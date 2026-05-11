Gold Explainer: वर्षभर सोनं खरेदी करू नका असं मोदी का म्हणाले? धक्कादायक कारण समोर

Modi On Gold: भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी नागरिकांना पुढील एक वर्ष अनावश्यक सोने खरेदी टाळण्याचं आवाहन केलं आणि त्यानंतर देशभरातील सर्वसामान्य नागरिकांपासून ते शेअर बाजारापर्यंत याची मोठी चर्चा सुरू झाली. कारण, भारतात सोने हे केवळ दागिना नसून लग्न, सण, गुंतवणूक आणि सुरक्षित बचतीचं प्रतीक मानलं जातं. त्यामुळे 'सोने खरेदी करू नका' असं पंतप्रधानांचे आवाहन अनेकांना आश्चर्यकारक वाटलं. पण मोदींचं हे वक्तव्य प्रत्यक्षात बघितलं तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी संबंधित निर्माण झालेल्या मोठ्या संकटामुळे करण्यात आल्याचं सांगितलं जात. .नेमकं संकट काय? सध्या पश्चिम आशियात अमेरिका-इराणमधील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढल्या आहेत. काही आठवड्यांपूर्वी सुमारे 70 डॉलर असलेलं कच्चं तेल आता 120 डॉलरच्या पुढे गेलं आहे. विशेष म्हणजे भारत आपल्या गरजेपैकी जवळपास 85 टक्के कच्चं तेल आयात करतो आणि हे खरेदी करण्यासाठी डॉलरमध्ये पैसे मोजतो. म्हणजे तेल महागलं की भारताला जास्त डॉलर खर्च करावे लागतात.त्याचवेळी भारत जगातील सर्वात मोठ्या सोने आयात करणाऱ्या देशांपैकी एक असून "रुपयाची घसरण झाल्यामुळे बाहेरून सोनं खरेदी करण्यासाठी जास्त पैसे मोजावे लागत आहे. याचाच अर्थ भारत एकाच वेळी महाग तेल आणि महाग सोने मोठ्या प्रमाणात आयात करत आहे. या दोन्हीसाठी डॉलरमध्ये पैसे द्यावे लागतात. त्यामुळे देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर ताण निर्माण होतो. .रुपयाचा कसा परिणाम?देशात तेल आणि सोन्याची मागणी वाढली की आयात वाढते. ही आयात करण्यासाठी जास्त डॉलरची गरज निर्माण होते. त्यामुळे डॉलरची मागणी वाढते आणि परिणामी रुपया कमकुवत होतो. सध्या रुपया आधीच डॉलरच्या तुलनेत मोठ्या दबावाखाली आहे. त्यामुळे आयतीमुळे रुपया आणखी कमजोर झाला तर आयात आणखी महाग होते आणि त्याचा फटका परकीय चलन साठ्यावर होतो.उदाहरणार्थ, जर कच्चं तेल 100 डॉलर प्रति बॅरल असेल आणि डॉलरचा दर 80 रुपये असेल तर भारताला 8 हजार रुपये द्यावे लागतात. पण डॉलर 95 रुपयांवर गेला तर त्याच तेलासाठी 9,500 रुपये मोजावे लागतात. म्हणजे तेलाचा जागतिक दर बदलला नाही तरी रुपया घसरल्याने भारताचा खर्च वाढतो. मात्र यावेळी रुपायही घसरला आहे आणि कच्च्या तेलाचे दरही वाढले आहे त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर दुहेरी ताण निर्माण झाला आहे. .सोनं का महत्त्वाचं? भारतात लग्नसराई, अक्षय तृतीया, दिवाळी आणि इतर सणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सोने खरेदी केलं जातं. तसेच अनेक कुटुंबं सोन्याकडे सुरक्षित गुंतवणूक म्णून पाहतात. मात्र अर्थतज्ज्ञांच्या मते, सोनं आयात केल्यानंतर ते प्रामुख्याने लॉकर किंवा दागिन्यांमध्येच राहते. त्यामुळे उद्योग, उत्पादन किंवा पायाभूत सुविधांसारखा थेट आर्थिक फायदा त्यातून होत नाही.याउलट तेल हे वाहतूक, उद्योग आणि वीज निर्मितीसाठी अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे सरकारच्या दृष्टीने तेलाची आयात गरजेची असते, पण जास्त सोन्याची आयात ही थेट आर्थिक फायदा न देणारी आयात मानली जाते. त्यामुळे सोन्याची आयात झाली नाही तर परकीय चलन साठवर ताण येणार नाही. .सरकारची चिंता का वाढली?सद्यस्थितीत तेल आणि सोन्याच्या आयातीमुळे मोठ्या प्रमाणात डॉलर बाहेर गेले तर भारताचा व्यापार तुटीचा आकडा वाढू शकतो. त्याचा परिणाम रुपया, महागाई आणि अर्थव्यवस्थेवर होतो. रुपया कमजोर झाला की इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधं, खाद्यतेल, रसायनं, खतं आणि विमान प्रवास यांसारख्या अनेक वस्तू महाग होतात. त्यामुळे सामान्य नागरिकांनाही महागाईचा फटका बसतो..यापूर्वीही अशी स्थिती आली होती 2013 मध्येही भारताला रुपयाच्या मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागला होता. त्यावेळी सरकारने सोन्यावरील आयात शुल्क वाढवलं होतं. तसेच Sovereign Gold Bond सारखे पर्याय आणून प्रत्यक्ष सोन्याची मागणी कमी करण्याचा प्रयत्न केला होता.यावेळी मात्र केंद्र सरकारने कोणतीही बंदी किंवा नियम लागू केलेले नाहीत. लोकांना सोने खरेदी करण्यास मनाई नाही. हे फक्त देशहितासाठी केलेलं आवाहन आहे..शेअर बाजारावर काय परिणाम झाला?मोदींच्या कालच्या वक्तव्यानंतर शेअर बाजारात ज्वेलरी कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. Titan, Kalyan Jewellers यांसारख्या कंपन्यांचे शेअर्स घसरले. गुंतवणूकदारांना भीती वाटू लागली की लोकांनी सोन्याची खरेदी कमी केली तर कंपन्यांच्या विक्रीवर परिणाम होऊ शकतो.