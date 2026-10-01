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Gold Price Prediction: सोनं पुन्हा महागणार? 2026 अखेरपर्यंत किती होणार भाव; 2027 मध्येही तेजीची शक्यता!

Gold Price Forecast: सोन्याच्या दरात सध्या चढ-उतार सुरू असले तरी 2026 च्या अखेरपर्यंत भावाची स्थिती कशी राहणार, याकडे गुंतवणूकदार आणि खरेदीदारांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, 2027 च्या पहिल्या सहामाहीत सोन्याच्या दरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
Gold Price Prediction 2026

Gold Price Prediction 2026-27: Will Gold Get More Expensive? Check the Latest Price Forecast

esakal

Vinod Dengale
Updated on

शेअर बाजार, बँक मुदत ठेवी (FD) आणि सोन्यातील गुंतवणूक हे भारतीयांसाठी गुंतवणुकीचे प्रमुख पर्याय आहेत. सध्या सोन्याच्या भावात मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार सुरू आहेत. सप्टेंबरमध्ये सोन्याच्या दरात काहीशी घसरण झाली असली, तरी आगामी काळात सोन्याची किंमत मजबूत राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ICICI बँकेच्या रिसर्च रिपोर्टनुसार, 2026 च्या उर्वरित कालावधीत सोन्याचा भाव 4,200 ते 4,600 डॉलर प्रति औंस या दरम्यान राहू शकतो.

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