदर कमी होण्याची शक्यता, आणि ट्रम्प यांच्या टॅरिफ पॉलिसीवरची अनिश्चितता यामुळे सोन्याला अजून बुस्ट मिळत आहे..Mutual Fund: पुढील 10 वर्षांत स्मॉल-कॅप, मिड-कॅप की लार्ज-कॅप, कोणता फंड सर्वाधिक परतावा देऊ शकतो?.आता गुंतवणूकदारांनी काय करावं?सोनं गेल्या काही महिन्यांत झपाट्याने वर आलं आहे. त्यामुळे पुढेही असाच जबरदस्त परतावा मिळेल, याची खात्री नाही. तज्ज्ञ सांगतात की पोर्टफोलिओमध्ये 10 ते 15 टक्के सोनं असणं पुरेसं आहे. अचानक करेक्शन आल्यावर सोनं घेणं ही जास्त चांगली गुंतवणूक ठरते..काहींचं मत आहे की सध्या सोनं थोडं महाग झालंय. इतिहास पाहिला तर असं दिसतं की जेव्हा गोल्ड-टू-सेंसेक्स रेशो 0.8 च्या खाली गेला, तेव्हा पुढील तीन वर्षांत सेंसेक्सने नेहमीच 25 टक्क्यांहून जास्त परतावा दिला आहे. म्हणजे इक्विटीही दीर्घकाळात चांगला परतावा देऊ शकतो..ITR Filing Deadline: उद्यापासून 5,000 दंड; ITR भरण्याचा आज शेवटचा दिवस, 5 मिनिटांत स्वतः करा फाईल .FAQs Q1: सोनं आणि सेंसेक्समध्ये कोण पुढे आहे?A1: गेल्या एका वर्षात सोनं 50% वाढलं तर सेंसेक्स 1% घसरला. Long term मध्येही सोनं जास्त परतावा देतं.English: In the past year, gold gained 50% while Sensex fell 1%. Even long-term returns show gold outperforming equities.Q2: सोन्याचे दर एवढे का वाढले?A2: डॉलरऐवजी देश सोने साठवत आहेत, महागाईपासून बचाव आणि अमेरिकेतील व्याजदर व टॅरिफ अनिश्चितता यामुळे सोनं वाढत आहे.English: Global central banks are hoarding gold instead of dollars, inflation hedge, and uncertainty over U.S. rates and tariffs have boosted gold prices.Q3: गुंतवणूकदारांनी सोन्यात किती गुंतवणूक करावी?A3: तज्ज्ञांच्या मते पोर्टफोलिओमध्ये 10-15% सोने पुरेसं आहे. करेक्शन आल्यावर सोने खरेदी करणं चांगलं ठरेल.English: Experts suggest 10–15% gold allocation in a portfolio. Buying during corrections is considered a smart strategy.Q4: भविष्यात सेंसेक्स सोन्याला मागे टाकू शकतो का?A4: इतिहास सांगतो की जेव्हा गोल्ड-टू-सेंसेक्स रेशो 0.8 च्या खाली गेला, तेव्हा पुढील 3 वर्षांत सेंसेक्सने 25% पेक्षा जास्त परतावा दिला आहे.English: Historically, when the gold-to-Sensex ratio drops below 0.8, Sensex has delivered over 25% returns in the next three years..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.