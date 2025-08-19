Gold Rate: खरेदी करायचं की विकायचं? 10 दिवसांपासून सोन्याच्या भावामध्ये होतेय घसरण

Todays Gold Price: मागच्या दहा दिवसांपासून सोन्याच्या दरात सातत्याने घट दिसून येत आहे. याआधी सोन्याच्या किमती विक्रमी उच्चांकावर पोहोचल्या होत्या. मात्र, त्यानंतर दरात येत असलेल्या घसरणीमुळे गुंतवणूकदार, व्यापारी आणि ज्वेलर्स यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. ८ ऑगस्ट रोजी सोन्याच्या दरात मोठी वाढ झाली होती आणि ते सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचले होते. त्यानंतर आलेल्या घसरणीमुळे १८ ऑगस्ट रोजी २२ कॅरेट सोन्याचा भाव सुमारे ९,२८० रुपये प्रति १० ग्रॅम होता..Monorail Video: काच तोडली अन् प्रवाशांची सुटका! पण उंचावरून चालणारी मोनोरेल बंद कशी पडली? कारण समोर, पाहा सुटकेचा थरारक व्हिडिओ .सोन्याच्या दरात सातत्याने घटसोन्याच्या या घसरणीचे ज्वेलर्सनी स्वागत केले आहे. दीर्घकाळापासून थांबलेले ग्राहक आता पुन्हा एकदा बाजारात परत येऊ शकतात, असे त्यांचे मत आहे. बाजार तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, सध्याच्या घसरणीमागे जागतिक आर्थिक संकेत आणि भू-राजकीय तणावात आलेली नरमी ही प्रमुख कारणे आहेत. जेएम फायनान्शियल सर्व्हिसेसचे कमोडिटी अँड करंट रिसर्चचे उपाध्यक्ष प्रणब मेहर म्हणाले की, पुढील आठवड्यातही सोन्याच्या किमतींमध्ये संमिश्र कल दिसून येऊ शकतो, कारण सर्वांचे लक्ष आगामी अमेरिकेतील आर्थिक आकडेवारी आणि पुढील महिन्यात होणाऱ्या यूएस फेडरल रिझर्व्हच्या बैठकीवर असेल..पुढचे कल काय?पुढील कल ठरवण्यात आंतरराष्ट्रीय घडामोडीही महत्त्वाची भूमिका बजावतील. मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेसच्या मानव मोदी यांच्या मते, तणावपूर्ण परिस्थितीत नुकतीच आलेली नरमी हे सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याची मागणी कमी होण्याचे मोठे कारण आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या संदर्भात राजनैतिक प्रयत्नांमुळे युद्धविरामाची आशा निर्माण झाली आहे आणि अमेरिका-चीनमधील व्यापारी तणावातही काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.