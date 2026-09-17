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Gold Jewellery: सोन्याचे दागिने महागणार? हॉलमार्किंग शुल्कात तब्बल 67% वाढ; बिल किती वाढणार?

Gold Jewellery Price: सोन्याच्या दागिन्यांच्या हॉलमार्किंग शुल्कात 67% वाढ करण्यात आली आहे. या शुल्कवाढीचा ग्राहकांच्या अंतिम बिलावर किती परिणाम होऊ शकतो आणि दागिने खरेदी करताना कोणत्या गोष्टी तपासाव्यात, जाणून घ्या.
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Will Gold Jewellery Get Costlier? Hallmarking Fee Hiked by 67%; Check the Impact on Your Bill

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold jewellery hallmarking rules India: देशभरात गणपती उत्सव सुरू असून लवकरच इतर सणासुदीचा आणि त्यानंतर लग्नसराईचा हंगाम सुरू होणार आहे. गणपतीनंतर नवरात्री, दसरा, धनत्रयोदशी, दिवाळी आणि त्यानंतर लग्नसराईमध्ये सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांची खरेदी मोठ्या प्रमाणात केली जाते. मात्र, या काळात सोन्याच्या हॉलमार्किंगशी संबंधित एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे.

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