मुंबई

Monorail Video: काच तोडली अन् प्रवाशांची सुटका! पण उंचावरून चालणारी मोनोरेल बंद कशी पडली? कारण समोर, पाहा सुटकेचा थरारक व्हिडिओ

Mumbai Monorail Video News: बंद पडलेल्या मोनोरेलची काच तोडून प्रवाशांची सुटका करण्यात आली आहे. या सगळ्याचा व्हिडिओ समोर आला आहे. मात्र ही रेल बंद कशी पडली? असा सवाल विचारण्यात येत आहे.
Mumbai Monorail Video
Mumbai Monorail VideoESakal
Vrushal Karmarkar
Updated on

महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईत मुसळधार पावसात एक धक्कादायक घटना घडली. तांत्रिक कारणांमुळे भक्ती पार्क आणि म्हैसूर कॉलनीमधील पुलाच्या मध्यभागी एक मोनो-रेल थांबली. अग्निशमन दलाची टीम घटनास्थळी रवाना झाली. यानंतर बचावकार्य सुरू करण्यात आले आहे. याचा थरारक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या घटनेत अनेक प्रवाशांना त्रास झाला आहे. तर एक जण बेशुद्ध पडल्याचे समोर आले आहे. काच फोडून बचावकार्य केले आहे.

Loading content, please wait...
rain
Mumbai
Weather
Metro
Mumbai Rain
Weather Update maharashtra
Maharashtra Weather Alert
Maharashtra weather update
(mono rail)

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com