Monorail Video: काच तोडली अन् प्रवाशांची सुटका! पण उंचावरून चालणारी मोनोरेल बंद कशी पडली? कारण समोर, पाहा सुटकेचा थरारक व्हिडिओ

महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईत मुसळधार पावसात एक धक्कादायक घटना घडली. तांत्रिक कारणांमुळे भक्ती पार्क आणि म्हैसूर कॉलनीमधील पुलाच्या मध्यभागी एक मोनो-रेल थांबली. अग्निशमन दलाची टीम घटनास्थळी रवाना झाली. यानंतर बचावकार्य सुरू करण्यात आले आहे. याचा थरारक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या घटनेत अनेक प्रवाशांना त्रास झाला आहे. तर एक जण बेशुद्ध पडल्याचे समोर आले आहे. काच फोडून बचावकार्य केले आहे. .मुंबईत मुसळधार पावसामुळे म्हैसूर कॉलनी आणि भक्ती पार्क स्थानकादरम्यान पुलावर थांबलेल्या एलिव्हेटेड मोनो रेलमध्ये अनेक प्रवासी तासन्तास अडकले. प्रवाशांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. बचावकार्यासाठी क्रेनचाही वापर केला गेला आहे. खिडक्यांच्या काचा कापून प्रवाशांना बाहेर काढले. वीजपुरवठा खंडित झाल्यामुळे ही मोनो-रेल बंद पडल्याचे बोलले जात आहे..Mumbai Rain: ढगफुटीपेक्षा भयानक पाऊस? हवामान खात्याने दिला धोक्याचा इशारा, ३५० मिमी पाऊस झाला तर काय होईल?.महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMMOCL) ने मोनो रेलमध्ये बिघाड झाल्याच्या या घटनेबाबत एक निवेदन जारी केले आहे. या घटनेबाबत असे म्हटले आहे की, "मुंबईतील भक्ती पार्क आणि म्हैसूर कॉलनी दरम्यान तांत्रिक बिघाडामुळे एक मोनो रेल थांबली. वीजपुरवठा खंडित झाल्यामुळे ही समस्या उद्भवली. अग्निशमन दलाचे पथक तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले. .ऑपरेशन आणि देखभाल पथके लवकरच समस्या सोडवण्यात गुंतले आहेत. वडाळा आणि चेंबूर दरम्यानच्या सेवा एकाच मार्गावर सुरळीत सुरू आहेत. आम्ही प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देतो आणि गैरसोयीबद्दल दिलगीर आहोत. सामान्य सेवा लवकरच पूर्ववत केली जाईल, असं त्यांनी सांगितले आहे. दरम्यान मोनोरेलमधील प्रवासी हात जोडून सुटकेसाठी विनवणी करताना दिसून आले आहे..Monorail: मुंबईत चालती मोनोरेल मध्येच अडकली! अग्निशमन दलाकडून रेस्क्यू ऑपरेशन सुरु.गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत मुसळधार पाऊस सुरू आहे. त्यामुळे महानगरातील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईत मंगळवारी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे रुळांवर पाणी साचले आणि मध्य रेल्वेच्या मुख्य आणि हार्बर मार्गांवरील उपनगरीय रेल्वे सेवा विस्कळीत झाल्या. त्यामुळे प्रवाशांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागले. मुंबईत विक्रमी ३०० मिमी पाऊस पडला आहे, अशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. याशिवाय नांदेडमध्ये ८ जणांचा मृत्यू झाला आहे.