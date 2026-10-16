Gold Investment: दसरा-दिवाळीआधी गोल्ड ETF गुंतवणुकीवर ब्रेक! जुन्या SIP चं काय होणार?

New Investments Restricted by Mutual Funds: दसरा-दिवाळी आणि येत्या काळात सोन्यात गुंतवणूक करणार असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. HDFC म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड आणि UTI म्यूचुअल फंड यांसारख्या मोठ्या फंड हाऊसेसनी गोल्ड ETF मध्ये नव्याने मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यास तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, गुरुवार, 15 ऑक्टोबर रोजी यासंदर्भातील सूचना जारी करण्यात आल्या..गोल्ड ETF बाबत नेमका काय बदल ?गोल्ड ETF म्हणजे शेअर बाजारात खरेदी-विक्री करता येणारा असा फंड, ज्याची किंमत सोन्याच्या दाराशी जोडलेली असते. तर आता या फंडामध्ये नव्याने गुंतवणूक करण्यास काही म्यूचुअल फंड हाऊसेसनी तात्पुरती मर्यादा आणली आहे. त्यामुळे या काळात गोल्ड ETF मध्ये नवीन पैसे गुंतवू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांना अडचण येऊ शकते..Petrol Diesel Price Today: सरकारचा मोठा निर्णय! पेट्रोल-डिझेलच्या टॅक्समध्ये बदल; महाराष्ट्रात 1 लिटरचा भाव किती?.जुन्या SIP चालू राहणारमात्र फंड हाऊसेसनी दिलेल्या माहितीनुसार, कट-ऑफ तारखेपूर्वी नोंदणी केलेल्या SIP आणि STP सुरू राहतील. त्यांचे हप्ते लागू असलेल्या NAV नुसार प्रक्रिया केले जातील. तसेच, आधीपासून खरेदी केलेले गोल्ड ETF यूनिटस विकून पैसे काढण्याची म्हणजेच रिडेम्प्शनची सुविधा, दुसऱ्या फंडात पैसे हलवणे (Switch-out) आणि नियमित पैसे काढण्याची SWP सुविधा यावर या निर्बंधांचा परिणाम होणार नाही..गोल्ड ETF मधील नवीन गुंतवणूक का थांबवली?रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, या निर्णयामागच अधिकरूयात कारण स्पष्ट केलेलं नाही. मात्र या निर्णयापूर्वी त्यांची सेबीसोबत चर्चा झाल्याचं सांगितलं जात आहे. तसेच सोन्याची वाढती मागणी हा देखील या परिस्थितीतील एक घटक असल्याचं रॉयटर्सचं म्हणण आहे..Gold Silver Price Today: सोन्याच्या भावात 5 दिवसांत मोठी घसरण! उच्चांकापासून तब्बल 33 हजारांनी स्वस्त; दसऱ्याआधी पाहा ताजा भाव.सणासुदीतील सोन्याच्या मागणीचा परिणाम?भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सोन्याचा आणि चांदीचा सर्वांत मोठा ग्राहक मानला जातो. देशातील मागणी पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सोनं-चांदीची आयात करावी लागते.रॉयटर्सच्या आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबरमध्ये दसरा आणि नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला दिवाळी असल्याने सोन्याच्या खरेदीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. मागील वर्षी सणासुदीच्या काळात गोल्ड आणि सिल्व्हर ETF मधील गुंतवणूक वाढली होती. त्यामुळे सणासुदीत सोन्याची आयात अचानक वाढू नये, यासाठी ही खबरदारीची पावलं असू शकतात, असा अंदाजही आहे. मात्र, फंड हाऊसेसनी या निर्णयामागील कारण अधिकृतपणे जाहीर केलेलं नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.