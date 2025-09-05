Personal Finance

Gold Price Outlook: फक्त 'या' एका कारणामुळे सोन्याचा भाव लवकरच प्रति 10 ग्रॅम 1.4 लाख रुपये होणार

Gold Price Outlook: सोनं हे नेहमीच सुरक्षित गुंतवणुकीचं साधन मानलं गेलं आहे. पण यावेळी झालेली सोन्याच्या किमतीतील झपाट्याने वाढ केवळ महागाई किंवा लोकांच्या खरेदीवर अवलंबून नाही. या वाढीमागे जागतिक कारणे आहेत.
राहुल शेळके
  • सोनं सध्या तेजीच्या टप्प्यात असून जागतिक कारणांमुळे त्याचा भाव मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो.

  • सेंट्रल बँकांची खरेदी, डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे प्रयत्न आणि रुपयातील घसरण हे या वाढीमागचे मुख्य घटक आहेत.

  • तज्ञांचे मत आहे की सोन्यातील तेजी अजून काही काळ टिकू शकते.

