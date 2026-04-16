Gold Investment: अक्षय तृतीयेला सोने घ्यायचंय? दागिने, डिजिटल, बार की ETF! खरा फायदा कुठे? चुकीचा पर्याय पडेल महागात

Akshaya Tritiya 2026 Gold: अक्षय तृतीया जवळ येत असताना, प्रत्येक घरात हा प्रश्न असतो की यावेळी किती सोने खरेदी करावे. पण सत्य हे आहे की परंपरेच्या नावाखाली, अनेक लोक चुकीचा निर्णय घेतात आणि गुंतवणुकीऐवजी नुकसान सोसतात. त्यामुळे सर्वसामान्यांसमोर सर्वात मोठा प्रश्न उभा रहातो की अक्षय तृतीयेला सोने खरेदी करणे खरोखर फायदेशीर आहे का? मग जर गुंतवणूक करायची झाली तर नेमक सोन्याची दागिने घ्यावी की डिजिटल गुंतवणूक करावी की आजून काही चला जाणून घेऊयात....नुकसान का होते?सोने खरेदी करताना दिसत नाहीत असे काही खर्च असतात. दागिन्यांवर लागणारे मेकिंग चार्जेस, 3 टक्के जीएसटी, तसेच विक्रीच्या वेळी होणारी किंमत कपात यामुळे प्रत्यक्षात मिळणारा फायदा कमी होतो. त्यामुळे सोने घेतल्यानंतरही अपेक्षित नफा मिळेलच असे नाही..दागिने फायदा की तोटा?दागिन्यांच्या स्वरूपात घेतलेले सोने हे गुंतवणूक म्हणून फारसे फायदेशीर ठरत नाही. कारण त्यावर 10 ते 25 टक्क्यांपर्यंत मेकिंग चार्ज आकारला जातो. त्यामुळे दागिने वापरासाठी योग्य असले, तरी गुंतवणुकीसाठी ते चांगला पर्याय नाहीत..गोल्ड ETFतज्ञांच्या मते, गुंतवणुकीच्या दृष्टीने गोल्ड ETF हा पर्याय अधिक लवचिक मानला जातो. यात जास्त लिक्विडिटी असल्याने शेअर्सप्रमाणे कधीही खरेदी-विक्री करता येते आणि अतिरिक्त चार्जेस कमी असतात. सोबतच घरबसल्या तुम्ही यात गुंतवणूक करू शकता. .डिजिटल गोल्डसध्या सर्वाधिक चर्चेत असणारा पर्याय म्हणजे डिजिटल गोल्ड. कारण यात 100 रुपायांपासूनही गुंतवणूक करता येते आणि मोबाईलवरून खरेदी शक्य असते. मात्र त्यात जीएसटी आणि खरेदी-विक्रीतील फरक लक्षात घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे मोठ्या गुंतवणुकीसाठी हा पर्याय जास्त योग्य नाही असे मानले जाते..सोन्याची नाणी आणि बिस्किटेजर तुम्हाला प्रत्यक्ष सोनेच घ्यायचे असेल, तर दागिन्यांऐवजी नाणी किंवा बार्स हा तुलनेने चांगला पर्याय ठरू शकतो. यात मेकिंग चार्ज कमी असतो आणि शुद्धतेची खात्री अधिक मिळते. मात्र, खरेदी करताना हॉलमार्किंग आणि विक्रेत्याची विश्वासार्हता तपासणे आवश्यक आहे..आजच्या घडीला गुंतवणुकीच्या पद्धती बदलत आहेत. डिजिटल आणि ETF माध्यमातून सोने खरेदी करण्याकडे लोकांचा कल वाढताना दिसतो आहे. त्यामुळे कोणत्याही निर्णयापूर्वी स्वतःचा उद्देश स्पष्ट करणे महत्त्वाचे आहे.जर तुम्ही केवळ शगुन म्हणून सोने घेत असाल, तर कमी प्रमाणात खरेदी करा. पण गुंतवणुकीसाठी विचार करत असाल, तर योग्य पर्याय निवडणे गरजेचे आहे. तसेच तज्ञांच्या मते. तुमच्या एकूण गुंतवणुकीपैकी साधारण 10-15 टक्केच गुंतवणूक सोन्यात गुंतवणे योग्य ठरते.