Gold Investment: आज 50 हजारांचं सोनं घेतलं तर 10 वर्षांनी किती लाखांचं होईल? जाणून घ्या गणित

Gold investment returns India: सध्या जगभरात मौल्यवान धातू आणि सेफ हेवन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सोन्याने गेल्या महिन्याभरात पुन्हा आपली तेजी दाखविली आहे. यामुळे खरेदीदार आणि गुंतवणूकदार दोघांचेही लक्ष सोन्याच्या भावाकडे लागले आहे. यात ज्यांनी आधीच सोनं घेतलं आहे त्यांच्यासाठी ही वाढ फायदेशीर ठरत आहे, तर लग्न किंवा इतर कारणांसाठी सोने खरेदी करणाऱ्यांच्या खर्चात मात्र मोठी वाढ होताना दिसते. त्यामुळेच सध्या एक प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे तो म्हणजे आज 50 हजारांचं सोनं घेतलं तर 10 वर्षांनी त्याची किंमत किती होऊ शकते?.गेल्या 10 वर्षांत किती रिटर्न?भविष्यात सोन्याचा भाव नेमका किती वाढेल, हे कोणीही निश्चितपणे सांगू शकत नाही. मात्र, मागील कामगिरीच्या आधारे वेगवेगळ्या शक्यतांचा अंदाज घेता येतो.2016 मध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा 10 ग्रॅमचा सरासरी भाव सुमारे 28,000 रुपये ते 30,000 रुपये इतका होता. 10 वर्षानंतर म्हणजेच 2026 मध्ये हाच दर सुमारे 1,53,000 पर्यंत पोहोचला आहे. म्हणजेच गेल्या दशकात सोन्याच्या किमतीत सुमारे 450 टक्यांची वाढ झाली आहे..Bank Strike: 11 सप्टेंबरला सार्वजनिक सुट्टी नाही तरी बँका बंद! सलग 4 दिवस बँका बंद राहणार? पाहा काय सुरू राहणार.50 हजारांत किती सोने?तुम्ही जर आता बाजारात सोनं खरेदी करायला गेलात तर सध्याच्या दरानुसार 50,000 मध्ये सुमारे 3.26 ग्रॅम 24 कॅरेट सोने खरेदी करता येईल. आता समजा, पुढील 10 वर्षांतही सोन्याने मागील दशकाइतकाच रिटर्न दिला तर 2036 पर्यंत या सोन्याची किंमत अंदाजे 2.75 लाख होऊ शकते. म्हणजे 50 हजारांच्या गुंतवणुकीवर सुमारे 2.25 लाखांचा नफा मिळण्याची शक्यता या गणनेत दिसते. मात्र ही केवळ गेल्या 10 वर्षांच्या रिटर्नवर अंदाजाधारित गणना आहे. मागील परतावा भविष्यातही तसाच मिळेल, याची कोणतीही हमी नसते..5.2% परतावा मिळाला तर?वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलच्या दीर्घकालीन अपेक्षित रिटर्नच्या मॉडेलनुसार, 2025 ते 2040 या कालावधीत सोन्याकडून सुमारे 5.2% वार्षिक परताव्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. जर या दराने परतावा मिळाल्यास आज 50,000 रुपायांमध्ये घेतलेल्या 3.26 ग्रॅम सोन्याची किंमत 10 वर्षांनी अंदाजे 83,000 रुपये होऊ शकते.8% ते 10% रिटर्नभविष्यात जर सोन्याची वाढ मध्यम राहिली आणि वार्षिक परतावा 8% मिळाला, तर 50,000 हजारांची गुंतवणूक 10 वर्षांनी अंदाजे 1.08 लाख रुपये होऊ शकते. याच गुंतवणुकीवर 10% वार्षिक परतावा मिळाल्यास 2036 मध्ये त्याची किंमत सुमारे 1.30 लाख रुपये होण्याची शक्यता आहे.12% रिटर्न मिळाल्यास?जर सोन्याने अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी करत 12% वार्षिक वाढ नोंदवली, तर 50,000 चे सोनं 10 वर्षांत सुमारे 1.55 लाखांचे होऊ शकते. म्हणजेच या गुंतवणुकीवर तुम्हाला सुमारे 1.05 लाखांचा नफा होईल..Gold Rate Today: सणाआधी सोन्याच्या भावात मोठा बदल! खरेदीआधी पाहा तुमच्या शहरातील 10 ग्रॅमचा ताजा भाव.सोन्याचा भाव कोणत्या गोष्टींवर ठरतो?सोन्याच्या किमतीवर केवळ देशांतर्गत मागणी-पुरवठ्याचा परिणाम होत नाही. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हचे व्याजदर, डॉलर इंडेक्स, महागाई, जगभरातील केंद्रीय बँकांकडून होणारी सोन्याची खरेदी यांसारखे अनेक घटक सोन्याच्या दरावर प्रभाव टाकतात. याशिवाय युद्ध, आर्थिक अनिश्चितता आणि भू-राजकीय तणाव वाढला तरी गुंतवणूकदार सोन्याकडे सुरक्षित पर्याय म्हणून पाहू शकतात. त्यामुळे सोन्याच्या भावात मोठे चढ-उतार होऊ शकतात.तुमचा उद्देश केवळ गुंतवणूक असेल, तर दागिन्यांऐवजी सोने नाणे किंवा बार यांसारख्या पर्यायांचा विचार करता येतो. दागिन्यांमध्ये मेकिंग चार्जेसचा अतिरिक्त खर्च येतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.