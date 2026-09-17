Gold Jewellery: सोन्याचे दागिने महागणार? हॉलमार्किंग शुल्कात तब्बल 67% वाढ; बिल किती वाढणार?

Gold jewellery hallmarking rules India: देशभरात गणपती उत्सव सुरू असून लवकरच इतर सणासुदीचा आणि त्यानंतर लग्नसराईचा हंगाम सुरू होणार आहे. गणपतीनंतर नवरात्री, दसरा, धनत्रयोदशी, दिवाळी आणि त्यानंतर लग्नसराईमध्ये सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांची खरेदी मोठ्या प्रमाणात केली जाते. मात्र, या काळात सोन्याच्या हॉलमार्किंगशी संबंधित एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे..भारतीय मानक ब्युरो म्हणजेच BIS ने सोन्याच्या दागिन्यांच्या हॉलमार्किंग शुल्कात मोठी वाढ केली आहे. हे शुल्क 45 रुपयांवरून थेट 75 रुपये प्रति गोल्ड आर्टिकल करण्यात आले आहे. म्हणजेच हॉलमार्किंग शुल्कात सुमारे 66.7 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. नवीन शुल्क 14 सप्टेंबर 2026 पासून लागू झाले आहे. मात्र, याचा अर्थ ग्राहकांना प्रत्येक सोन्याच्या दागिन्यावर थेट 30 रुपये अतिरिक्त द्यावे लागतील, असा नाही..Gold Rate Today: अमेरिकेच्या एका निर्णयाने सोनं स्वस्त! महाराष्ट्रात 10 ग्रॅमचा भाव किती? सोन्याच्या दरात आणखी घसरण होणार?.सोन्याच्या हॉलमार्किंगचे शुल्क किती?नवीन शुल्कानुसार ज्वेलर्सना एका सोन्याच्या आर्टिकलच्या हॉलमार्किंगसाठी आता 75 रुपये द्यावे लागणार आहेत. याआधी हे शुल्क 45 रुपये होते. म्हणजेच प्रत्येक गोल्ड आर्टिकलमागे हॉलमार्किंगचा खर्च 30 रुपयांनी वाढला आहे. मात्र, चांदीच्या आर्टिकलच्या हॉलमार्किंग शुल्कात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. चांदीसाठी पूर्वीप्रमाणेच 35 रुपये प्रति आर्टिकल शुल्क आकारले जाणार आहे..प्रत्येक दागिन्यावर 30 रुपये जास्त?तर तसे असणार नाही. हॉलमार्किंग शुल्कात झालेली वाढ ही ज्वेलर्सकडून अधिकृत हॉलमार्किंग केंद्राला दिल्या जाणाऱ्या शुल्काशी संबंधित आहे. म्हणजेच BIS ने ग्राहकांकडून प्रत्येक सोन्याच्या दागिन्यावर स्वतंत्रपणे 75 रुपये किंवा अतिरिक्त 30 रुपये आकारण्याचे बंधन घातलेले नाही. त्यामुळे हॉलमार्किंग शुल्क वाढले म्हणजे प्रत्येक दागिन्याच्या बिलात थेट 30 रुपये वाढतील, असा अर्थ होत नाही..ग्राहकांच्या खिशावर किती परिणाम होणार?हॉलमार्किंगचा वाढलेला खर्च ज्वेलर्स आपल्या दागिन्यांच्या किमतीमध्ये कशा पद्धतीने समाविष्ट करतात, यावर ग्राहकांच्या अंतिम बिलावर होणारा परिणाम अवलंबून असेल. एखाद्या ज्वेलरने हा अतिरिक्त खर्च दागिन्यांच्या किंमतीत समाविष्ट केला, तर त्याचा परिणाम ग्राहकाला भराव्या लागणाऱ्या अंतिम रकमेवर होऊ शकतो. मात्र, BIS च्या नव्या शुल्काचा अर्थ ग्राहकाकडून स्वतंत्रपणे 30 किंवा 75 रुपये हॉलमार्किंग चार्ज घेणे असा नाही. त्यामुळे सोन्याचे दागिने खरेदी करताना ग्राहकांनी अंतिम बिलातील प्रत्येक शुल्काची माहिती तपासणे महत्त्वाचे आहे..Gold Rate Prediction: सोन्याचा भाव 2030 पर्यंत 2 लाखांच्या पुढे जाणार! काय आहे तज्ञांचा नेमका अंदाज? .सोन्याचे दागिने घेताना बिल तपासासोन्याची खरेदी करताना ग्राहकांनी ज्वेलरकडून पूर्ण आणि तपशीलवार इनव्हॉइस घ्यावा. दागिन्याची किंमत, मेकिंग चार्ज, कर आणि इतर आकारण्यात आलेले शुल्क यांची माहिती बिलात स्पष्टपणे आहे की नाही, हे तपासणे गरजेचे आहे. विशेषतः हॉलमार्किंग शुल्क वाढले आहे म्हणून प्रत्येक दागिन्यावर स्वतंत्रपणे 30 रुपये अतिरिक्त आकारले जाणे अनिवार्य आहे, असा गैरसमज करून घेऊ नये. सणासुदीच्या काळात ही वाढ करण्यात आली असल्याने सोन्याची खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी नवीन हॉलमार्किंग शुल्काची माहिती असणे महत्त्वाचे आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.