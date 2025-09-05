Gold Price Outlook: फक्त 'या' एका कारणामुळे सोन्याचा भाव लवकरच प्रति 10 ग्रॅम 1.4 लाख रुपये होणार

सोनं सध्या तेजीच्या टप्प्यात असून जागतिक कारणांमुळे त्याचा भाव मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो. सेंट्रल बँकांची खरेदी, डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे प्रयत्न आणि रुपयातील घसरण हे या वाढीमागचे मुख्य घटक आहेत. तज्ञांचे मत आहे की सोन्यातील तेजी अजून काही काळ टिकू शकते..Gold Price Outlook: सोनं हे नेहमीच सुरक्षित गुंतवणुकीचं साधन मानलं गेलं आहे. पण यावेळी झालेली सोन्याच्या किमतीतील झपाट्याने वाढ केवळ महागाई किंवा लोकांच्या खरेदीवर अवलंबून नाही. या वाढीमागे जागतिक कारणे आहेत..टेक्निकल चार्टनुसार सोनं सध्या तेजीच्या टप्प्यात आहे. जागतिक बाजारात सोन्याचा भाव सध्याच्या डॉलर 3,500 प्रति औंसवरून तब्बल डॉलर 4,750 प्रति औंसपर्यंत जाऊ शकतो, म्हणजेच जवळपास 35% वाढीची शक्यता आहे. भारतात सध्या 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव सुमारे 1,06,000 रुपये आहे, जो पुढील काळात 1,40,000–1,45,000 रुपयांच्या दरम्यान पोहोचू शकतो..सेंट्रल बँकांची वाढती खरेदीसोन्याची खरी मागणी आता सर्वाधिक सेंट्रल बँकांकडून येत आहे. डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि भू-राजकीय तणावामुळे अनेक देश आपल्या राखीव निधीची रणनीती बदलत आहेत. 2025 च्या पहिल्या तिमाहीत सेंट्रल बँकांची सोने खरेदी गेल्या पाच वर्षांच्या सरासरीपेक्षा 24% जास्त होती. यात चीन आणि पोलंड आघाडीवर आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धाने या प्रक्रियेला वेग दिला..घसरता रुपया आणि वाढलेले भावएप्रिल 2025 मध्ये जेव्हा जागतिक बाजारात सोन्याचा भाव डॉलर 3,500 प्रति औंसवर पोहोचला, तेव्हा भारतात 10 ग्रॅमचा भाव 1 लाखाच्या पुढे गेला. रुपयाच्या घसरणीमुळे ही वाढ आणखी वेगाने झाली. यामुळे फक्त सामान्य गुंतवणूकदारच नाही तर संस्थात्मक गुंतवणूकदारही सोने खरेदीकडे वळले..जून 2025 मध्ये गोल्ड ETF मध्ये 2,000 कोटींची गुंतवणूक झाली, तर जुलै महिन्यातही 1,256 कोटींचा ओघ सुरू राहिला. पूर्वी सोने मुख्यतः लग्नसमारंभ आणि सणांसाठी खरेदी केले जात होते, मात्र आता ते गुंतवणूक म्हणून पाहिले जात आहे..GST Slabs: जीएसटी बदलामुळे सर्वसामान्यांचा खिसा भरणार; दरवर्षी 42,380 रुपयांची बचत होणार, समजून घ्या गणित .तज्ञांचे मत आहे की सोन्यातील तेजी अजून काही काळ टिकू शकते. मात्र गुंतवणूक विचारपूर्वक करावी. एकाच वेळी मोठी रक्कम गुंतवण्याऐवजी हप्त्यांमध्ये खरेदी करावी. पोर्टफोलिओच्या 5–10% रकमेपुरतेच सोन्यात गुंतवणूक करणं शहाणपणाचं ठरेल. मध्यम कालावधीत सोन्याचा दर डॉलर 4,750 प्रति औंसपर्यंत जाऊ शकतो आणि दीर्घकालीन दृष्टीने सोनं केवळ दागिन्यापुरते मर्यादित न राहता वित्तीय सुरक्षेचा आधार बनत आहे..FAQs1. सोन्याचा भाव किती वाढू शकतो?- सध्याच्या डॉलर 3,500 प्रति औंसवरून तो डॉलर 4,750 प्रति औंसपर्यंत जाऊ शकतो, म्हणजे जवळपास 35% वाढ.2. सोन्याच्या किमतीत वाढ का होत आहे?- सेंट्रल बँकांची वाढती खरेदी, डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे प्रयत्न, भू-राजकीय तणाव आणि रुपयाची घसरण ही मुख्य कारणे आहेत.3. आता गुंतवणूक करावी का?- हो, पण एकदम मोठी रक्कम गुंतवू नका. हप्त्यांमध्ये खरेदी करा आणि पोर्टफोलिओच्या 5–10% रकमेपुरतेच गुंतवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.