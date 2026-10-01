Gold Price Prediction: सोनं पुन्हा महागणार? 2026 अखेरपर्यंत किती होणार भाव; 2027 मध्येही तेजीची शक्यता!

शेअर बाजार, बँक मुदत ठेवी (FD) आणि सोन्यातील गुंतवणूक हे भारतीयांसाठी गुंतवणुकीचे प्रमुख पर्याय आहेत. सध्या सोन्याच्या भावात मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार सुरू आहेत. सप्टेंबरमध्ये सोन्याच्या दरात काहीशी घसरण झाली असली, तरी आगामी काळात सोन्याची किंमत मजबूत राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ICICI बँकेच्या रिसर्च रिपोर्टनुसार, 2026 च्या उर्वरित कालावधीत सोन्याचा भाव 4,200 ते 4,600 डॉलर प्रति औंस या दरम्यान राहू शकतो..ऑक्टोबर ते डिसेंबरमध्ये सोनं कितीला?ICICI बँकेच्या अंदाजानुसार, 2026 च्या शेवटच्या तिमाहीत, म्हणजेच ऑक्टोबर ते डिसेंबरदरम्यान सोन्याच्या दरात फार मोठी तेजी किंवा घसरण होण्याऐवजी तो तुलनेने उच्च पातळीवर राहू शकतो. या काळात सोन्याचा भाव 4,200 ते 4,600 डॉलर प्रति औंस या रेंजमध्ये राहण्याचा अंदाज आहे. भारतीय रुपयांमध्ये हा भाव अंदाजे ₹1.30 लाख ते ₹1.41 लाख प्रति 10 ग्रॅम इतका असू शकतो.अमेरिकेतील आर्थिक परिस्थिती, महागाईचे आकडे, फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदरासंदर्भातील निर्णय आणि पश्चिम आशियातील भू-राजकीय घडामोडी यांचा सोन्याच्या किमतीवर परिणाम होऊ शकतो..2027 मध्ये सोन्याचा भाव वाढणार?ICICI बँकेने 2027 च्या पहिल्या सहामाहीबाबत सोन्यासाठी तुलनेने सकारात्मक अंदाज व्यक्त केला आहे. जानेवारी ते जून 2027 दरम्यान सोन्याची किंमत 4,600 ते 5,000 डॉलर प्रति औंसपर्यंत जाण्याची शक्यता अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. याचा अर्थ भारतीय चलनात हा भाव अंदाजे ₹1.41 लाख ते ₹1.54 लाख प्रति 10 ग्रॅम इतका होऊ शकतो.अमेरिकेतील व्याजदर कमी होणे आणि डॉलरची ताकद काही प्रमाणात घटणे, या परिस्थितीचा सोन्याला फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे 2027 च्या सुरुवातीच्या सहा महिन्यांत सोन्याच्या किमतीला आधार मिळण्याची शक्यता आहे..सप्टेंबरमध्ये सोनं का स्वस्त झालं?ऑगस्ट महिन्यात सोन्याच्या किमतीत जवळपास 9 टक्क्यांची वाढ झाली होती. मात्र, सप्टेंबरमध्ये या तेजीला ब्रेक लागला आणि या महिन्यात आतापर्यंत सोन्याच्या दरात सुमारे 8 टक्क्यांची घट झाली. अमेरिकेतील महागाईचा दबाव कायम राहण्याची शक्यता, कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती आणि अपेक्षेपेक्षा मजबूत रोजगाराच्या आकडेवारीमुळे अमेरिकेच्या व्याजदरांबाबत बाजारातील गणित बदलले. या सर्व घटकांचा परिणाम सोन्याच्या किमतीवर झाला..सोन्याला किमतीला कशाचा आधार?जागतिक पातळीवर केंद्रीय बँकांकडून सोन्याची होत असलेली खरेदी हा सोन्याच्या दराला आधार देणारा महत्त्वाचा घटक आहे. त्याचबरोबर गुंतवणूकदारांकडून सोन्याला असलेली मागणीही कायम आहे.अमेरिकेच्या वाढत्या सरकारी कर्जाबाबतची चिंता आणि डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी काही देशांच्या केंद्रीय बँकांकडून सुरू असलेली पावले यामुळेही सोन्याच्या मागणीला आधार मिळू शकतो.आर्थिक किंवा राजकीय अनिश्चितता वाढली की गुंतवणूकदार अनेकदा सोन्याकडे तुलनेने सुरक्षित मालमत्ता म्हणून पाहतात. त्यामुळे जगभरातील अस्थिरता कायम राहिल्यास सोन्याच्या मागणीत वाढ होण्याची शक्यता असते.पश्चिम आशियातील वाढता तणावही सोन्याच्या भावासाठी महत्त्वाचा घटक ठरू शकतो. अमेरिका-इराणमधील तणाव, स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमधील परिस्थिती आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील बदल याकडे बाजाराचे लक्ष आहे.याशिवाय ऑक्टोबरमध्ये अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदरासंदर्भातील निर्णयाकडे बाजाराचे लक्ष आहे. व्याजदरांबाबतच्या अपेक्षांमध्ये बदल झाल्यास त्याचा सोन्याच्या दरावर दबाव येऊ शकतो..ICICI बँकेच्या अहवालातील भाव हे निश्चित भाव नसून बाजारातील सध्याच्या परिस्थितीवर आधारित अंदाज आहेत. अमेरिकेचे व्याजदर, डॉलरची हालचाल, महागाई, कच्च्या तेलाचे दर आणि जागतिक राजकीय घडामोडींमध्ये बदल झाल्यास सोन्याच्या किमतीतही मोठे चढ-उतार होऊ शकतात. त्यामुळे गुंतवणूक करताना सर्व संबंधित घटकांचा विचार करणे गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.