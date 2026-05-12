Gold Crisis Explainer: मोदींच्या ‘सोनं खरेदी टाळा’ आवाहनामागे मोठं संकट? तेल, सोनं, डॉलर आणि रुपयामागचं आर्थिक गणित समोर

Petrol-Diesel-Gold Crisis: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना एक वर्ष सोनं खरेदी टाळा, परदेशी प्रवास कमी करा आणि शक्य असल्यास ‘वर्क फ्रॉम होम’चा पर्याय स्वीकारा, असं आवाहन केल्यानंतर देशभरात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. अनेकांना हे आवाहन अचानक वाटलं, पण त्यामागे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं मोठं गणित दडलं आहे..सध्या पश्चिम आशियातील अमेरिका-इराण संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढल्या आहेत. त्यात भारत मोठ्या प्रमाणात तेल आयात करतो त्यामुळे त्याचा फटका देशाच्या आर्थिक गणितावर पडत आहे. त्याचवेळी भारताची सोन्यावरील वाढती आयातही सरकारची चिंता वाढवत आहे. त्यामुळे एकाच वेळी तेल आणि सोनं अशा दोन्ही गोष्टीची मोठी आयात देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर मोठा परिणाम करत आहे..Petrol-Diesel Rate: मोदींच्या इंधन बचतीच्या आवाहनानंतर पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर किती?.72 अब्ज डॉलरचं सोनं वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, भारताने 2025-26 या आर्थिक वर्षात तब्बल 72 अब्ज डॉलरचं सुमारे 700 टन सोनं आयात केलं. पण जर ही आयात 50 टक्क्यांनी कमी झाली, तर देशाचे सुमारे 36 अब्ज डॉलर वाचू शकतात, असा अंदाज आहे. तर अगदी 30 ते 40 टक्के जरी आयात कमी झाली तरी 20 ते 25 अब्ज डॉलरची बचत होऊ शकते..भारताच्या एकूण आयात बिलात कच्चं तेल, सोने, खतं आणि खाद्यतेल या चार प्रमुख आयातींचा वाटा तब्बल 31 टक्क्यांहून अधिक आहे. यात 72 अब्ज डॉलरसह सोन्याचा वाटा जवळपास 10 टक्के आहे तर कच्च्या तेलाचा वाटा 134.7 अब्ज डॉलर इतका आहे. दरम्यान, 2025-26 मध्ये भारताची एकूण आयात 775 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे..रुपयाची घसरण चिंतादायक दुसरीकडे, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरणही चिंतेचा विषय ठरत आहे. सोमवारी रुपया एका डॉलरमागे 95.31 या नीचांकी पातळीवर पोहोचला. एका दिवसात रुपयामध्ये 0.9 टक्क्यांची घसरण झाली, जी 27 मार्चनंतरची सर्वात मोठी घसरण मानली जात आहे. आता रुपया घसरल्यामुळे त्याच वस्तूच्या आयातीसाठी भारताला जास्त रुपये मोजावे लागतात कारण डॉलर मजबूत झाला आहे..परदेशी प्रवासात मोठा खर्च परदेशी सहल आणि प्रवासावर देखील भारतीयांनी 2025 वर्षात सुमारे 16.96 अब्ज डॉलर खर्च केले आहेत. मागच्या 5 वर्षांचा इतिहास पाहता यात कायम वाढ दिसून आली आहे. हा खर्च जर निम्मा कमी झाला तरी देशाकडे सुमारे 8 अब्ज डॉलरचे परकीय चलन शिल्लक राहील..IMF चा इशाराआंतरराष्ट्रीय नाणे निधी म्हणजेच IMF च्या अंदाजानुसार 2026 मध्ये भारताची चालू खात्यातील तूट 84.5 अब्ज डॉलरपर्यंत जाऊ शकते. चालू खात्यातील तूट वाढण्याचा अर्थ देशातून डॉलर बाहेर जाण्याचा वेग वाढणे असा होतो. त्यामुळे ही वाढ थांबवायची असेल तर या गोष्टींवरील आयात कमी करणे आवश्यक आहे..Gold Rate Today: मोदींच्या आवाहनाचा मोठा परिणाम? सोन्याचे भाव घसरले; आजचे नवे दर पाहा.तज्ज्ञांच्या मते, जर सोन्याची आयात कमी झाली तर डॉलरची मागणी कमी होईल, तसेच रुपयावरील दबाव कमी होईल आणि देशाच्या परकीय चलन साठ्यावरचा ताणही कमी होऊ शकतो. सध्या भारताचा परकीय चलन साठा सुमारे 691 अब्ज डॉलरवर असून फेब्रुवारीमध्ये तो 728 अब्ज डॉलर होता. म्हणजेच मागील काही महिन्यांत मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन खर्च झाले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अशीच परिस्थिती कायम राहिली तर भविष्यात परकीय चलनावर मोठा दबाव निर्माण होऊ शकतो. यामुळेच मोदी सरकार नागरिकांना अनावश्यक खर्च आणि आयात कमी करण्याचं आवाहन करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.